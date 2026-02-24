Tecno

Por qué todo el mundo habla de los therians: la nueva cultura popular en redes sociales

Videos de adolescentes que se identifican con animales y usan máscaras han generado diferentes reacciones en internet y es uno de los fenómenos más comentados en 2026

Esta tendencia es adoptada por
Esta tendencia es adoptada por adolescentes de diferentes partes del mundo. (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

Una de las tendencias más comentadas durante el inicio de 2026 en redes sociales ha sido la irrupción de los therians, personas que aseguran experimentar una identificación profunda y no metafórica con especies animales.

Este fenómeno, antes restringido a foros digitales especializados, ha conseguido amplia visibilidad tras el auge de videos virales en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

La etiqueta #therian suma miles de millones de visualizaciones y se ha convertido en uno de los temas más explorados en la conversación digital global, así como la aparición de podcasts y canales de divulgación, ha facilitado que cada vez más personas reconozcan y compartan experiencias relacionadas con esta vivencia.

Qué significa ser therian y de dónde proviene esta palabra

El término therian surge en
El término therian surge en los años noventa en foros digitales y se refiere a personas que se identifican con animales reales, distinguiéndose de quienes adoptan otras identidades no humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término therian proviene de la palabra griega ‘therianthrope’, utilizada en la literatura para describir seres mitad humano, mitad animal. Su uso contemporáneo comenzó a popularizarse en la década de los años noventa dentro de foros en internet enfocados en temas fantásticos, como alt.horror.werewolves.

En esos espacios, algunos usuarios empezaron a relatar una sensación de disonancia entre su biología humana y lo que percibían como su “verdadero fenotipo interior”, una vivencia que dista de la afición por la fantasía o el simple juego de roles.

La comunidad therian surgió inicialmente bajo el paraguas de los otherkin, un término que agrupa a quienes se identifican con entidades no humanas de diversa índole, como dragones, elfos o ángeles.

No obstante, los therians conformaron un subgrupo específico: aquellos que se identifican únicamente con animales reales, sobre todo especies como lobos, zorros, ciervos, pumas y aves.

Cómo ganó popularidad esta cultura en redes sociales

El fenómeno adquirió notoriedad a
El fenómeno adquirió notoriedad a partir de videos virales en TikTok y otras plataformas, donde adolescentes comparten prácticas que buscan acercarse al comportamiento animal. (Foto: REUTERS/Hollie Adams)

La irrupción de los therians en el mainstream digital ganó visibilidad en 2026, cuando el algoritmo de TikTok comenzó a posicionar videos cortos protagonizados por adolescentes que mostraban prácticas como los ‘shifts’, es decir, cambios de comportamiento o movimientos conocidos como ‘quadrobics’, que imitan la biomecánica de animales cuadrúpedos.

Estas representaciones suelen incorporar máscaras y accesorios, pero integran códigos que sobrepasan el disfraz convencional. La visibilidad alcanzada permitió que muchas personas pudieran identificar y nombrar lo que sentían, generando un proceso de validación social y pertenencia.

En este sentido, la lógica de los contenidos virales en TikTok y otras plataformas transformó lo que originalmente era una experiencia íntima en una tendencia o estética, lo que trajo consigo debates sobre la posible banalización de una vivencia identitaria compleja.

Cuáles acciones caracterizan a la comunidad therian

La comunidad ha desarrollado un
La comunidad ha desarrollado un lenguaje propio y rutinas como los ‘shifts’ o los ‘quadrobics’, que refuerzan la identificación con una especie animal específica.

El fenómeno therian ha dado origen a un vocabulario y un conjunto de prácticas específicas. Entre los términos más utilizados se encuentran ‘kintype’ (el animal con el que se identifica la persona), ‘awakening’ (el momento en que se toma conciencia de esa identidad) y diversas discusiones sobre los criterios de pertenencia.

Las prácticas más visibles incluyen los ‘shifts’ y los ‘quadrobics’, actividades que buscan conectar con la biomecánica y el comportamiento de la especie escogida.

Asimismo, las redes sociales han potenciado la aparición de canales y foros donde los miembros de la comunidad explican sus experiencias y debaten sobre las diferencias entre identidad, juego de roles y expresión estética.

Qué diferencia a los therians de otras culturas como los furries

Los therians se identifican con
Los therians se identifican con animales reales y sostienen una vivencia identitaria, mientras que los furries mantienen un vínculo lúdico con personajes de ficción sin dejar de percibirse como humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una confusión frecuente entre los términos therian y furry, aunque sus diferencias conceptuales y empíricas son notables.

Los furries desarrollan afinidad por personajes animales antropomórficos de ficción y suelen participar en actividades lúdicas como convenciones o la elaboración de disfraces conocidos como fursuits. En el caso de los furries, la creación de una ‘fursona’ no implica necesariamente dejar de percibirse como humano.

En contraste, los therians sostienen una identificación con especies animales reales que va más allá del juego estético. En una escala de siete puntos, los therians reportan un promedio de 6,6 respecto a la identificación no humana, mientras que los furries alcanzan 5,6.

Por su parte, el 85% de los therians afirma sentirse menos de un 100% humano, cifra que supera ampliamente a la proporción de furries que comparten esa percepción.

