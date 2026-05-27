Cómo bloquear contactos para que no vean tu estado en WhatsApp: paso a paso

WhatsApp permite bloquear contactos para que no vean tus estados con tres ajustes de privacidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La privacidad se ha convertido en una prioridad para los usuarios de aplicaciones de mensajería, y WhatsApp no es la excepción. Hoy en día, gestionar quién puede ver tus estados se ha vuelto fundamental para quienes buscan mayor control sobre su información personal y desean compartir contenido solo con determinados contactos.

Conocer las opciones de privacidad disponibles te permite decidir con precisión qué personas pueden acceder a tus actualizaciones y cuáles quedan excluidas de ellas.

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La función de estados en WhatsApp permite compartir imágenes, textos o videos que desaparecen tras 24 horas. Sin embargo, no todos los contactos tienen que ver necesariamente cada publicación. A continuación, encontrarás una guía detallada para bloquear contactos de manera efectiva y gestionar tus estados, tanto en Android como en iOS.

Cómo cambiar la privacidad de tus estados en WhatsApp

Así se cambia la privacidad de estados en WhatsApp desde “Novedades” - crédito Meta

Bloquear a un usuario para que no vea tus estados no implica necesariamente eliminarlo de tu lista de contactos ni silenciarlo en los chats. WhatsApp ofrece una función específica para definir quién puede acceder a tus historias.

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Paso a paso en Android

Abre WhatsApp y dirígete a la pestaña de “Novedades” o “Estados”. Toca el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Ajustes de privacidad de estados”. Elige una de las siguientes opciones: Mis contactos: todos tus contactos verán tus estados. Mis contactos excepto…: selecciona manualmente los contactos que quieres excluir. Solo compartir con…: elige únicamente los contactos que podrán ver tus estados. Confirma tu selección para guardar la configuración.

Paso a paso en iOS

Abre WhatsApp y accede a la pestaña “Novedades”. Toca “Privacidad de estados” en la parte superior de la pantalla. Selecciona la opción que prefieras (idénticas a las de Android) y elige los contactos que deseas bloquear o permitir. Guarda los cambios para activar la nueva configuración.

Cuál es la diferencia entre ocultar y bloquear estados

WhatsApp permite ocultar estados de otros usuarios para que no aparezcan en tu sección de novedades, pero esto no evita que ellos vean tus propias actualizaciones.

Ocultar estados ajenos no equivale a bloquear los propios, la diferencia clave en WhatsApp

Si deseas impedir que alguien acceda a tus estados, modificar la privacidad de tus publicaciones es el método más efectivo. Además, es posible silenciar estados de otros contactos sin que reciban una notificación de este cambio.

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En ambos sistemas operativos, los estados ocultos aparecen en una sección especial dentro de la pestaña de novedades. Si decides revertir la acción y permitir que un contacto vuelva a ver tus estados, solo debes modificar la configuración de privacidad siguiendo los pasos anteriores y retirarlo de la lista de excluidos.

Activa el “modo invisible” para mayor privacidad

Además de controlar quién ve tus estados, puedes incrementar tu privacidad activando el llamado “modo invisible”. Este conjunto de ajustes permite navegar y leer mensajes sin dejar rastros, ocultando la última conexión, el estado en línea y las confirmaciones de lectura.

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Para activar el modo invisible:

Desactiva las confirmaciones de lectura desde “ Ajustes ” > “ Privacidad ”.

Configura la opción “ Última vez y en línea ” para que solo personas seleccionadas puedan ver tu actividad.

Limita la visibilidad de tu foto de perfil y tu información personal desde la misma sección de privacidad.

Silencia chats o grupos para evitar notificaciones y mantener el control sobre tus interacciones.

El control sobre la visibilidad de tus estados es especialmente útil para quienes desean mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance de todos sus contactos, priorizando la discreción y el bienestar digital. Estas funciones resultan clave durante periodos de alta interacción, viajes, trabajo o simplemente para no sentirse obligado a compartir cada detalle con toda la agenda.

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Al combinar estas opciones de privacidad, WhatsApp se adapta al ritmo de vida y las necesidades de cada usuario, favoreciendo una experiencia personalizada y segura. Así, puedes compartir solo lo que deseas, con quien elijas, y disfrutar de la app con mayor tranquilidad.