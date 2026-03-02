Crisis de celulares 2026: razones tras la caída histórica en las ventas de smartphones

El auge de la inteligencia artificial redirige la producción de semiconductores hacia centros de datos, dejando en segundo plano el suministro para celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado mundial de teléfonos inteligentes afrontará en 2026 una crisis sin precedentes, según una reciente investigación de IDC y otras firmas del sector.

La combinación de escasez de chips de memoria RAM, encarecimiento de componentes y el avance imparable de la inteligencia artificial amenaza con transformar de raíz el panorama de la industria móvil.

Por qué se anticipa una crisis histórica en el mercado de celulares para 2026

Las proyecciones señalan que los envíos globales de smartphones caerán un 12,9% en 2026, lo que implica una reducción de aproximadamente 160 millones de dispositivos respecto al año anterior. Esta caída dejará el volumen de pedidos en torno a los 1.100 millones, la cifra más baja en más de una década.

Las estimaciones revierten de forma drástica las previsiones anteriores, según los últimos informes de International Data Corporation (IDC) y Counterpoint.

La crisis mundial de smartphones proyectada para 2026 reducirá los envíos globales en un 12,9%, según IDC y Counterpoint.

A diferencia de crisis pasadas, el origen del problema no radica en una menor demanda por parte de los consumidores, sino en una disrupción sin precedentes en la cadena global de suministro de chips de memoria.

Cómo afecta la priorización de la inteligencia artificial a la disponibilidad de chips

El auge de la inteligencia artificial ha provocado que los principales fabricantes de semiconductores, como Samsung y SK Hynix, hayan centrado sus esfuerzos en la producción de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) para abastecer la demanda de los centros de datos. Esta reorientación de la producción ha dejado en segundo plano el suministro destinado a dispositivos móviles.

La transferencia de recursos a estos segmentos empresariales, que resultan mucho más rentables, ha disparado el coste de los componentes electrónicos. De acuerdo con Micron Technology, la creciente demanda de memoria DRAM para la infraestructura de IA amenaza con provocar una escasez sin precedentes.

El impacto de la falta de chips de memoria es múltiple. Por un lado, la subida de los precios de los componentes ha llevado a que los costes de producción de smartphones aumenten considerablemente. IDC prevé que el precio medio de venta de los teléfonos inteligentes suba hasta un 14% en 2026, alcanzando un récord de USD 523.

El precio medio de venta de smartphones alcanzará los USD 523 en 2026, con un aumento del 14% respecto al año anterior, según IDC.

Los fabricantes ya han empezado a adaptarse a este nuevo contexto. Muchas compañías han reducido las especificaciones de sus dispositivos, eliminado modelos básicos poco rentables e impulsado la venta de terminales de gama alta. El segmento de teléfonos económicos, situados por debajo de los USD 100, enfrenta un riesgo de extinción, ya que la memoria representa una proporción cada vez mayor del coste total.

Según los analistas, el mercado global vivirá su mayor recesión en diez años, superando incluso la caída registrada durante la pandemia de COVID-19. La desaparición de aproximadamente 160 millones de dispositivos de las tiendas representa un cambio estructural para la industria.

De acuerdo con IDC, la producción de smartphones por debajo de los USD 100 ha dejado de ser económicamente viable, incluso cuando el suministro de memoria se estabilice en el futuro. En 2025, este segmento alcanzó ventas de 170 a 171 millones de unidades, pero el margen negativo por el alto costo de los chips ha convertido su continuidad en una propuesta inviable.

Por regiones, los mercados con mayor presencia de dispositivos asequibles serán los más afectados. IDC anticipa que Oriente Medio y África experimentarán una caída del 20,6%, mientras que China y la región de Asia Pacífico (excepto Japón) retrocederán un 10,5% y un 13,1%, respectivamente.

Mercados emergentes como Oriente Medio, África, China y Asia Pacífico figuran entre los más afectados por la caída en ofertas de celulares asequibles.

Cómo esta crisis afectará a los consumidores

Para los consumidores, la crisis significa la desaparición de los modelos económicos y el encarecimiento de los dispositivos disponibles. La “era de los smartphones baratos ha terminado”, según Nabila Popal, directora sénior de investigación de IDC. Los usuarios se verán obligados a optar por dispositivos de menor especificación a precios de gama media, o bien, pagar más por equipos usados.

El incremento de precios no responde necesariamente a una mejora en las prestaciones, sino al aumento de los costes de los componentes. Incluso modelos insignia recientes, como el Samsung Galaxy S26, han debido subir su precio al menos USD 100 para cubrir los gastos adicionales, sin que las nuevas funciones justifiquen ese desembolso extra.

Compañías con un posicionamiento premium, como Apple y Samsung, están mejor preparadas para sortear la crisis. La fidelidad de sus clientes y los altos márgenes de beneficio les permitirán mantener o incluso ampliar su cuota de mercado.