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El uso ilimitado y gratuito de Gemini llega a su fin: Google pone restricciones a consultas y funciones avanzadas

El acceso prácticamente ilimitado a Gemini empieza a desaparecer mientras Google impulsa sus planes de pago

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Google activará la inteligencia personal en Gemini para sus asuarios de pago en Colombia.
Google empieza a liminar el uso de Gemini en cuentas gratuitas.

Google comenzó a limitar el uso gratuito de Gemini con un nuevo sistema de restricciones que afecta tanto la cantidad de consultas como el acceso a funciones avanzadas. El cambio apareció tras el lanzamiento de Gemini Flash 3.5 y marca el fin del acceso prácticamente ilimitado que muchos usuarios venían utilizando desde hace meses.

La compañía introdujo un sistema de control basado en dos tipos de límites: uno temporal, que se reinicia cada cinco horas, y otro semanal, que puede bloquear completamente el acceso si el usuario supera el consumo permitido.

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Aunque Google no anunció oficialmente cifras exactas de consultas disponibles, el cambio ya comenzó a aparecer dentro de la configuración de Gemini y refleja un giro importante en la estrategia de las grandes empresas de inteligencia artificial, que ahora buscan convertir el enorme gasto en IA en ingresos sostenibles.

Gemini ahora tiene un limite de uso al día.
Gemini ahora tiene un limite de uso al día.

Google comienza a controlar el uso gratuito de Gemini

Hasta ahora, el acceso al modelo básico de Gemini —especialmente las versiones Flash— permitía realizar una gran cantidad de consultas sin restricciones visibles para la mayoría de usuarios.

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La única limitación realmente evidente aparecía en herramientas más costosas, como la generación de imágenes.

Con la nueva actualización, Google añadió una sección llamada “Límites de uso” dentro de la configuración de Gemini.

Desde allí, los usuarios pueden consultar:

  • El consumo acumulado durante las últimas cinco horas
  • El porcentaje utilizado del límite semanal

El sistema funciona como una doble barrera.

Aunque el contador de cinco horas vuelva a cero, si el usuario agotó el límite semanal quedará bloqueado hasta que se renueve la cuota correspondiente.

Gemini te avisa cuando estás llegando a su límite de uso.
Gemini ahora tiene un limite de uso al día.

Las consultas complejas consumen más rápido el límite

Uno de los puntos más relevantes es que Google no utiliza un número fijo de mensajes para todos los usuarios. El consumo depende directamente de la complejidad de cada tarea realizada en Gemini.

Por ejemplo, actividades como:

  • Analizar código
  • Crear imágenes
  • Generar investigaciones extensas
  • Procesar grandes documentos
  • Elaborar resúmenes complejos

gastan considerablemente más recursos computacionales y aceleran el agotamiento del límite disponible.

Esto significa que dos usuarios pueden consumir la cuota semanal a velocidades muy distintas dependiendo del tipo de uso que hagan de la plataforma.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Gemini ya no se podrá usar de forma ilimitada en cuentas gratuitas. (Google)

El objetivo: empujar hacia los planes de pago

La decisión de Google no parece aislada. Durante los últimos años, las grandes compañías tecnológicas invirtieron miles de millones de dólares en infraestructura, chips y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

El acceso gratuito masivo tenía como objetivo atraer usuarios y convertir la IA en una herramienta cotidiana dentro del trabajo, los estudios y la productividad personal. Sin embargo, mantener modelos avanzados funcionando para millones de personas tiene costos extremadamente altos.

Por eso, la industria comienza a abandonar gradualmente la idea de acceso completamente libre e ilimitado. En el caso de Gemini, Google ya ofrece como alternativa el plan AI Plus, una suscripción que cuesta 9,99 dólares mensuales.

El servicio duplica los límites de uso e incorpora beneficios adicionales como:

  • 200 GB de almacenamiento
  • Funciones avanzadas en Gmail
  • Más capacidades para NotebookLM
  • Herramientas de Flow para video
  • Generación musical con IA
Google ofrece varias planes para lo que quieran usar Gemini de manera ilimitada.
Google ofrece varias planes para lo que quieran usar Gemini de manera ilimitada.

OpenAI y otras empresas también aplican límites

El movimiento de Google sigue una tendencia que ya puede observarse en otras compañías del sector. OpenAI también aplica restricciones en sus planes gratuitos, aunque con límites más amplios dependiendo del modelo utilizado.

La diferencia es que ahora Google comienza a endurecer mucho más claramente el acceso para quienes no pagan una suscripción. Analistas del sector consideran que detrás de esta transformación existe una presión creciente de inversionistas y mercados financieros.

Después de años de inversiones multimillonarias en inteligencia artificial, Wall Street exige resultados económicos concretos y modelos de negocio rentables.

Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
Google busca generar ingresos con su IA tras inversión de millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar los límites de uso en Gemini

Los usuarios pueden consultar sus límites directamente desde la interfaz principal de Gemini.

Para hacerlo deben:

  1. Abrir Gemini
  2. Pulsar la rueda dentada ubicada en la parte inferior izquierda
  3. Entrar en la sección “Límites de uso”

Allí aparecerá el porcentaje consumido tanto en el periodo de cinco horas como en la cuota semanal. El cambio deja claro que la etapa de acceso prácticamente ilimitado a herramientas de inteligencia artificial comienza a desaparecer lentamente.

Y aunque los servicios gratuitos seguirán existiendo, cada vez parece más evidente que las funciones avanzadas y el uso intensivo quedarán reservados para quienes estén dispuestos a pagar por ellas.

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