En qué momento es útil conectar el televisor al router por cable Ethernet

El uso de cable Ethernet en televisores exige que el aparato y el módem estén ubicados a poca distancia o que se instalen tendidos adicionales en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los hogares utiliza la conexión WiFi para acceder a internet desde distintos dispositivos, incluido el televisor inteligente. Esta tecnología inalámbrica facilita la instalación y permite ubicar el aparato en cualquier rincón, sin necesidad de cables adicionales.

Para la mayoría de las actividades cotidianas, como ver contenido en streaming o navegar por aplicaciones, el WiFi ofrece una experiencia satisfactoria y cómoda. Sin embargo, existen situaciones en las que la conexión por cable Ethernet al router puede marcar la diferencia en la calidad de uso del televisor.

Factores como la estabilidad de la señal, la velocidad de transmisión y la seguridad adquieren relevancia en ciertos escenarios, sobre todo cuando se busca aprovechar al máximo las capacidades de los televisores de última generación.

Por qué es útil conectar el televisor al router con un cable Ethernet

El cable Ethernet reduce las interrupciones y las interferencias externas, ofreciendo una señal constante para contenidos exigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión por cable Ethernet ofrece ventajas al conectar un Smart TV. Esta tecnología prioriza la estabilidad de la señal y la velocidad constante, reduciendo la latencia y las interrupciones.

Esta característica resulta fundamental para quienes disfrutan contenido en alta resolución, como películas o series en 4K, y para quienes utilizan servicios de videojuegos en línea, donde la respuesta instantánea y la mínima demora son imprescindibles.

Además, el uso del cable minimiza el impacto de interferencias externas que pueden afectar la red inalámbrica, como la presencia de electrodomésticos o la saturación por múltiples dispositivos conectados.

Esta reducción de interferencias contribuye a una experiencia audiovisual más fluida y sin cortes inesperados, lo que cobra especial importancia en transmisiones en vivo o eventos deportivos.

Qué limitaciones técnicas existen al usar el cable Ethernet

Algunos televisores cuentan con puertos de baja velocidad y la instalación del cable puede resultar poco práctica si el router está alejado. (Imagen ilustrativa Infobae)

No todos los televisores inteligentes del mercado pueden aprovechar al máximo las velocidades que permite el cable Ethernet.

Buena parte de los modelos cuenta con puertos de baja velocidad, lo que limita la transferencia de datos y puede truncar la experiencia esperada. Esta discrepancia entre el potencial de la red y la capacidad del hardware es un factor a considerar antes de optar por el cable.

Asimismo, la instalación física del cable suele implicar desafíos estéticos y de disposición del espacio. Cuando el router se encuentra lejos del televisor, es necesario instalar tendidos adicionales, lo que puede resultar poco práctico o antiestético dentro del hogar.

En qué situaciones la conexión vía WiFi sigue siendo mejor

El WiFi permite ubicar el televisor en cualquier lugar y es compatible con los modelos más recientes, aunque puede verse afectado por obstáculos y saturación de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El WiFi sobresale por la comodidad y flexibilidad que ofrece. No requiere la instalación de cables y permite ubicar el televisor en cualquier parte del hogar, independientemente de la localización del router.

Los modelos más recientes de televisores incluyen compatibilidad con WiFi 5 e incluso WiFi 6, alcanzando límites teóricos de velocidad de hasta 9,6 Gbps.

A pesar de estas cifras, el rendimiento real del WiFi puede variar por obstáculos físicos, como paredes y muebles, y a la saturación de la red cuando muchos dispositivos están conectados simultáneamente.

Para mejorar la señal, se recomienda utilizar la banda de 5 GHz si el televisor está cerca del router, y la de 2,4 GHz cuando se requiere mayor cobertura, aunque con menor velocidad. Pese a estos avances, la conexión inalámbrica sigue siendo más susceptible a interferencias y variaciones en la calidad de la señal.

Cómo influye la ciberseguridad en la decisión entre Ethernet y WiFi

El Ethernet ofrece protección física superior, mientras que el WiFi depende de protocolos de encriptación y buenas prácticas en la configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de la conexión es un aspecto central en la decisión. El cable Ethernet ofrece una barrera física que dificulta los accesos no autorizados. En contraste, el WiFi depende de la fortaleza del protocolo de encriptación implementado, como el estándar WPA3.

Aunque estos protocolos han mejorado la protección, persisten riesgos si no se cambian las contraseñas por defecto o no se actualizan los dispositivos y el router.

Otro punto en la elección entre Ethernet y WiFi son las prioridades del usuario. Quienes valoran la máxima estabilidad y protección de la señal para contenido exigente pueden inclinarse por el cable.

En cambio, quienes priorizan la versatilidad y la facilidad de instalación suelen preferir la red inalámbrica, asumiendo posibles fluctuaciones de rendimiento. Ambas alternativas mantienen vigencia, siempre que se adapten a las necesidades y al entorno de cada hogar.