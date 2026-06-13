Ni el brillo de la pantalla ni las aplicaciones: este es el error más común que reduce la duración de la batería del iPhone

Una persona observa atentamente la pantalla de su iPhone mientras la batería se encuentra en descarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchos usuarios creen que cerrar constantemente las aplicaciones abiertas ayuda a ahorrar batería, Apple sostiene que este hábito produce el efecto contrario y puede acelerar el consumo energético del iPhone. La compañía recomienda cerrar una app únicamente cuando presenta fallos, ya que volver a abrirla desde cero requiere más recursos del sistema.

La duración de la batería es uno de los aspectos que más preocupa a los propietarios de un iPhone, especialmente cuando el dispositivo tiene varios años de uso. Por ello, abundan consejos y trucos que circulan en internet y que, pese a parecer lógicos, no siempre coinciden con la forma en la que iOS administra los recursos del teléfono.

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Según las recomendaciones de Apple, mantener las aplicaciones en segundo plano no representa un problema importante para la autonomía, debido a que el sistema operativo suspende la mayoría de sus procesos cuando dejan de estar en uso. En cambio, cerrarlas manualmente y volver a ejecutarlas constantemente obliga al dispositivo a realizar más trabajo y, en consecuencia, gastar más energía.

La pantalla de inicio de un iPhone muestra un nivel de batería críticamente bajo del 10%, indicando la necesidad de recarga inminente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error más común que perjudica la batería del iPhone

Cerrar todas las aplicaciones abiertas es una práctica habitual entre muchos usuarios. Existe la creencia de que eliminar las apps del menú multitarea libera memoria y mejora el rendimiento del dispositivo, pero Apple asegura que esta acción no es necesaria.

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La compañía explica que las aplicaciones en segundo plano permanecen en un estado de suspensión y apenas consumen recursos. Solo en determinados casos, como cuando una aplicación deja de responder correctamente o presenta errores, es recomendable forzar su cierre.

De hecho, Apple nunca ha incorporado una función para cerrar todas las aplicaciones de una sola vez, como sí ocurre en algunos dispositivos Android.

Cada vez que una aplicación se inicia desde cero, el sistema debe cargar nuevamente todos sus procesos y elementos, lo que implica un mayor consumo de energía.

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Cerrar las aplicaciones en segundo plano de un iPhone pueden ocasionar que se gaste más rápido la batería. (Unsplash)

Por qué iOS gestiona las aplicaciones de forma diferente

A diferencia de otros sistemas operativos, iOS está diseñado para administrar automáticamente los recursos disponibles. Cuando una aplicación deja de utilizarse, el sistema limita su actividad en segundo plano y reserva la memoria necesaria para garantizar un funcionamiento fluido.

Esto significa que las aplicaciones no permanecen trabajando constantemente ni agotando la batería de manera significativa.

En algunos teléfonos Android sí puede resultar útil cerrar determinadas aplicaciones, especialmente en modelos con menor cantidad de memoria RAM o sistemas menos optimizados. Sin embargo, en el ecosistema de Apple, la estrategia es distinta.

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Por ese motivo, los especialistas recomiendan confiar en la administración automática de iOS en lugar de intervenir constantemente cerrando aplicaciones.

En iPhone no ahorrar más batería si cierras las aplicaciones en segundo plano. (Apple Insider)

El Modo de Bajo Consumo puede ayudar a prolongar la autonomía

Una de las herramientas más útiles para ahorrar batería es el Modo de Bajo Consumo.

Esta función reduce determinadas tareas del sistema, limita algunas animaciones y optimiza el rendimiento general del dispositivo para extender la duración de la carga.

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El iPhone suele sugerir su activación cuando la batería llega al 20% y vuelve a hacerlo al alcanzar el 10%. Una vez que el teléfono recupera suficiente carga, el modo se desactiva automáticamente.

Los usuarios también pueden activarlo manualmente desde Ajustes > Batería.

Otros hábitos que ayudan a conservar la batería

El cuidado de la batería no depende de una sola acción, sino de varios hábitos diarios.

Entre las recomendaciones más habituales se encuentran:

Ajustar el brillo de la pantalla según las necesidades.

Utilizar el Modo de Bajo Consumo cuando sea necesario.

Desactivar funciones que no se estén utilizando, como Bluetooth o servicios de ubicación innecesarios.

Mantener actualizado el sistema operativo.

Evitar exponer el teléfono a temperaturas extremas.

Aunque con el paso del tiempo todas las baterías pierden capacidad, adoptar buenas prácticas puede ayudar a ralentizar ese desgaste natural y prolongar la vida útil del dispositivo.

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Batería en iPhone y Android (foto: AndroidAyuda)

La autonomía del iPhone depende más de los hábitos que de un solo ajuste

Los expertos coinciden en que no existe una solución mágica para conservar la batería del iPhone durante más años. Más bien, se trata de la suma de pequeños hábitos que permiten optimizar el funcionamiento del dispositivo.

En ese sentido, uno de los errores más extendidos continúa siendo cerrar constantemente las aplicaciones abiertas. Lejos de mejorar la autonomía, esta práctica puede generar el efecto contrario y provocar que la batería se agote más rápido.

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