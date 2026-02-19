Netflix eliminó el soporte para algunos dispositivos: cómo saber si el tuyo está en la lista

Netflix dejará de funcionar en televisores y dispositivos antiguos desde marzo de 2026: cómo saber si tu equipo está afectado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix ha sumado una nueva restricción a su servicio: a partir del 1 de marzo de 2026, la plataforma dejará de ser compatible con una amplia gama de dispositivos antiguos, incluyendo televisores inteligentes, reproductores multimedia y smartphones fabricados antes de 2015.

Esta decisión busca elevar los estándares técnicos de la aplicación, mejorar la seguridad y garantizar la mejor calidad audiovisual, pero obligará a miles de usuarios a actualizar sus equipos o buscar alternativas para seguir accediendo al catálogo de streaming.

La importancia de esta medida radica en el impacto potencial sobre quienes aún utilizan aparatos que ya no reciben actualizaciones de software. Si has recibido mensajes como “Netflix ya no está disponible en este dispositivo”, es posible que tu equipo esté incluido en la lista de modelos afectados.

Entender estos cambios es clave para anticipar problemas y evitar sorpresas la próxima vez que intentes iniciar sesión.

El cambio busca mejorar la seguridad y la experiencia audiovisual, pero impactará a quienes usan televisores, smartphones y reproductores que ya no reciben actualizaciones de software - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dispositivos quedan fuera del soporte

Netflix explica que la incompatibilidad se debe a que los dispositivos afectados no pueden adaptarse a las nuevas actualizaciones de la aplicación, por limitaciones en memoria RAM, procesamiento o protocolos de conexión. Entre los principales afectados están:

Televisores inteligentes : Modelos de Panasonic y LG anteriores a 2015, Apple TV de primera, segunda y tercera generación, y la serie EOS de Samsung fabricada entre 2012 y 2015.

Sony Bravia : Varias versiones de la serie Bravia, especialmente las identificadas como KDL, XBR, W95 y X95, dejarán de recibir soporte.

Smartphones antiguos : Dispositivos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 ya no podrán instalar ni ejecutar la app.

Ecosistema Apple: Solo los iPhone y iPad que puedan actualizar a iOS 17 o iPadOS 17 seguirán siendo compatibles.

Si intentas acceder a Netflix y ves un error con los códigos R40, R12 o R25-1, es señal de que tu dispositivo ya no es compatible.

Cómo verificar si tu dispositivo es compatible

Para evitar sorpresas, es recomendable revisar el sistema operativo y la fecha de fabricación. En televisores, esta información suele encontrarse en el menú principal, en las secciones “Acerca del dispositivo” o “Sistema”. En smartphones, la información aparece bajo “Información del teléfono”, donde puedes ver la versión de Android o iOS.

Netflix restringe el acceso en dispositivos antiguos: qué modelos quedan fuera y cómo seguir viendo tus series favoritas - REUTERS/Dado Ruvic

Netflix recomienda mantener tanto el sistema operativo como la aplicación actualizados y consultar periódicamente las notificaciones del servicio para anticipar cambios en la compatibilidad.

Alternativas para seguir viendo Netflix

Si tu dispositivo ha quedado obsoleto, existen varias soluciones externas para mantener el acceso a Netflix:

Dispositivos de streaming : Conecta un Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o una consola de videojuegos a tu televisor a través de HDMI para instalar la versión actualizada de la app.

Adquirir un televisor nuevo : Aunque implica una inversión, esta opción asegura la máxima compatibilidad y acceso a las últimas funciones de seguridad y calidad.

Uso en otros dispositivos: Puedes seguir viendo Netflix desde computadoras, tablets o teléfonos más modernos si tienes acceso a ellos.

Por qué Netflix elimina el soporte a dispositivos antiguos

Por qué Netflix elimina el soporte a televisores y móviles antiguos y qué soluciones recomienda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cese de soporte es una práctica común en el sector tecnológico y responde a la necesidad de priorizar el desarrollo en equipos recientes. Mantener la compatibilidad con modelos muy antiguos limita la capacidad de mejorar el rendimiento, añadir funciones avanzadas y reforzar la seguridad digital.

Otras plataformas, como WhatsApp, han adoptado medidas similares conforme avanza la tecnología.

Si ves el aviso de que “Netflix ya no está disponible en este dispositivo”, revisa si puedes actualizar el sistema operativo o instala Netflix en otro equipo compatible. Si ninguna de estas opciones está disponible, considera invertir en un dispositivo de streaming moderno o un televisor actualizado para evitar la interrupción del servicio.

Netflix ha decidido dejar de ofrecer soporte a dispositivos antiguos, afectando a usuarios que no puedan actualizar su hardware. La recomendación es anticiparse, revisar la compatibilidad y, si es necesario, buscar alternativas para seguir disfrutando del contenido, evitando así interrupciones inesperadas en la experiencia de streaming.