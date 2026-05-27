Tarjetas virtuales 2026: el método de pago de mayor crecimiento en el sector comercial

El dinamismo de las tarjetas virtuales ha sido reconocido como uno de los fenómenos más destacados en los pagos comerciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

En 2026, las tarjetas virtuales emergen como el método de pago con mayor crecimiento en el sector comercial, impulsando una transformación en la manera en que empresas y proveedores gestionan sus transacciones. Este avance se consolida con la decisión de Visa de expandir su Hub de Soluciones Comerciales, integrando nuevas herramientas que prometen simplificar procesos y eliminar barreras históricas para la adopción de estos instrumentos financieros digitales.

La integración de Visa Accounts Receivable Manager dentro de la plataforma destaca por su capacidad de automatizar y agilizar la gestión de pagos, beneficiando tanto a emisores como a proveedores.

PUBLICIDAD

Tarjetas virtuales en 2026: crecimiento sostenido en los pagos comerciales

El dinamismo de las tarjetas virtuales ha sido reconocido como uno de los fenómenos más destacados en los pagos comerciales. Aunque estos instrumentos atraen por su rapidez y seguridad, su escalabilidad ha enfrentado retos técnicos y operativos.

En 2026, las tarjetas virtuales emergen como el método de pago con mayor crecimiento en el sector comercial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los emisores suelen encontrarse con dificultades derivadas de la desconexión entre sistemas y procesos manuales, mientras que los proveedores deben gestionar conciliaciones complejas y flujos de pago poco estandarizados.

PUBLICIDAD

La estrategia de Visa consiste en integrar a emisores y proveedores en una única plataforma global, lanzada en 2025, que ahora se fortalece con nuevas funcionalidades.

Gracias a la incorporación de Visa Accounts Receivable Manager, los emisores elegibles acceden a un procesamiento integral que reduce fricciones operativas y facilita el crecimiento de los programas de tarjetas virtuales. El resultado es una experiencia de pago más ágil, con menor intervención manual y mayor automatización en los intercambios de información y conciliación de pagos.

PUBLICIDAD

La estrategia de Visa consiste en integrar a emisores y proveedores en una única plataforma global. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Hub de Soluciones Comerciales de Visa permite a los emisores implementar múltiples casos de uso de pagos comerciales desde una integración única y escalable. Esta plataforma unificada reduce la complejidad técnica, acelera el tiempo de lanzamiento al mercado y mejora la eficiencia en la expansión de programas de tarjetas virtuales dirigidos a clientes corporativos.

Ventajas de la integración tecnológica en el ecosistema de pagos digitales

La automatización es un factor clave en el crecimiento de las tarjetas virtuales. La integración de Visa Accounts Receivable Manager, disponible en 69 mercados, aborda limitaciones históricas mediante tecnologías propietarias de inteligencia artificial que optimizan la conciliación de pagos y facturas.

PUBLICIDAD

En América Latina y el Caribe, el servicio ya opera en países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay.

La automatización es un factor clave en el crecimiento de las tarjetas virtuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mediante esta solución, los emisores pueden realizar pagos con tarjetas virtuales en nombre de sus compradores corporativos y enviar la información directamente a los proveedores inscritos.

PUBLICIDAD

Para los proveedores, el servicio automatiza la gestión de cuentas por cobrar, reduce la intervención manual y acorta los tiempos de conciliación. Esta automatización puede traducirse en mejoras directas en el capital de trabajo y en la eficiencia operativa.

Experiencias recientes demuestran el impacto de esta tecnología. Un cliente reportó una disminución del 89% en los días de cuentas por cobrar pendientes y logró la automatización completa del procesamiento de tarjetas virtuales en menos de dos semanas, sumando un beneficio neto de 300 puntos básicos.

PUBLICIDAD

Beneficios para emisores y proveedores de tarjetas virtuales

La simplificación de procesos y la eliminación de tareas manuales redundantes representan una ventaja significativa para los emisores. La plataforma de Visa posibilita una conexión más fluida con proveedores, acelera la entrega de nuevas capacidades y favorece la expansión eficiente de programas de tarjetas virtuales.

La simplificación de procesos y la eliminación de tareas manuales redundantes representan una ventaja significativa para los emisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que esta integración puede elevar el rendimiento general de los programas de pagos comerciales y optimizar la habilitación de proveedores.

PUBLICIDAD

Los proveedores, por su parte, acceden a pagos y conciliaciones más consistentes. La automatización reduce los errores humanos, mejora la visibilidad del flujo de caja y acorta los ciclos de pago. Al contar con un proceso más previsible y ágil, las empresas pueden mejorar su planificación financiera y responder con mayor rapidez a las demandas del mercado.

Por otro lado, la IA desempeña un papel central en el funcionamiento de Visa Accounts Receivable Manager. Gracias a capacidades propietarias, el sistema facilita la conciliación de pagos con facturas, optimiza los procesos y reduce la cantidad de excepciones, incrementando la eficiencia general del procesamiento de pagos comerciales.

PUBLICIDAD

Una tarjeta virtual (o tarjeta digital) es una versión electrónica de una tarjeta de crédito o débito. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta innovación tecnológica contribuye a superar barreras operativas que anteriormente dificultaban la adopción masiva de tarjetas virtuales en el sector.

Disponibilidad y condiciones para el acceso a la plataforma

La funcionalidad integrada para emisores, que permite acceder a estas herramientas sin costo adicional, estará disponible a partir de septiembre de 2026 para los clientes elegibles del Hub de Soluciones Comerciales de Visa. La disponibilidad estará sujeta a los términos aplicables y a restricciones geográficas específicas.

El Hub de Soluciones Comerciales de Visa se presenta como una plataforma global que centraliza el acceso a capacidades propias y de socios a través de una única integración, contribuyendo a la expansión y escalabilidad de los programas de tarjetas comerciales en todo el mundo.