Programa todos los partidos del Mundial 2026 en tu celular y recibe alertas previas

Agregar los partidos al calendario del celular, se puede tanto en Android como en iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programar en el calendario de tu celular, sea iPhone o Android, todos los partidos del Mundial 2026 es más fácil de lo que crees.

Basta con descargues una aplicación móvil llamada FotMob y crees una cuenta agregando tu correo electrónico de preferencia.

Hecho esto, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación con una cuenta creada. Pulsar el ícono de las tres líneas ubicado en la parte superior derecha. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Consejos y asistencia’. Seleccionar ‘Can I add all world cup fixtures to my calendar?’. Ir al link adjuntado. Se abrirá la aplicación de calendario predeterminado de tu celular. Configurar si deseas recibir alertas. Guardar los cambios.

Hay diversos métodos para agregar los partidos al calendario del celular, pero este es uno de los más sencillos. (FotMob/Calendario de Apple)

Cuando hayas finalizado este proceso, ve a la aplicación de calendario de tu Android o iPhone y verifica que estén agregados los partidos.

La ventaja es que no solo aparecen los encuentros de la fase de grupos, ya están añadidas las siguientes etapas del torneo. Conforme avance el Mundial, se agregan los nombres de las selecciones que vayan clasificándose.

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Si llegas a eliminar la app por diversos motivos, los partidos siguen apareciendo en el calendario de tu celular.

Los usuarios pueden eliminar la app y aún así, aparecerán los partidos en su calendario. (Calendario de Apple)

Qué más puedes hacer con tu celular para el Mundial 2026

En tu celular puedes hacer mucho más que ver el partido: el Mundial 2026 tiene opciones para seguir, jugar y estar al tanto desde la pantalla que siempre llevas encima.

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Sigue a tu selección en WhatsApp

Las selecciones nacionales tienen canales oficiales en WhatsApp donde publican convocatorias, resultados y contenido detrás de escena. Busca el canal desde la pestaña Actualizaciones de WhatsApp y activa las notificaciones para no perderte ningún anuncio.

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FIFA en Netflix.

Incluye un juego interactivo en el que el celular funciona como control. Si tienes una suscripción activa, entra a la sección de juegos de Netflix, descarga el título y usa la pantalla táctil para manejar las jugadas.

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Juego de Google.

Google lanzó un juego gratuito de penaltis de la Copa Mundial 2026 directamente en el buscador. Busca “Copa Mundial 2026 penaltis” en Google desde tu celular y el juego aparece antes de los resultados, sin necesidad de descargar nada.

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El juego de Google es totalmente gratuito. (Google)

YouTube y FIFA se unen

YouTube se convirtió en la plataforma preferida oficial de la FIFA para el Mundial 2026, en una alianza que cambia la forma en que los fanáticos consumen el torneo desde el celular.

El acuerdo, anunciado en marzo de 2026, no reemplaza a los canales de televisión tradicionales, sino que los amplía.

El canal oficial de la FIFA en YouTube también ofrece archivos históricos, partidos clásicos y momentos icónicos de torneos anteriores.

El YouTube FIFA Creator Cup: un partido entre creadores, atletas y celebridades

La alianza incluye el primer YouTube FIFA Creator Cup, un partido de exhibición que se transmitirá en vivo y de forma gratuita desde Nueva York el 12 de julio de 2026. El encuentro reunirá a creadores de contenido globales, atletas de élite y celebridades. Los capitanes de equipo y la nómina completa de jugadores se anunciarán próximamente.

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Los usuarios pueden contenido oficial del Mundial en YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube también presentó una selección de creadores de contenido que cubrirán el torneo en vivo, con más de 350 millones de suscriptores combinados. Estarán en las sedes para mostrar los partidos, la cultura local y el detrás de escena desde una perspectiva distinta a la televisión tradicional.

Cómo ver el Mundial 2026 en YouTube desde el celular

Estas son las opciones disponibles según tu país:

Contenido gratuito (disponible en todo el mundo): busca el canal de YouTube de tu emisora local oficial y activa el recordatorio para los partidos. Los primeros 10 minutos de cada encuentro estarán disponibles en vivo.

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YouTube TV (solo Estados Unidos): permite ver los 104 partidos en vivo a través de Fox, FS1, Telemundo y Universo. El plan con deportes cuesta USD 64,99 al mes e incluye una prueba gratuita de 21 días, suficiente para seguir más de la mitad del torneo.