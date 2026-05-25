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Ahora puedes ver los estados de WhatsApp directamente en la lista de Chats: así funciona la nueva actualización

La actualización integra las novedades de contactos en el inicio para facilitar la consulta inmediata

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Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
WhatsApp lleva los estados a la pestaña de Chats con un carrusel en la pantalla principal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha integrado una de sus funciones más populares en un espacio central de la aplicación: los estados ahora aparecen directamente en la pestaña de Chats. Esta actualización, que comenzó a implementarse en la versión beta para Android y posteriormente en iOS, facilita que los usuarios visualicen las publicaciones efímeras de sus contactos sin tener que cambiar de pestaña.

Con esta función, WhatsApp busca reducir los pasos necesarios para ponerse al día con las novedades de los contactos y, al mismo tiempo, mantener las historias en primer plano, mejorando la experiencia de navegación y el diseño general de la app.

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Cómo funciona la integración de estados en la lista de Chats

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la aplicación de WhatsApp abierta, mostrando una lista de chats con nombres y mensajes en español.
WhatsApp elimina el acceso directo a la cámara en Chats para limpiar la interfaz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente actualización introduce un carrusel horizontal de estados en la parte superior de la pestaña de Chats. Al abrir WhatsApp, los usuarios encuentran las actualizaciones recientes de sus contactos justo en la pantalla principal, resaltadas con un anillo alrededor de la foto de perfil de cada persona que ha publicado contenido. El acceso a los estados ya no se limita a la pestaña de Actualizaciones, sino que se vuelve omnipresente, permitiendo una visualización rápida y directa.

Características principales del nuevo sistema:

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  • Los estados aparecen en un carrusel horizontal en la parte superior de la lista de chats.
  • Un anillo alrededor de la foto de perfil indica que un contacto ha publicado una nueva actualización.
  • El título “Chats” se reemplaza por el carrusel de estados cuando hay contenido nuevo.
  • El acceso directo a la cámara, antes presente en esa sección, se elimina para mantener la interfaz más limpia.

WhatsApp permite ver las actualizaciones de estado desde varios lugares. Además del carrusel principal en la pestaña de Chats, los estados siguen disponibles en la pestaña de Actualizaciones, donde se organizan en un formato de carrusel horizontal y se pueden previsualizar sin abrir cada publicación.

También es posible acceder a los estados desde la página de información de chat de un contacto específico, lo que facilita la consulta de contenido compartido de forma individual.

La pestaña de Actualizaciones pierde protagonismo con los estados integrados en Chats - WHATSAPP OFICIAL
La pestaña de Actualizaciones pierde protagonismo con los estados integrados en Chats - WHATSAPP OFICIAL

La nueva interfaz se ha rediseñado para reducir la saturación visual. Al desplazarse hacia abajo en la lista de chats, el carrusel horizontal de estados se revela en un formato minimalista. Este enfoque busca que los usuarios identifiquen rápidamente quién ha compartido una actualización y puedan interactuar con el contenido sin perder tiempo navegando entre secciones.

Cambios en la experiencia visual:

  • El carrusel de estados solo aparece al desplazarse hacia abajo en los chats.
  • Se elimina el icono de la cámara para evitar distracciones y enfocarse en las actualizaciones.
  • El diseño limpio prioriza la visibilidad de los estados y la navegación ágil.

Actualmente, el carrusel de estados no incluye anuncios, pero esto podría cambiar en futuras actualizaciones si la función se extiende a todos los usuarios. El despliegue está en fase de prueba, y solo un grupo de usuarios beta tiene acceso a la función, aunque se espera que en las próximas semanas se amplíe a una mayor cantidad de personas.

Cómo acceder a WhatsApp Beta y probar las nuevas funciones

Para experimentar antes que nadie las novedades de WhatsApp, es posible unirse al programa beta. El procedimiento varía según la plataforma, pero en Android consiste en buscar la aplicación oficial en Play Store y, si hay vacantes, unirse al programa Beta desde la sección correspondiente. WhatsApp Beta permite probar funciones en desarrollo, aunque con el riesgo de encontrar errores o fallos de estabilidad.

Recomendaciones para usuarios beta:

  • Estar preparados para posibles fallos o inconvenientes de rendimiento.
  • Utilizar la versión beta solo si se acepta el riesgo de experimentar funciones no optimizadas.
  • Reportar problemas para contribuir a la mejora de la aplicación.

La integración de los estados en la lista de chats representa un paso más en la evolución de WhatsApp hacia una experiencia más fluida y centrada en el usuario, con la promesa de seguir innovando en futuras actualizaciones.

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