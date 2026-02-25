Cómo acompañar a los niños y jóvenes frente al fenómeno viral de los Therian en redes sociales

El fenómeno therian entre adolescentes se expande por TikTok, Instagram y YouTube, sumando millones de visualizaciones con el hashtag #therian. (EFE/Enric Fontcuberta)

La viralización del fenómeno therian en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube despierta curiosidad sobre cómo manejar esta tendencia frente a los niños y jóvenes, para que entiendan de qué tratan y la sobrexposición de contenido no genere efectos negativos.

El crecimiento de comunidades juveniles que declaran sentirse identificadas con animales, y que comparten estas experiencias masivamente en redes sociales, plantea preguntas sobre identidad, pertenencia y salud mental en la adolescencia.

Por lo que comprender este fenómeno y saber cómo acompañar a los jóvenes se vuelve imprescindible para evitar tanto la estigmatización como la trivialización de una experiencia compleja.

Qué son los Therían y cómo surgió

El término therian proviene de la palabra griega “therianthrope”, que describe seres mitad humano, mitad animal. En los años noventa, el concepto comenzó a circular en foros de internet especializados en temas fantásticos, como alt.horror.werewolves, donde usuarios compartían relatos de disonancia entre su biología y lo que consideraban su “verdadero fenotipo interior”.

Therians se identifican con animales reales y experimentan cambios de comportamiento conocidos como 'shifts' y prácticas físicas como 'quadrobics'. (EFE/Enric Fontcuberta)

En aquel entonces, la comunidad therian se mantuvo en el anonimato, expandiéndose a través de listas de correo y sitios web anteriores a la masificación de Facebook.

A diferencia del término ‘otherkin’, que agrupa a quienes se identifican con seres no humanos de la mitología o la fantasía, los therians solo se asocian con animales reales. Entre los más mencionados en estas comunidades destacan lobos, zorros, ciervos, pumas y aves.

La viralidad de los Therian en redes sociales

El contexto cambió abruptamente en 2026, cuando el algoritmo de TikTok impulsó videos donde adolescentes exhibían conductas asociadas a la identidad therian. Prácticas como los “shifts” (cambios de comportamiento) y los “quadrobics” (movimientos que imitan la biomecánica de animales cuadrúpedos) se convirtieron en tendencia, alcanzando millones de visualizaciones bajo el hashtag #therian.

La exposición mediática permitió que muchos jóvenes identificaran y nombraran lo que sentían, encontrando validación y un sentido de pertenencia. Plataformas como Discord y Reddit concentraron decenas de miles de participantes, mientras que canales de YouTube y podcasts especializados profundizaron en el vocabulario propio de la comunidad: términos como “kintype” (animal de identificación) o “awakening” (momento de toma de conciencia) se volvieron habituales.

La tendencia therian impulsa nuevos debates sobre identidad, pertenencia y salud mental en la adolescencia dentro de las redes sociales.(AFP)

Esta masificación, no obstante, introdujo una tensión estructural. Los contenidos breves y virales transformaron una vivencia personal en moda o estética, con el riesgo de trivializar una experiencia identitaria profunda.

Como indica la psicóloga clínica, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Laura María Ramírez, “romantizar las experiencias complejas y generar identificación con un movimiento sin analizar si es lo que realmente se quiere o si es algo valioso para la vida” puede implicar riesgos para adolescentes en proceso de formación de identidad.

Por qué los adolescentes son quienes más participan de esta tendencia

La mayor presencia de la tendencia therian en adolescentes puede explicarse desde la Psicología del desarrollo. Según la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, la adolescencia es la etapa de “identidad versus confusión de roles”, caracterizada por la exploración de posibilidades y la búsqueda de aceptación social.

Durante este periodo vital, los jóvenes intensifican su necesidad de pertenencia y reconocimiento. Las redes sociales, al permitir la identificación rápida con otros que comparten intereses y emociones similares, potencian este proceso exploratorio.

Especialistas advierten que la viralización puede trivializar experiencias identitarias complejas y afectar la formación de la identidad juvenil.

La especialista Laura María Ramírez subraya que “los portales digitales sirven para conectar gente con intereses similares, potenciando así la identificación rápida entre los jóvenes, quienes, al encontrar un espacio en el que sus pensamientos, emociones y experiencias son validados, construyen un sentido de pertenencia”.

Sin embargo, la validación en línea puede traer riesgos para quienes aún no han consolidado una identidad estable. La presión por encajar en tendencias que se viralizan puede llevar a la adopción acrítica de comportamientos o etiquetas, dificultando el discernimiento sobre el valor real que tienen en la vida de cada adolescente.

Cuándo saber si se necesita apoyo psicológico

Para familias y educadores, la pregunta central es cuándo una tendencia puede transformarse en un riesgo real. El criterio fundamental no es la identidad en sí, sino el impacto sobre la funcionalidad y el bienestar emocional.

El acompañamiento respetuoso y el diálogo abierto permiten distinguir entre una exploración adolescente saludable y una situación que requiere intervención profesional.

Se recomienda consultar a un profesional si aparecen señales como:

Deterioro académico o social.

Abandono de rutinas habituales.

Síntomas persistentes de ansiedad o depresión.

Sufrimiento significativo asociado a la identificación.

El rol de padres y cuidadores resulta clave en este proceso. Estar al tanto de los movimientos en los que participan sus hijos, conocer las redes de apoyo y las tendencias que circulan en internet permite acompañar sin invadir, ofreciendo una guía informada y abierta al diálogo.

La observación respetuosa, el acompañamiento informado y el diálogo abierto ayudan a diferenciar una etapa exploratoria natural de una situación que requiera intervención profesional.