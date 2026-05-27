WhatsApp copia a Instagram: así son las nuevas historias para canales

WhatsApp añade historias temporales en canales, actualizaciones que desaparecen en 24 horas (Foto: Meta)

WhatsApp ha dado un nuevo paso en la evolución de su plataforma al incorporar una función inspirada en las populares historias de Instagram. Ahora, los administradores de canales pueden compartir “historias temporales”, actualizaciones efímeras que desaparecen después de 24 horas.

De acuerdo con WABetaInfo, la introducción de las historias temporales en los canales busca incrementar la participación de los usuarios y facilitar la difusión de anuncios, noticias o contenido multimedia que no requiera permanecer de forma permanente en el canal.

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De este modo la aplicación se posiciona como una plataforma cada vez más versátil y atractiva para creadores, marcas y comunidades.

Las historias de canales aparecen en la pestaña de actualizaciones con la etiqueta “Estado de Canal” - (Meta)

¿Qué son las historias temporales en canales?

Las historias temporales para canales permiten a los administradores publicar fotos, videos, textos y diseños que solo estarán disponibles para los seguidores durante 24 horas. Esta función, bautizada como Estado de Canal, se gestiona desde la propia interfaz del canal, donde los administradores pueden seleccionar el contenido y añadir leyendas, stickers o ediciones antes de publicarlo.

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Al igual que en Instagram, estas actualizaciones efímeras fomentan la interacción rápida. Los seguidores pueden ver las historias en la bandeja de estados, junto al resto de actualizaciones personales, y reaccionar con “me gusta” o compartirlas en sus propios estados.

Cómo funcionan y dónde aparecen

Cuando un canal publica una historia temporal, esta aparece directamente en la pestaña de actualizaciones, en la sección de estados. Para distinguirlas, WhatsApp añade la etiqueta “Estado de Canal” en la parte superior del contenido, diferenciando así las publicaciones de los canales de las historias personales de los contactos.

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Solo los seguidores de un canal pueden ver sus historias temporales, lo que permite una comunicación dirigida y evita la saturación en la bandeja de estados. El formato facilita a los administradores compartir anuncios, promociones o noticias de última hora sin dejar un registro permanente en el canal.

La actualización de la plataforma, está disponible para las betas de Android y iOS - REUTERS/Dado Ruvic

Personalización y características

El proceso para compartir una historia temporal es sencillo:

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El administrador abre el canal y selecciona la opción “crear estado”. Elige el tipo de contenido (foto, video, texto) y lo edita con las herramientas disponibles. Añade detalles adicionales, como leyendas o stickers, y selecciona el canal donde se publicará (solo uno a la vez). Al publicar, la actualización se vuelve visible para todos los seguidores durante 24 horas.

Durante ese plazo, los seguidores pueden ver, reaccionar y compartir la historia, pero una vez transcurrido el tiempo desaparece automáticamente, igual que en otras plataformas de contenido efímero.

Para quienes está disponible la nueva actualización de WhatsApp

Por ahora, las historias temporales para canales están disponibles en la última actualización beta de WhatsApp para iOS y Android, aunque se están introduciendo de forma gradual para una base limitada de usuarios.

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La empresa ha confirmado que, en las próximas semanas, la función llegará a una audiencia más amplia como parte de su estrategia de expansión.

La función se habilita primero en versiones de prueba y de forma paulatina para una base limitada, mientras la compañía anticipa una llegada más amplia en las próximas semanas como parte de su estrategia de crecimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos Android, es posible acceder a la versión beta de WhatsApp directamente a través de la Google Play Store. Solo hay que buscar la aplicación, desplazarse hasta la opción “Únete al programa beta” y seleccionar “Participar”; la actualización a la versión de pruebas estará disponible en pocos minutos, salvo que el programa esté completo.

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En iOS, el proceso requiere instalar la aplicación TestFlight desde la App Store y seguir el enlace de invitación oficial para unirse como beta tester de WhatsApp; una vez aceptada la invitación, se descarga la versión de pruebas. Para ambos sistemas, conviene consultar los pasos actualizados y la disponibilidad de espacios antes de intentar unirse al programa beta.

Con la llegada de las historias temporales para canales, WhatsApp refuerza su apuesta por la comunicación visual efímera y sigue los pasos de Instagram, adaptándose a las preferencias de los usuarios modernos. Esta actualización marca un avance en la estrategia de la plataforma por ofrecer mayor flexibilidad y dinamismo, consolidando su rol como una herramienta imprescindible para la difusión de información en tiempo real.

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