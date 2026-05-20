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¿Vale la pena el internet de Elon Musk? Starlink lanza una prueba gratuita de 30 días en Argentina

Esto permite que los usuarios prueben el servicio en su casa o durante traslados y comprueben si la velocidad, la estabilidad y la cobertura se adaptan a sus necesidades

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Starlink ofrece internet satelital mediante satélites en órbita baja. (Starlink)
Starlink ofrece internet satelital mediante satélites en órbita baja. (Starlink)

Starlink en Argentina ofrece 30 días de prueba para sus planes personales. Esto permite que los usuarios evalúen el servicio en su domicilio o en movimiento y verifiquen si la velocidad, la estabilidad y la cobertura se ajustan a sus necesidades antes de sostener la contratación.

Los planes personales de este internet satelital en el país son Residencial e Itinerante.

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El plan Residencial está pensado para hogares con instalación fija, mientras que el Itinerante apunta a quienes necesitan conectividad en desplazamientos, como usuarios de casas rodantes, nómades y autocaravanas, o para trabajar desde distintos lugares.

Captura de pantalla de la página web de Starlink que muestra los planes de servicio "Residencial" e "Itinerante" con características y precios mensuales
Starlink cuenta con prueba de 30 días en sus planes personales. (Starlink)

Qué otros planes de Starlink hay en Argentina

Starlink en Argentina también ofrece planes para empresas, que se dividen en Prioridad Local y Prioridad Global.

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El primero está orientado a compañías con operaciones fijas y móviles en tierra dentro de un país, con posibilidad de viajes regionales.

El segundo apunta a organizaciones que necesitan conectividad marítima y cobertura internacional, tanto en tierra como en altamar.

Prioridad Local

Este plan es ideal para empresas con ubicaciones fijas y equipos en movimiento en tierra. Sus características principales incluyen uso en tierra en un solo país y viajes regionales, prioridad de red, conexión estable en movimiento y fija, además de IP pública y panel.

(Starlink)
Funciona con una antena que se conecta a un router en tu casa o vehículo. (Starlink)

Prioridad Global

Pensado para conectividad marítima y global, este plan permite uso global en tierra y en altamar. También ofrece prioridad de red, conexión estable en movimiento y fija, junto con IP pública y panel.

Cómo funciona Starlink

Starlink es un servicio de internet satelital que brinda conectividad mediante una constelación de satélites en órbita baja.

A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, que operan a mayor distancia de la Tierra, esta arquitectura reduce la latencia y mejora la respuesta para usos cotidianos como videollamadas, streaming y trabajo remoto.

Starlink apoya su operación por SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Starlink apoya su operación por SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El sistema funciona con tres piezas principales: los satélites, estaciones terrestres y una antena instalada por el usuario. La antena, conocida como terminal, se orienta automáticamente para enlazarse con los satélites que pasan sobre la zona.

Esos satélites retransmiten la señal hacia estaciones terrestres conectadas a la red de fibra óptica, que llevan el tráfico a internet y lo devuelven por la misma ruta.

En la práctica, el usuario conecta la antena a una fuente de energía y a un router (o a un equipo integrado, según el modelo). Una aplicación permite configurar la red, revisar el estado del enlace y detectar obstáculos —como árboles o edificios— que puedan interrumpir la línea de visión hacia el cielo.

Vista sobre el hombro de una persona que sostiene un teléfono móvil con el logo blanco de Starlink sobre fondo negro en la pantalla.
Starlink necesita de una vista despejada al cielo para rendir bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del servicio depende de factores como la ubicación, el grado de obstrucción y la congestión de la red. Aun así, su principal ventaja es ofrecer internet en lugares donde no llega la infraestructura tradicional.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Starlink puede ser una alternativa útil donde no existe infraestructura de banda ancha, pero presenta desventajas que conviene evaluar antes de contratar.

La primera es el costo: además del abono mensual, suele requerir la compra del equipo, lo que eleva la inversión inicial frente a opciones cableadas disponibles en ciudades.

Otra limitación es la dependencia de una vista despejada al cielo. Árboles, edificios, techos o estructuras cercanas pueden generar microcortes o una caída de rendimiento. En zonas con obstáculos, la instalación puede exigir mástiles, reubicación del equipo o accesorios adicionales.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone horizontalmente, con el logotipo blanco de Starlink y su nombre sobre un fondo negro en la pantalla.
La velocidad puede variar según la congestión y la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variabilidad del desempeño es otro punto. La velocidad y la latencia pueden fluctuar según la congestión de la red, la densidad de usuarios en una región y el plan contratado. En horarios de alta demanda, algunos usuarios perciben disminuciones.

También hay un aspecto operativo: el servicio depende de energía eléctrica constante; ante cortes de luz, se requiere respaldo (UPS o baterías) para mantener la conexión.

Además, la antena y el router necesitan actualizaciones de software, y el soporte técnico puede no ser tan inmediato como el de un proveedor local.

Por último, en ciertos usos (empresas, IP pública, movilidad o marítimo), los planes con mejores prestaciones pueden ser más costosos.

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