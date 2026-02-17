Conectar el televisor por medio de cable Ethernet o por WiFi: cuál es la mejor opción

Elegir entre WiFi y Ethernet depende de las prioridades: comodidad de instalación o máxima estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir entre una conexión por cable Ethernet o WiFi al conectar el televisor a internet impacta directamente en la experiencia de usuario, porque define la velocidad, la estabilidad y la seguridad al disfrutar de contenido en alta resolución, videojuegos en línea y transmisiones en vivo.

Cada método tiene ventajas y limitaciones que inciden tanto en el rendimiento como en la comodidad de instalación. Por esta razón se explica todo lo que hay que saber de cada conexión y en qué momentos es mejor optar por cada una.

Cuáles son las fortalezas y desventajas de la conexión por cable Ethernet

Conectar un televisor inteligente con cable Ethernet implica priorizar la estabilidad y la velocidad constante. La latencia disminuida y la resistencia a interferencias favorecen a quienes buscan la máxima calidad audiovisual o aprovechan funciones avanzadas, como videojuegos online y servicios streaming 4K.

Una de las grandes fortalezas del cable Ethernet es la gran reducción de los cortes en la señal y de las interferencias ajenas a la propia red del hogar, lo que resulta clave para reproducir contenido 4K sin pausas.

La limitación principal aparece en el hardware: buena parte de los Smart TV del mercado poseen puertos Ethernet de baja velocidad, así que la diferencia tecnológica entre la conexión potencial y la capacidad real del televisor puede truncar la experiencia.

Además, utilizar cable obliga a considerar el aspecto estético y la ubicación del aparato, porque requiere instalar tendidos adicionales que pueden resultar poco prácticos o antiestéticos si el router está lejos.

Qué ventajas y limitaciones ofrece la conexión WiFi en televisores inteligentes

La comodidad es la gran ventaja del WiFi. No es necesario instalar cables adicionales, lo que permite ubicar el televisor en cualquier lugar del hogar, incluso si el router se encuentra en otra habitación.

Asimismo, los modelos más recientes de Smart TV suelen estar equipados con WiFi 5 o inclusive WiFi 6, cuyos límites teóricos de velocidad llegan hasta 9,6 Gbps.

Pese a estas cifras, el rendimiento real puede verse mermado por obstáculos físicos como paredes y muebles, así como por la saturación de la red cuando se conectan muchos dispositivos de manera simultánea.

Para optimizar el uso inalámbrico, se aconseja conectar el televisor a la banda de 5 GHz cuando esté cercano al router. Si el equipo se sitúa lejos, la banda de 2,4 GHz ofrece una cobertura más amplia, aunque con menor velocidad.

La desventaja principal del WiFi reside en que es más propenso a interferencias externas y mayor latencia, volviéndose menos adecuado para sesiones de gaming en la nube o contenido en vivo que exige una respuesta instantánea.

Por qué es clave revisar aspectos como la seguridad y el espacio físico

La seguridad es otro punto clave a considerar. El cable Ethernet resulta más seguro porque la conexión física dificulta los ataques externos, siempre que no se permita el acceso físico al router o al televisor.

El WiFi, por su parte, depende de la robustez del protocolo de encriptación implementado: aunque los estándares como WPA3 han reforzado la protección, persisten riesgos si no se cambian las contraseñas por defecto o actualizan los firmware del router y los dispositivos conectados.

Entre las desventajas adicionales, el Ethernet exige que el televisor esté cerca del router, o que se instalen cables extensos, y limita la disposición práctica del espacio. La conexión inalámbrica, en cambio, puede verse perjudicada por la saturación de la red y la interferencia generada por otros electrodomésticos y dispositivos.

En este sentido, elegir entre Ethernet y WiFi depende de las prioridades del usuario: quienes valoran la máxima estabilidad y seguridad para contenidos exigentes deberían considerar el cable, mientras que la versatilidad y la instalación sencilla se inclinan por el WiFi, asumiendo potenciales fluctuaciones en el rendimiento.