Lista de televisores sin Netflix a partir del 1 de junio de 2026

La plataforma streaming ya no ofrece soporte a modelos de TV desactualizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de junio de 2026, Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de televisores inteligentes o Smart TV fabricados antes de 2015. Los usuarios con dispositivos afectados no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación, lo que dejará sin acceso a sus películas y series.

El fin del soporte de la aplicación nativa se limita principalmente a dispositivos lanzados antes de 2015, mientras que los televisores fabricados desde 2016 en adelante seguirán accediendo sin restricciones al servicio.

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El anuncio pone el foco en la obsolescencia programada en el ámbito digital. La determinación de Netflix impacta directamente sobre marcas como Samsung, Sony, LG, Apple y Panasonic, todas con modelos de televisores comprendidos en la lista de dispositivos que perderán soporte.

Qué televisores dejarán de ser compatibles con la aplicación de Netflix

Los dispositivos lanzados hace menos de 10 años no tienen problemas de compatibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida de Netflix excluye de su plataforma a una extensa variedad de televisores inteligentes antiguos. Entre los modelos afectados figuran:

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Dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

Televisores LG de las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600.

Modelos Panasonic AX900, VT50, VIERA TC-P50VT25 y similares.

Televisores Sony de la gama Bravia como KDL, XBR y W95.

La mayoría de estos dispositivos recibieron sus últimas actualizaciones de sistema operativo hace varios años. A partir del 1 de junio, estos modelos ya no podrán descargar ni actualizar la aplicación de Netflix, lo que implica la pérdida total de acceso a la plataforma y a sus nuevas funciones.

Cómo saber si Netflix dejará de ser compatible con un televisor

Se debe verificar el sistema operativo y el año de fabricación del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar la compatibilidad de un televisor con la aplicación de Netflix resulta sencillo. Solo hay que comprobar si el ícono de Netflix aparece en el menú principal del dispositivo o en la tienda de aplicaciones correspondiente, como LG Content Store, Samsung Smart Hub o Google Play.

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En caso de que el ícono haya desaparecido o no permita la descarga de la aplicación, el dispositivo en cuestión se incluye entre los que perderán soporte. Se sugiere consultar el sitio oficial de Netflix para conocer la lista completa de modelos afectados, en especial para quienes adquirieron su televisor antes de 2015.

Qué otros dispositivos dejarán de ser compatibles con Netflix

La incompatibilidad anunciada no se limita únicamente a los televisores, impacta en teléfonos inteligentes que no pueden actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0.

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Entre los modelos de iPhone que quedarán excluidos figuran el iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, iPhone SE de primera generación y todos los anteriores.

En la gama de teléfonos inteligentes hay varios televisores que dejan de ser compatibles con la app de Netflix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

En el universo Android, los dispositivos que no logran actualizarse a la versión 9.0 incluyen el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S7, Huawei P10 y Mate 9, LG G6 y G5, Sony Xperia XZ1 y modelos lanzados antes de 2018. Estos teléfonos no podrán instalar ni ejecutar la aplicación oficial de Netflix a partir de junio.

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Por qué Netflix deja de dar soporte a dispositivos antiguos

La decisión de Netflix tiene una explicación técnica. La plataforma incorpora de forma continua nuevas funciones, actualizaciones de seguridad y mejoras en la interfaz, lo que requiere sistemas operativos modernos y mayor capacidad de procesamiento.

Los aparatos más antiguos poseen hardware limitado y sistemas que los propios fabricantes ya no actualizan. Esta situación dificulta la ejecución eficiente de la aplicación y genera riesgos de seguridad, porque la ausencia de actualizaciones regulares compromete la estabilidad del servicio.

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Qué opciones hay para seguir usando Netflix en un televisor antiguo

Los dispositivos externos se conectan por HDMI y permiten acceder a varias plataformas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Perder el acceso a Netflix en un televisor no implica necesariamente la compra de una nueva pantalla. La alternativa más práctica y económica consiste en utilizar un dispositivo streaming externo.

Estos aparatos, como el Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast o los dispositivos Roku, se conectan al puerto HDMI del televisor y lo transforman en un Smart TV actualizado.

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Una vez instalado el dispositivo y conectado a la red WiFi, el usuario accede a la tienda de aplicaciones, descarga Netflix e inicia sesión normalmente. Estos reproductores suelen ofrecer un sistema operativo más rápido, actualizaciones frecuentes y acceso a cientos de otras plataformas de entretenimiento.