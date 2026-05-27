Mega baterías: el Gobierno licitó centrales de almacenamiento de energía que buscan evitar cortes de luz en el interior

"Se presentaron 235 proyectos por 8.335 MW, más de 10 veces la potencia de almacenamiento que se licitó de 700MW", detalló Caputo

“Un éxito absoluto resultó la licitación de baterías para almacenamiento de energía que realizó Cammesa por instrucción de la Secretaría de Energía de la Nación”, posteó en X el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según detalló, se presentaron 235 proyectos por 8.335 MW, más de 10 veces la potencia de almacenamiento que se licitó de 700MW.

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“Además, los proyectos cubrieron todas las regiones del país donde se podía licitar. Esta iniciativa, junto con otra similar realizada en el AMBA el año pasado, mejoran la confiabilidad de la red y dan respuesta a los picos de consumo, sobre todo en el verano”, aseguró Caputo.

Es otra de las licitaciones que lanzó el Gobierno para contratar baterías grandes que funcionará en varios puntos del país y cuyo objetivo es reforzar el suministro de energía eléctrica e intentar evitar cortes en los meses de más demanda.

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El objetivo es garantizar un suministro eléctrico más confiable y eficiente, especialmente durante los picos de demanda

Desde el Gobierno, agregaron que las ofertas fueron de 37 empresas nacionales e internacionales: “Este resultado muestra el fuerte interés del sector privado por invertir en infraestructura energética en la Argentina, y refleja la confianza en los lineamientos definidos para el desarrollo del sector”.

Entre esas empresas se destacaron MSU Green Energy, Pampa Energía, Genneia, Central Puerto, YPF, Coral, Aluar, AES, 360 Energy Solar, Capex y Unitec Bio, entre otras.

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Ahora, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) evaluará las ofertas y el 16 de junio se publicarán los resultados, previo a la apertura de las ofertas económicas, prevista para el 24 del mismo mes. “Se espera que los primeros días de julio, se realice la adjudicación de las ofertas, que en esta primera etapa tendrían una inversión estimada de 700 millones de dólares, teniendo en cuenta el objetivo de 700 MW”.

María Tettamanti, secretaria de Energía

Además, se mencionó que la licitación se apoyó en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), la primera iniciativa a gran escala en en el país. En ese proceso, el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a USD 540 millones. Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha.

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“Esta licitación es una medida más en el marco del plan que el Gobierno Nacional viene llevando adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, reducir interrupciones y lograr que los usuarios cuenten cada vez con un mejor servicio, luego de dos décadas en las que no se realizaron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda y modernizar la infraestructura”, dijo el comunicado oficial.

En el AMBA

El año pasado, el Gobierno adjudicó los contratos del proceso licitatorio “Alma-GBA”, con una inversión prevista de más de 540 millones.

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“El objetivo es garantizar un suministro eléctrico más confiable y eficiente, especialmente durante los picos de demanda”, habían precisado desde la cartera de Energía, conducida por María Tettamanti.

En total, en ese momento, se adjudicaron 667 MW de capacidad de almacenamiento, superando ampliamente el objetivo inicial de 500 MW. “Este resultado se alcanzó gracias al alto interés del sector privado y la competitividad de las ofertas recibidas, lo que permitió adicionar 150 MW a la potencia prevista originalmente”, se explicó.

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