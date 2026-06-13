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Elon Musk: en cuánto quedó su fortuna después de la salida a bolsa de SpaceX

En una jornada, el patrimonio de Musk superó el billón de dólares, el equivalente al PIB de Suiza

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Elon Musk alcanzó USD 1,05 billones de patrimonio tras el debut bursátil de SpaceX, y se convirtió en el primer billonario de la historia. REUTERS/Kevin Lamarque
Elon Musk alcanzó USD 1,05 billones de patrimonio tras el debut bursátil de SpaceX, y se convirtió en el primer billonario de la historia. REUTERS/Kevin Lamarque

Tras la salida a bolsa de SpaceX el viernes 13 de junio de 2026, Elon Musk se convirtió en el primer billonario de la historia: el Bloomberg Billionaires Index registró su fortuna en casi USD 1,05 billones, más del triple que la del segundo hombre más rico del planeta, el cofundador de Google Larry Page.

La jornada anterior al debut bursátil, el mismo índice valuaba el patrimonio de Musk en USD 971.000. En un solo día de cotización, su riqueza cruzó el umbral del billón de dólares —cifra equivalente al producto interno bruto completo de Suiza—, una marca que ninguna persona había alcanzado antes en la historia financiera.

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Una fortuna que desafía la escala humana

Para ilustrar la magnitud del salto, Bloomberg recurrió a una comparación: Steve Cohen, el gestor de fondos de cobertura que obtuvo ganancias por USD 3.400 millones el año pasado, necesitaría casi 300 años para acumular una riqueza comparable a la de Musk.

El periodista de Bloomberg Tom Maloney fue más lejos. Si los 14 hijos de Musk heredaran su patrimonio en partes iguales, cada uno ocuparía el puesto 29 entre las personas más ricas del mundo. “No estamos hablando de riqueza generacional”, señaló Dan Walter, consultor independiente de remuneraciones. “Estamos hablando de infinita”.

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Su fortuna equivale al producto interno bruto completo de Suiza y más que triplica la del segundo hombre más rico del mundo, Larry Page. REUTERS/Brendan McDermid
Su fortuna equivale al producto interno bruto completo de Suiza y más que triplica la del segundo hombre más rico del mundo, Larry Page. REUTERS/Brendan McDermid

Una riqueza sobre el papel

Pese a la magnitud de las cifras, Bloomberg advirtió que la fortuna de Musk “sigue siendo en gran medida sobre el papel, con pocos activos fuera de las participaciones en sus propias empresas”. Si liquidara una posición en cualquiera de ellas, podría deprimir su valor ante los inversores.

El magnate de 54 años controla un portafolio que incluye Tesla, SpaceX y X —la red social adquirida como Twitter—, entre otras empresas. Con el debut bursátil de SpaceX, esa concentración de activos privados pasó a tener precio de mercado, y con eso, reescribió los límites de la riqueza individual.

Cómo fue la salida a bolsa de SpaceX

La salida a bolsa de SpaceX el 13 de junio de 2026 fue la mayor oferta pública inicial de la historia: la empresa de Elon Musk recaudó USD 75.000 millones al colocar 555,6 millones de acciones a USD 135 cada una, con una valoración de mercado de USD 1,77 billones.

El dato superó el récord anterior de Saudi Aramco, que había levantado USD 29.400 millones en su debut de 2019.

La riqueza de Musk es tan grande que cada uno de sus 14 hijos, si heredara en partes iguales, ocuparía el puesto 29 entre las personas más ricas del planeta. REUTERS/Brendan McDermid
La riqueza de Musk es tan grande que cada uno de sus 14 hijos, si heredara en partes iguales, ocuparía el puesto 29 entre las personas más ricas del planeta. REUTERS/Brendan McDermid

El precio y la demanda

A diferencia del procedimiento habitual, SpaceX fijó un precio único de USD 135 por acción antes de iniciar su gira de presentación con inversores, sin ofrecer rango de precios. La demanda fue cuatro veces superior a la oferta, según Reuters, y la compañía cerró el libro de órdenes un día antes de lo previsto.

Goldman Sachs lideró el consorcio de suscriptores, junto con Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase. Los suscriptores recibieron además una opción greenshoe para vender 83 millones de acciones adicionales —valoradas en unos USD 11.200 millones— si la demanda lo justificaba.

Un debut por encima de las expectativas

Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX a USD 150, un 11% por encima del precio de salida, aunque por debajo de los USD 175 que se habían anticipado a las mesas de operaciones.

Un gestor de fondos que gane USD 3.400 millones al año necesitaría casi 300 años para acumular una fortuna comparable a la de Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
Un gestor de fondos que gane USD 3.400 millones al año necesitaría casi 300 años para acumular una fortuna comparable a la de Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

A lo largo de la sesión tocaron un máximo de USD 176,52 y cerraron a USD 160,95, un alza de 19,34% respecto al precio de la OPI. En operaciones fuera de horario, el papel subió otro 3,5%, hasta USD 166,76, con una capitalización bursátil de USD 2,2 billones.

El interés minorista

SpaceX destinó cerca del 30% de las acciones a inversores minoristas, una proporción muy superior al 5% o 10% habitual en este tipo de operaciones. El resultado fue contundente: la empresa se convirtió en el activo más comprado por inversores individuales en su primer día de cotización, con un volumen minorista de USD 453 millones.

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