Cinco cosas que tal vez no conocías de los therian: un fenómeno que va más allá de las redes sociales

Una tendencia juvenil que crece en América Latina y genera debates sobre identidad, convivencia y autoexpresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2026, el fenómeno therian se posicionó como una de las tendencias que más impacto generó en la conversación pública. La viralización de videos en los que adolescentes se muestran con máscaras y comportamientos animales desencadenó debates en redes sociales, al tiempo que multiplicó las consultas sobre este movimiento en navegadores.

La amplificación por parte de TikTok e Instagram llevó a la cultura therian a ocupar un lugar destacado en la agenda digital. Las manifestaciones públicas en ciudades como Buenos Aires y Montevideo evidenciaron su alcance, así como la polarización que despierta en la sociedad.

Cuál es el origen y significado de la palabra therian

El término therian proviene de la palabra inglesa “therianthropy”, que fusiona raíces griegas para “bestia” y “ser humano”. Aunque la transformación entre humanos y animales aparece en relatos mitológicos, la identidad therian adquirió características propias a partir de la década del noventa.

El concepto surgió en los años noventa en comunidades digitales y tiene raíces en antiguos relatos mitológicos sobre la transformación entre humanos y animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras comunidades surgieron en foros y espacios digitales, donde personas comenzaron a compartir experiencias vinculadas a una afinidad involuntaria con una especie animal específica.

Estas comunidades digitales ofrecieron un espacio para que quienes se reconocen como therians pudieran expresar la profundidad de su vivencia. El fenómeno evolucionó fuera del ámbito privado y alcanzó escala global, en parte gracias a la difusión de contenidos audiovisuales y al intercambio de testimonios en redes sociales y plataformas de video.

De qué forma se visten y expresan los therians

A diferencia de otras culturas juveniles, los integrantes de la comunidad therian no buscan únicamente una transformación estética. Quienes se identifican como therians describen una conexión profunda y persistente con su “teriotipo”, el animal que sienten como propio.

Más allá de los disfraces, el uso de máscaras y movimientos animales refleja una conexión personal con una especie que se percibe como propia. (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

El uso de máscaras, colas y otros accesorios responde a la necesidad de reflejar esa identidad, más que a la intención de disfrazarse. Entre las prácticas más reconocibles se encuentran los quadrobics, movimientos que imitan la locomoción cuadrúpeda y que se volvieron tendencia en videos virales.

Estas expresiones no se consideran representaciones teatrales, sino manifestaciones de una identidad interior. No se trata de una performance ni de una actuación deliberada, insisten quienes forman parte de la comunidad.

En qué espacios se reúnen los therians

La cultura therian nació en espacios digitales, donde los jóvenes compartían vivencias, elaboraban guías y coordinaban encuentros. El crecimiento de la comunidad en redes sociales permitió que estas reuniones pasaran de lo virtual a lo presencial.

Las reuniones comenzaron en foros y redes sociales, pero pronto se trasladaron a plazas y parques de ciudades como Buenos Aires y Montevideo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plazas y parques de ciudades como Montevideo y Buenos Aires fueron escenario de convocatorias masivas, como la que tuvo lugar en la Plaza Independencia tras una difusión viral en redes.

Estas concentraciones provocaron reacciones diversas. Mientras un sector percibió las reuniones como una forma de recreación inofensiva, algunos episodios, como la irrupción en espacios escolares, encendieron el debate sobre los límites.

Qué animales predominan en la caracterización de los therians

Los teriótipos más frecuentes entre los therians incluyen lobos, perros, zorros y felinos. La elección de la especie responde a una identificación subjetiva que los miembros describen como involuntaria y estable, independientemente de tendencias o modas.

A diferencia de otras subculturas, la identificación therian pone el foco en una vivencia interior genuina y no en la creación de personajes ficticios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vivencia se construye desde la introspección y la conexión personal con el animal, lo que distingue a los therians de quienes realizan cosplay o se integran a fandoms artísticos.

Cómo se diferencian de los furries y los cosplayers

Una de las principales confusiones reside en la comparación con los furries y los cosplayers. Los furries conforman un fandom artístico centrado en la creación de personajes antropomórficos, con énfasis en disfraces integrales y la interacción en convenciones especializadas.

Los cosplayers, en cambio, buscan encarnar figuras de ficción, generalmente de anime, cómics o videojuegos, mediante trajes y accesorios elaborados.

Los therians se distinguen por priorizar la vivencia interior y la identificación fragmentada con una especie animal real, no de ficción. No es una elección consciente ni una actuación, remarcan integrantes de la comunidad.