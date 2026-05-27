Planes de Gemini en Colombia, ahora disponibles para todas las necesidades: desde $0 hasta $79.000

Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, ofrece en Colombia cuatro planes adaptados a distintos perfiles de usuario. (Europa Press)

En los últimos meses, Gemini se ha convertido en uno de los modelos de inteligencia artificial con mayor crecimiento en cuanto a número de usuarios. Si bien el uso gratuito es el más extendido, Google cuenta con una estructura de suscripciones dirigidas a diversos tipos de usuario.

Estos son los planes disponibles actualmente para Colombia (precios en pesos colombianos):

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Plan gratuito (Gemini Gratis)

Es la puerta de entrada al universo de la inteligencia artificial de Google. Ideal para quienes buscan un asistente digital básico y accesible sin compromisos económicos.

Precio: $0 / mes (disponible con cualquier cuenta de Google).

Almacenamiento: 15 GB en la nube (compartidos entre Gmail, Drive y Fotos).

Características clave: Acceso a la velocidad y solidez de la familia de modelos Flash para responder preguntas, redactar correos o resumir textos cotidianos. Generación de imágenes y herramientas esenciales de redacción y asistencia.

Tipo de usuario: usuarios casuales y estudiantes. Perfecto para quienes necesitan apoyo con tareas escolares, organización del hogar, redacción de correos del día a día o simplemente quieren experimentar con la IA sin costo.

Google AI Plus, por $19.900 mensuales, amplía las capacidades de Gemini e incorpora el modelo avanzado Omni para contenido multimedia. (Reuters)

Google AI Plus

El primer escalón de pago. Está pensado para aquellos a quienes el plan gratuito se les queda corto en capacidad, velocidad o funciones multimedia, pero no requieren herramientas corporativas masivas.

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Precio: $19.900 / mes.

Almacenamiento: 200 GB de almacenamiento en la nube.

Características clave: El doble (2x) de límites de uso en Gemini en comparación con la versión gratuita. Acceso a Gemini Omni , el modelo avanzado capaz de procesar y crear contenido combinando video, audio e imágenes en tiempo real. Funciones inteligentes integradas como AI Inbox para optimizar el correo en Gmail. Beneficios extra de entretenimiento según la región, como el acceso a YouTube Premium Lite.

Tipo de usuario: prosumidores y creadores de contenido emergentes. Ideal para personas que usan la IA constantemente, gestionan bastantes archivos multimedia en la nube y disfrutan experimentando con funciones de video y audio más dinámicas.

La suscripción Google AI Pro, a $79.000 mensuales, integra Gemini 3.1 Pro y herramientas profesionales para análisis de documentos y automatización laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google AI Pro

El sucesor natural de lo que antes se conocía como Gemini Advanced. Es la joya de la corona para la productividad laboral, la investigación profunda y la integración profesional de sistemas.

Precio: 79.000 / mes.

Almacenamiento: 5 TB de almacenamiento en la nube.

Características clave: 4 veces más límites de uso que la versión gratuita. Potenciado por Gemini 3.1 Pro , ofreciendo una gigantesca ventana de contexto para analizar documentos masivos, libros completos o código complejo. Acceso a Deep Research , el asistente de investigación avanzada que realiza búsquedas profundas, cruzadas y estructuradas en la web. Integración total de Gemini directamente en las aplicaciones de Google Workspace (Docs, Gmail, Vids, Sheets). Funciones premium en NotebookLM (con resúmenes de audio multimedia y cuadernos de gran tamaño) y Google Home Premium (Plan Standard).

Tipo de usuario: profesionales, investigadores, redactores y programadores. Es el plan perfecto para trabajadores independientes, analistas o empleados que necesitan automatizar flujos de trabajo pesados, resumir reportes financieros extensos y redactar con calidad profesional sin salir de sus herramientas de trabajo tradicionales.

Gemini Ultra incluye herramientas exclusivas como el generador de video Veo 3 y acceso a beneficios completos del ecosistema Google. (Europa Press)

Google AI Ultra

El nivel definitivo de potencia. Este plan representa la vanguardia tecnológica de Google y está diseñado para romper cualquier barrera de computación o límites en el volumen de prompts.

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Precio: A partir de $449.000 / mes (con variantes superiores para necesidades extremas de procesamiento).

Almacenamiento: Desde 20 TB hasta 30 TB de almacenamiento en la nube.

Características clave: Límites masivos: Entre 5 y 20 veces más capacidad de uso que el plan Pro. Gemini Spark: Un agente inteligente de automatización avanzada capaz de resolver tareas complejas de principio a fin de manera autónoma (como coordinar flujos de trabajo entre apps o gestionar bandejas de entrada). Acceso prioritario y exclusivo a los modelos multimedia más potentes, como el generador de video cinematográfico en 4K Veo 3 , además de herramientas de desarrollo avanzadas como Google Flow y Antigravity. Beneficios de ecosistema completo: Incluye el plan individual de YouTube Premium y el Plan Advanced de Google Home Premium.

Tipo de usuario: desarrolladores, directores de tecnología, cineastas digitales y científicos de datos. Diseñado exclusivamente para “power users” y profesionales técnicos que exprimen la IA al límite, procesan volúmenes masivos de datos geoespaciales o código, y requieren la máxima prioridad en los servidores de Google.