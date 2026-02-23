Lista de celulares que se quedan sin Netflix a partir del 1 de marzo de 2026

Los usuarios deben verificar el sistema operativo de sus dispositivos antes de perder el acceso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

A partir del 1 de marzo de 2026, Netflix dejará de funcionar en varios modelos de celulares que no cuenten con las versiones más recientes de sistemas operativos Android e iOS, una medida que afectará en especial a los usuarios cuyos dispositivos quedaron fuera de las actualizaciones más recientes.

Este cambio no solo restringe el acceso a una de las plataformas de streaming más populares, sino que además, expone a los dispositivos a fallas de seguridad y pérdida de compatibilidad con nuevas funciones y servicios.

Según las especificaciones de Netflix en Play Store y App Store, la aplicación solo podrá utilizarse en smartphones que operen con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores.

Netflix dejará de funcionar en teléfonos y antiguos sin Android 7.0 o iOS 17 (Foto: Europa Press)

Todos aquellos dispositivos que no alcancen estos requisitos quedarán automáticamente excluidos y ya no podrán ejecutar la plataforma, independientemente de si ya tenían la aplicación instalada.

Qué celulares se quedarán sin acceso a la aplicación de Netflix en marzo

Entre los modelos afectados en el universo Android se encuentran teléfonos de fabricantes como Samsung y LG. Los dispositivos Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2, además de Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3, ya no podrán acceder a la app.

Estos teléfonos, lanzados entre 2011 y 2014, dejaron de recibir tanto actualizaciones de software como parches de seguridad, aumentando su vulnerabilidad y reduciendo el acceso a servicios digitales.

Solo los celulares actualizados pueden interactuar con todas las funciones de la aplicación. (Foto: Europa Press)

En el ecosistema de Apple la situación toma otro matiz, pero el impacto es similar. Todos los iPhone desde el modelo X hacia versiones anteriores quedaron excluidos de la compatibilidad con iOS 17.0, al no estar incluidos en el último ciclo de actualizaciones de la compañía.

Aunque estos teléfonos continúan funcionando con el sistema presentado de fábrica, ya no reciben nuevas características, optimizaciones de rendimiento ni soluciones de seguridad.

Cuáles son los riesgos de tener un celular desactualizado

Continuar utilizando dispositivos sin acceso a actualizaciones acarrea problemas que van más allá de la mera compatibilidad con Netflix. Los dispositivos que no reciben parches de seguridad quedan expuestos a vulnerabilidades que afectan tanto la privacidad como el funcionamiento general.

Las aplicaciones más populares del mercado, incluidas las de mensajería, banca y streaming, exigen versiones recientes de sistema operativo para habilitar nuevas funciones y reforzar la protección contra amenazas informáticas.

Los dispositivos obsoletos sufren ralentización, errores y problemas de compatibilidad con aplicaciones populares y servicios online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra consecuencia relevante es la ralentización o los bloqueos del teléfono. Al no poder actualizar el sistema, el usuario enfrenta errores de compatibilidad, lentitud y fallos incluso al realizar tareas básicas.

Cómo saber si un teléfono es compatible con la aplicación de Netflix

Para quienes tienen dudas sobre si su dispositivo continúa cumpliendo los requisitos, es posible verificar la versión del sistema operativo de forma sencilla.

En Android, solo hay que ingresar a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, buscar la opción ‘Acerca del teléfono’ y acceder a ‘Información del software’, donde se muestran la versión de Android, número de compilación y nivel de parche de seguridad.

En el caso de iPhone, el dato aparece en ‘Configuración’, dentro de ‘General’ y la opción ‘Información’, junto a ‘Versión de software’.

Desde los ajustes del teléfono es posible verificar el sistema operativo y revisar nuevas actualizaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Identificar estos datos es crucial, porque determina si un teléfono puede recibir futuras actualizaciones o, por el contrario, quedará excluido de servicios digitales como Netflix o aplicaciones como WhatsApp.

Qué otros dispositivos pueden perder acceso a Netflix

Netflix quitará su soporte a varios televisores inteligentes y dispositivos multimedia que no cuenten con los requisitos técnicos actualizados.

El recorte afectará a dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación, modelos de Panasonic y LG fabricados antes de 2015, y toda la línea Samsung Smart TV serie EOS producida entre 2012 y 2015.

Asimismo, está la exclusión de varias versiones de la serie Bravia de Sony, con identificadores como KDL, XBR, W95 y X95. Estos modelos ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación.