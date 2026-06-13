Economía

Se conoció el dato que faltaba: de cuánto será la jubilación mínima de Anses en julio 2026

La inflación de mayo fue de 2,15% y los haberes se ajustarán en ese porcentaje. Los nuevos valores, con y sin bono, y para los distintas asistencias y prestaciones que paga la agencia previsional

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarán 2,15% en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que marcó un incremento del 2,1 por ciento. Este porcentaje será el que se utilizará para ajustar en julio las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La actualización de los haberes se realiza bajo el esquema del Decreto 274/2024, que dispone que la movilidad mensual se base en la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el dato de mayo define el aumento que recibirán en julio quienes integran el sistema previsional, incluyendo jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas.

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Con la nueva actualización, el haber mínimo pasará a $411.989,32 a partir de julio. Si se confirma el pago del bono de $70.000, ese monto se elevará a 481.989,32 pesos. En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $329.591,45 y, sumando el bono, llegará a 399.591,45 pesos. Las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos también tendrán un ajuste proporcional.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor subirá a $148.045,38 pesos. La AUH por hijo con discapacidad se incrementará a $482.061,17; mientras que la Asignación por Hijo con discapacidad se elevará a 241.040,29 pesos.

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infografia

Nuevos valores para julio de 2026

  • Jubilación mínima: $411.989,32
  • Jubilación mínima con bono: $481.989,32
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,45
  • PUAM con bono: $399.591,45
  • Pensiones no contributivas: $288.394,05
  • Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38
  • AUH con Discapacidad: $482.061,17
  • Asignación por Hijo con discapacidad: $241.040,29

Desde abril de 2024, los aumentos se actualizan automáticamente cada mes tomando como base el IPC de dos meses previos. El objetivo de este nuevo esquema es acortar los retrasos que provocaba la modalidad anterior y lograr que los haberes acompañen de manera más precisa la inflación.

En las próximas semanas, la Anses difundirá el cronograma de pagos correspondiente a julio. Habitualmente, el pago a los beneficiarios se ordena según el último número del DNI. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen depositarse durante la segunda semana del mes y el resto de los beneficios en la tercera semana.

En la actualidad, el organismo previsional está abonando los haberes de junio, los cuales ya reflejan el ajuste basado en el índice de precios de abril.

Por otra parte, el bono extraordinario otorgado por Anses ha acompañado en los últimos meses a quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas. La decisión sobre la continuidad de este extra, de $70.000, para julio aún no fue confirmado oficialmente.

Su pago dependerá de lo que defina la agencia estatal en las próximas semanas. Hasta el momento, el bono se incluyó en los pagos de junio y en meses anteriores, lo que podría anticipar su renovación, aunque no hay confirmación formal.

El haber mínimo pasará a $411.989,32 a partir de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El haber mínimo pasará a $411.989,32 a partir de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambian los turnos de la Anses

En las últimas horas, La Administración Nacional de la Seguridad Social informó un cambio en la modalidad para solicitar turnos presenciales. A partir de este anuncio, los usuarios pueden optar por la oficina donde desean hacer sus gestiones, sin depender de la proximidad al domicilio registrado. En palabras del organismo, “al momento de solicitar un turno los ciudadanos pueden elegir la oficina en la que deseen realizar su trámite, sin restricciones”.

Esta modificación altera el funcionamiento habitual del sistema, que hasta ahora priorizaba de forma automática la delegación más cercana al domicilio declarado. Si bien esa alternativa sigue disponible, ahora se suma la posibilidad de seleccionar cualquier sede en el país.

El organismo detalló que “esta opción está disponible a través de la web, permitiendo que, al momento de gestionar un turno, puedan optar por una oficina distinta a la sugerida por el sistema en función de la cercanía, como ocurría hasta ahora”.

Con este ajuste, la Anses apunta a facilitar el acceso para quienes, por motivos laborales, familiares, viajes o estadías transitorias, no pueden concurrir a la delegación correspondiente a su domicilio. Desde la entidad señalaron: “La posibilidad de iniciar trámites en cualquier delegación del país constituye una mejora significativa en términos de accesibilidad y calidad de atención”.

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