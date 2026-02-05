Tecno

Netflix no deja reproducir una película en el televisor o el teléfono: así puedes solucionar el error

La imposibilidad de acceder al contenido suele estar relacionada con fallos en la actualización de datos internos del dispositivo o interrupciones en la conexión a internet

La mayoría de errores con
La mayoría de errores con la plataforma se pueden resolver sin necesidad de recurrir a un técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imposibilidad de reproducir una película o serie en Netflix puede presentarse en cualquier momento, tanto en televisores inteligentes como en teléfonos. Los usuarios reportan que la aplicación se congela en la pantalla de carga o simplemente no responde, mientras que el resto de las funciones del dispositivo continúan operando con normalidad.

Estas fallas interrumpen el acceso al catálogo de la plataforma y generan consultas frecuentes sobre cómo restablecer el servicio. La mayoría de estos inconvenientes surgen cuando es necesario actualizar la información almacenada en el dispositivo o cuando existen problemas de red que impiden la carga de Netflix.

Aunque estos errores pueden parecer complejos, existen procedimientos básicos y efectivos que permiten recuperar el funcionamiento de la aplicación, ya sea en un televisor inteligente, un teléfono con Android o un iPhone.

Por qué Netflix no permite reproducir películas en un Smart TV

El origen de los bloqueos
El origen de los bloqueos puede estar en la caché o la conexión de red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix puede dejar de funcionar en un Smart TV por múltiples motivos relacionados con la caché de la aplicación o la conexión a internet.

Cuando la pantalla de carga se congela y el resto del dispositivo responde con normalidad, la primera pauta consiste en cerrar sesión en la cuenta de Netflix y volver a iniciarla. Este proceso suele actualizar los datos de acceso y puede eliminar archivos temporales que estén generando errores.

Si el televisor muestra una pantalla de error, se deben buscar las opciones de “Más información”, “Cerrar sesión” o “Restablecer”. En ausencia de estas alternativas, existe una secuencia de botones del control remoto que habilita un menú oculto para cerrar sesión o restablecer la aplicación.

Cuáles son los pasos hay para solucionar errores en televisores inteligentes

Cerrar sesión y reiniciar el
Cerrar sesión y reiniciar el dispositivo ayuda a restaurar la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las soluciones para televisores inteligentes varían según la marca y el modelo, pero el cierre y reinicio de sesión en Netflix representa la medida inicial sugerida.

Para realizar este procedimiento, se debe acceder al menú de ayuda de la aplicación, seleccionar la opción de cerrar sesión y confirmar la acción. Una vez cumplido este paso, es importante volver a ingresar los datos de acceso y comprobar si la reproducción se restablece.

En caso de que el problema persista, reiniciar el televisor puede resultar efectivo. Esto implica desconectar el dispositivo de la corriente eléctrica, presionar el botón de encendido y esperar al menos un minuto antes de volver a conectar el equipo. Así se eliminan posibles errores residuales de la memoria interna.

Si después de aplicar estas medidas la app continúa sin funcionar, la sugerencia es contactar al fabricante del televisor para solicitar asistencia técnica, porque algunos procedimientos avanzados pueden modificar la configuración original y eliminar aplicaciones o datos almacenados.

Cómo resolver el error de reproducción de películas en teléfonos Android

Reiniciar el teléfono y la
Reiniciar el teléfono y la red doméstica suele eliminar los fallos de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En modelos Android, los errores de carga en Netflix suelen solucionarse mediante el reinicio del teléfono o la tablet. Se debe apagar el dispositivo completamente y volver a encenderlo antes de intentar reproducir nuevamente el contenido.

Otra alternativa consiste en reiniciar la red doméstica. Para ello, se debe apagar el dispositivo, desconectar el módem y el router durante 30 segundos, reconectarlos y esperar un minuto antes de encender el teléfono.

Este procedimiento ayuda a restaurar la conexión a internet y evita que el error persista por problemas de red. Además, mejorar la calidad de la señal wifi puede favorecer la estabilidad de la reproducción en Netflix.

Qué hacer si el problema se presenta en un iPhone o iPad

El proceso en iPhone es
El proceso en iPhone es similar al de Android y soluciona varias fallas de la app. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Los dispositivos de Apple, como el iPhone o el iPad, pueden experimentar bloqueos al reproducir contenido en Netflix. El primer paso sugerido es cerrar todas las aplicaciones abiertas y reiniciar el dispositivo.

Si el inconveniente persiste, es útil restablecer o reinstalar la aplicación de Netflix para eliminar archivos dañados o temporales que puedan estar afectando el funcionamiento.

Asimismo, reiniciar la red doméstica es otro método eficaz. Apagar el dispositivo, desconectar el módem y el router durante 30 segundos y luego volver a conectarlos puede restablecer la conexión y mejorar el acceso a la plataforma.

En situaciones excepcionales, puede requerirse restablecer la configuración original del dispositivo, aunque esta acción elimina datos y aplicaciones instaladas, así que se debe realizar una copia de seguridad antes de proceder.

