EA Sports FC 26 tendrá un modo mundialista gratuito con selecciones, estadios y contenidos especiales

EA Sports lanzará un modo mundialista gratis para FC 26 durante la primera semana de junio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, EA Sports anunció la llegada de un modo mundialista gratuito para FC 26, su título insignia de fútbol. La nueva actualización, denominada “The World’s Game”, estará disponible para la primera semana de junio y traerá consigo selecciones nacionales, estadios emblemáticos y contenidos especiales inspirados en el torneo internacional más importante del fútbol.

La relevancia de este anuncio radica en que, en un año marcado por la expectativa global del Mundial, millones de usuarios tendrán la oportunidad de simular la competencia desde sus consolas y dispositivos, sin necesidad de adquirir contenido adicional.

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Este modo permitirá a los jugadores experimentar la atmósfera única del torneo, con plantillas actualizadas y licencias de más de 60 selecciones nacionales, en un contexto donde la licencia oficial de la FIFA ya no está presente en la franquicia de EA Sports.

FC 26 suma más de 60 selecciones licenciadas y estadios icónicos en su actualización mundialista - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué incluye el modo mundialista de EA Sports FC 26

La actualización “The World’s Game” introduce una experiencia mundialista renovada, pese a la ausencia de la licencia oficial de la FIFA World Cup. El contenido permitirá disputar un torneo internacional completo, inspirado en la competencia real que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Entre los principales añadidos se encuentran:

Más de 60 selecciones nacionales licenciadas , incluidas Brasil, Argentina, México, Francia e Inglaterra.

Estadios icónicos como el MetLife, el Azteca y el BBVA.

Nuevos kits, balones oficiales y actualizaciones de rostros para decenas de futbolistas.

Un torneo con formato y ambientación mundialista, aunque sin el nombre, trofeo ni branding exactos de la FIFA.

Históricamente, los títulos de EA Sports han contado con modos dedicados a la Copa del Mundo, aprovechando la licencia oficial de la FIFA para replicar logos, trofeos y toda la identidad visual del evento. Sin embargo, tras la separación entre EA y la FIFA, la compañía optó por desarrollar una propuesta genérica que mantiene la esencia competitiva y la emoción del torneo, pero sin las referencias directas a la marca FIFA.

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Esta situación marca un punto de inflexión en la industria de los videojuegos deportivos. El modo mundialista de FC 26 busca ofrecer una simulación fiel y envolvente, aprovechando la tecnología actual y el acceso a selecciones y estadios reales, a pesar de la ausencia de la licencia oficial.

Cómo acceder al modo mundialista en EA Sports FC 26

EA recrea la atmósfera del Mundial en FC 26 sin usar el nombre ni el trofeo de la FIFA

La llegada de este modo será a través de una actualización gratuita, disponible para todos los usuarios de FC 26. Para acceder, será necesario contar con la última versión del juego, descargar el contenido adicional y seleccionar la opción “The World’s Game” o “Festival of Football” en el menú principal.

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Pasos para disfrutar del modo mundialista:

Verificar que el título esté actualizado a la versión más reciente. Descargar la actualización gratuita que estará disponible entre el 2 y el 4 de junio de 2026. Ingresar al juego y seleccionar el nuevo modo desde el menú principal. Elegir una de las selecciones nacionales licenciadas y comenzar el torneo internacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es uno de los eventos deportivos más esperados del año. El torneo, que iniciará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, se desarrollará durante más de un mes y reunirá a las mejores selecciones del planeta en una cita histórica.

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El lanzamiento del modo mundialista en EA Sports FC 26 permite a los jugadores vivir la emoción de la competencia desde una perspectiva interactiva. La actualización gratuita democratiza el acceso a este tipo de contenidos, refuerza la conexión entre la comunidad gamer y el fútbol y responde a la demanda de quienes buscan experiencias cada vez más realistas y completas en los videojuegos deportivos.

Este nuevo modo mundialista representa un punto de encuentro entre fanáticos del fútbol y entusiastas de los videojuegos. Al incorporar selecciones, estadios y contenidos especiales, FC 26 se posiciona como la principal alternativa digital para simular el torneo más prestigioso del fútbol internacional, en un año donde la atención está puesta en cada detalle previo al arranque del Mundial.

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