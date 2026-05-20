EEUU emite advertencias sanitarias por niveles peligrosos de calidad del aire para millones de personas en dos estados

Personas utilizando máscaras o barbijos en una ciudad que se ve afectada por el smog o la polución ambiental. Autos, aire tóxico, cambio climático, futuro (Imagen ilustrativa Infobae)

Millones de residentes en California y Carolina del Norte recibieron advertencias oficiales por niveles insalubres de calidad del aire durante la jornada del 20 de mayo de 2026. Las autoridades ambientales y sanitarias recomendaron limitar la exposición al exterior, especialmente para grupos vulnerables, ante episodios de contaminación atmosférica derivados de incendios forestales en el sur de California y acumulación de ozono en la región de Triad, Carolina del Norte. Estos eventos fueron confirmados por organismos como el South Coast Air Quality Management District (AQMD), el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y el National Weather Service (NWS), que monitorean y comunican los riesgos para la salud asociados a partículas finas y contaminantes gaseosos.

Según informaron el South Coast AQMD y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, el humo denso de los incendios Sandy, Bain y Verona provocó un aumento peligroso de partículas PM2.5 en condados como Los Ángeles, Riverside y San Bernardino. Mientras tanto, el NWS y el Departamento de Asuntos Ambientales del Condado de Forsyth reportaron una alerta naranja en Carolina del Norte por niveles elevados de ozono a nivel del suelo, afectando a condados como Forsyth, Guilford, Alamance y otros. Ambas advertencias se fundamentan en datos de monitoreo ambiental estatal y federal, y fueron difundidas a través de portales oficiales y comunicados de prensa.

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De acuerdo con reportes y las autoridades locales, estos episodios reflejan una tendencia creciente de fenómenos de mala calidad del aire en Estados Unidos, asociados tanto a incendios forestales como a condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes. Organismos de salud pública han reiterado la importancia de seguir las recomendaciones oficiales para minimizar los riesgos, particularmente en una temporada marcada por la recurrencia de estos eventos en la costa oeste y el sureste del país.

¿Qué originó la alerta de calidad del aire en California?

El South Coast AQMD declaró que la propagación de incendios forestales en el sur de California generó una concentración inusual de partículas PM2.5. Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, estos incendios obligaron a miles de personas a evacuar y afectaron la calidad del aire en áreas urbanas y suburbanas. El humo se desplazó hacia zonas densamente pobladas, incrementando el riesgo para quienes padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

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Los incendios Sandy, Bain y Verona, activos en distintos puntos del sur de California, produjeron columnas de humo que llevaron a la emisión de alertas para condados clave. Las autoridades señalaron que la duración y alcance de las advertencias dependerán de la evolución de los incendios y las condiciones climáticas, especialmente el viento y la humedad. La información fue confirmada por el portal oficial del AQMD y comunicados del Departamento de Salud Pública local.

Una avenida principal prácticamente desierta atraviesa el centro de una ciudad cubierta por una densa capa de humo, dificultando la visibilidad de los edificios y las montañas al fondo. La mala calidad del aire, posiblemente causada por incendios forestales cercanos, ha obligado a la población a mantenerse en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Carolina del Norte enfrenta una alerta naranja por ozono?

El National Weather Service indicó que la región de Triad en Carolina del Norte experimentó una acumulación de ozono a nivel del suelo, producto de la combinación de contaminantes vehiculares, industriales y condiciones meteorológicas cálidas. El Departamento de Asuntos Ambientales del Condado de Forsyth precisó que la alerta naranja se extendió a condados como Forsyth, Guilford, Alamance, Davidson, Randolph, Davie, Rockingham, Caswell y Stokes.

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De acuerdo con el NWS, la presencia de ozono troposférico implica riesgos para grupos sensibles, incluidos niños, adultos mayores y personas con afecciones pulmonares o cardíacas. La alerta se mantuvo hasta la medianoche del miércoles, en función de la persistencia de temperaturas elevadas y bajo movimiento de aire, factores que favorecen la formación y acumulación del gas.

¿Cuáles son los riesgos para la salud asociados a estas alertas?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó que la exposición a partículas PM2.5 puede causar ataques de asma, reducción de la función pulmonar, problemas cardiovasculares y hospitalizaciones. Las partículas finas, generadas por la combustión de biomasa, tienen la capacidad de ingresar a los pulmones e incluso al torrente sanguíneo. “El humo de los incendios forestales contiene partículas que pueden ser peligrosas para la salud, especialmente para quienes ya enfrentan afecciones respiratorias”, señaló la autoridad sanitaria en su reporte diario.

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El NWS detalló que el ozono a nivel del suelo puede irritar las vías respiratorias, desencadenar tos, dolor en el pecho y agravar enfermedades como el asma. La exposición puede resultar especialmente riesgosa para personas vulnerables, por lo que se recomendó evitar actividades físicas al aire libre durante el periodo de la alerta.

¿Qué medidas recomendaron las autoridades ambientales y de salud?

Tanto en California como en Carolina del Norte, los organismos oficiales sugirieron una serie de acciones dirigidas a reducir la exposición a los contaminantes atmosféricos. El South Coast AQMD indicó que los residentes de zonas afectadas deben:

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Permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas.

Utilizar sistemas de aire acondicionado en modo recirculación o purificadores de aire.

Evitar actividades físicamente exigentes al aire libre.

Utilizar mascarillas N95 si necesitan salir a zonas con presencia de humo visible.

Limitar el uso de vehículos y otras fuentes de contaminación en áreas con alerta por ozono.

En Carolina del Norte, el Departamento de Asuntos Ambientales recomendó a las escuelas y centros de atención ajustar sus actividades para proteger a los grupos sensibles. La información fue verificada a través de comunicados publicados en los portales oficiales de ambas entidades.

Edificios y rascacielos del centro urbano apenas son visibles debido a una gruesa capa de niebla y contaminación atmosférica, lo que pone de relieve los desafíos ambientales que enfrentan las grandes metrópolis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué diferencia hay entre una orden de permanencia en casa y una recomendación?

Las autoridades ambientales precisaron que, aunque se emitieron recomendaciones explícitas para permanecer en interiores en áreas de riesgo, no se impusieron órdenes legales de confinamiento general. Las recomendaciones fueron dirigidas a la población en general, con énfasis en los grupos sensibles. El South Coast AQMD y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmaron que solo en zonas con incendios activos y peligro inmediato se ordenaron evacuaciones obligatorias.

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El NWS aclaró que las alertas naranjas en Carolina del Norte tienen carácter preventivo y no implican restricciones legales, pero sí exigen atención a las pautas de protección difundidas por las autoridades sanitarias.

¿Cómo impactan estos episodios a nivel estatal y nacional?

Según datos nacionales citados por Reuters, California figura de manera recurrente entre los estados con mayor contaminación atmosférica a causa de la combinación de incendios forestales, densidad poblacional y condiciones geográficas. Otros estados como Arizona y Nevada presentan niveles elevados de partículas finas, mientras que Hawái, Alaska y Maine sobresalen por registrar el aire más limpio.

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El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recordó que la contaminación atmosférica puede aumentar la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, incrementando la demanda de servicios médicos. En Carolina del Norte, las autoridades ambientales subrayaron la necesidad de monitorear la calidad del aire y adaptar las rutinas diarias para minimizar la exposición, especialmente durante episodios de alerta naranja.

¿Qué se espera para los próximos días y qué deben vigilar los residentes?

El NWS y el South Coast AQMD prevén que las alertas por calidad del aire podrían extenderse si persisten los incendios en California o si se mantienen las condiciones meteorológicas actuales en Carolina del Norte. Las autoridades mantienen activos los sistemas de monitoreo y actualizan la información a través de sus portales y redes sociales oficiales.

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Para la población, el acceso a información actualizada y la adopción de medidas de protección siguen siendo las principales herramientas para reducir los efectos adversos de estos episodios. Las recomendaciones incluyen consultar diariamente los informes de calidad del aire y seguir las instrucciones de organismos como el AQMD y el Departamento de Salud Pública local.