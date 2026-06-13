Ranking mundial: una por una, cuáles son las 10 empresas más valiosas tras la salida de SpaceX a la bolsa

SpaceX debutó este viernes en el Nasdaq bajo el ticker SPCX, en la mayor oferta pública inicial de la historia. (The New York Times)

La llegada de SpaceX al mercado de valores no pasó desapercibida. La compañía aeroespacial de Elon Musk debutó este viernes en el Nasdaq bajo el ticker SPCX, tras concretar la mayor oferta pública inicial de la historia, y se instaló de inmediato entre las empresas más valiosas del planeta.

Con una capitalización bursátil que supera los 2 billones de dólares, SpaceX se colocó en el séptimo puesto del ranking global, desplazando hacia abajo a gigantes tecnológicos y financieros que hasta hace 24 horas ocupaban ese lugar.

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El podio: Nvidia, Google y Apple

La empresa más valiosa del mundo es, por el momento, Nvidia, con una capitalización bursátil de 4,969 billones de dólares. El gigante tecnológico con sede en California escaló a la cima del ranking en los últimos años impulsado por la explosión de la demanda de procesadores para inteligencia artificial. Sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) se convirtieron en el insumo clave para entrenar los grandes modelos de lenguaje que dominan la industria tecnológica global.

Nvidia encabeza el ranking de las empresas más valiosas del mundo, impulsada por la demanda global de chips para inteligencia artificial. (Reuters)

En el segundo puesto figura Alphabet, la empresa matriz de Google, con 4,367 billones de dólares. Fue fundada en 1998 como motor de búsqueda y pronto la compañía se transformó en uno de los conglomerados tecnológicos más diversificados del mundo, con presencia en publicidad digital, computación en la nube, teléfonos inteligentes, vehículos autónomos e inteligencia artificial, entre otras áreas.

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Completa el podio Apple, con un valor de 4,275 billones de dólares. La firma del logo de la manzana es el fabricante de los iPhone, iPad y computadoras Mac, y tiene en sus servicios digitales —App Store, Apple Music, iCloud— una fuente de ingresos recurrentes que le aporta estabilidad financiera más allá de los ciclos de hardware.

Microsoft y Amazon: los gigantes de la nube

En cuarto lugar se ubica Microsoft, con una capitalización de 2,902 billones de dólares. La empresa fundada por Bill Gates ya no depende principalmente del software de escritorio: su división de computación en la nube, Azure, y su apuesta temprana por OpenAI —la compañía detrás de ChatGPT— la posicionaron como uno de los actores centrales de la carrera por la inteligencia artificial.

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Microsoft consolidó su posición entre las compañías más valiosas del planeta a partir de su apuesta por la computación en la nube y la inteligencia artificial.

El quinto puesto es para Amazon, con 2,566 billones de dólares. La empresa fundada por Jeff Bezos nació como librería online en 1994, hoy su valor está sostenido en buena medida por Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la nube más utilizada del mundo. El comercio electrónico, la logística y el streaming a través de Prime Video completan su ecosistema de negocios.

TSMC: el eslabón invisible de la economía digital

En el sexto lugar aparece TSMC, la empresa taiwanesa de semiconductores, con un valor de 2,198 billones de dólares. Aunque su nombre no circula con la misma frecuencia que el de las grandes tecnológicas estadounidenses, TSMC es el fabricante de chips más importante del planeta: produce los procesadores que utilizan empresas como Apple, Nvidia y AMD.

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SpaceX irrumpe en el top 10

En el séptimo puesto, con 2,104 billones de dólares y una suba de 19,22% en su primer día de cotización, se instaló SpaceX. La empresa vendió 555,6 millones de acciones a USD 135 en su oferta pública inicial, recaudando 75.000 millones de dólares y superando por más del doble el registro previo de Saudi Aramco, que había captado 29.400 millones en 2019. Al cierre de las primeras operaciones, la acción cotizaba a USD 160,95.

Space Exploration Technologies Corp. —su nombre legal— opera en tres grandes áreas: cohetes reutilizables, la constelación de internet satelital Starlink, y desarrollo de inteligencia artificial aplicada a sistemas aeroespaciales. Desde su fundación por Elon Musk en 2002, la compañía pasó de ser una apuesta de nicho a convertirse en proveedora de la NASA y en el principal operador de lanzamientos espaciales del mundo.

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Broadcom, Saudi Aramco y Tesla completan el top ten

El octavo lugar corresponde a Broadcom, con 1,817 billones de dólares. La empresa estadounidense de semiconductores y software de infraestructura es proveedora clave para la industria de redes, centros de datos y comunicaciones. Su crecimiento reciente estuvo ligado, en parte, a la adquisición de VMware (por USD 69.000 millones) y a la demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial.

Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, ocupa el noveno puesto con USD 1,752 billones. Es la empresa de hidrocarburos más grande del mundo por producción y la segunda por reservas probadas. Su rentabilidad depende en gran medida del precio internacional del petróleo. Salió a bolsa en 2019 en lo que hasta hace dos días era el mayor “IPO” de la historia.

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Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, es la única empresa de recursos naturales que se mantiene entre las diez más valiosas del mundo.

Cierra el top 10 la empresa Tesla, con 1,526 billones de dólares. La automotriz eléctrica fundada también por Elon Musk protagonizó en la última década una de las expansiones de valor de mercado más rápidas de la historia bursátil. Hoy opera fábricas en Estados Unidos, China y Alemania, y tiene en el desarrollo de software de conducción autónoma uno de sus principales activos de largo plazo.

Un ranking dominado por la tecnología

El listado refleja con claridad el peso que tienen las empresas tecnológicas en la economía global actual. Ocho de los diez primeros puestos corresponden a compañías del sector tecnológico o vinculadas a él —si se incluye a SpaceX, que combina la industria aeroespacial con inteligencia artificial y telecomunicaciones satelitales—. Solo Saudi Aramco representa a la economía de los recursos naturales en ese grupo de élite, aunque cada vez con menor distancia respecto a los nuevos actores digitales.

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La incorporación de SpaceX al mercado público también abre una nueva etapa para el sector. Anthropic y OpenAI, las dos empresas de inteligencia artificial más grandes del mundo detrás de la propia SpaceX, podrían concretar sus propias salidas a bolsa antes de que termine el año, con valuaciones que algunos analistas ubican por encima del billón de dólares en cada caso.