Alerta Copa Mundial Fifa: la estafa que promete 500.000 dólares y vacía tu cuenta bancaria

El premio falso de 500.000 dólares se viraliza y dispara fraudes mundialistas por correo y redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la expectativa por el Mundial 2026 crece, también lo hacen las amenazas digitales. Expertos en ciberseguridad han detectado un aumento preocupante de estafas que utilizan el fervor del torneo como gancho para robar datos y vaciar cuentas bancarias.

La compañía de ciberseguridad, Kaspersky, entre otros especialistas han alertado sobre nuevas tácticas que prometen desde supuestos “premios” millonarios hasta entradas y productos oficiales, todo con la intención de engañar a los aficionados y aprovechar la urgencia y emoción propias de un evento deportivo de esta magnitud.

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Las campañas fraudulentas se presentan en múltiples formas: sitios web clonados, correos electrónicos con premios inexistentes, mensajes en redes sociales y falsas plataformas de venta de entradas. El objetivo es siempre el mismo: obtener datos personales, bancarios y credenciales de acceso de los usuarios.

Sitios de entradas y “tiendas oficiales” clonadas usan logos y descuentos para vaciar tarjetas en el Mundial 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las estafas más comunes sobre la Copa Mundo

Entre las modalidades más detectadas, destacan los sitios web que imitan el diseño y los colores oficiales del torneo, ofreciendo entradas, mercancía y hasta la posibilidad de ganar premios de hasta 500.000 dólares. Tras completar formularios y realizar pagos, las víctimas no solo pierden dinero, también exponen su identidad y su información financiera.

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Algunas páginas, por ejemplo, ofrecen peluches de las mascotas oficiales o camisetas exclusivas, mostrando descuentos llamativos y distintivos de “compra segura” para aparentar legitimidad. Los formularios de registro piden datos bancarios, lo que facilita el acceso de los ciberdelincuentes a las cuentas de los usuarios.

Otra trampa frecuente son los correos electrónicos que informan sobre irregularidades en la compra de entradas o, más agresivo aún, mensajes que notifican al usuario que es ganador de un premio millonario para cubrir gastos del Mundial. En todos los casos, las instrucciones incluyen la entrega de información confidencial o la transferencia de dinero para “confirmar” la identidad.

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Cómo se compran entradas legalmente para el Mundial 2026

La FIFA ha dispuesto que para el Mundial 2026 solo se utilicen boletos digitales, gestionados por su aplicación oficial mediante códigos QR dinámicos. Esto elimina la posibilidad de boletos impresos o en PDF.

La transición a tickets dentro de plataformas oficiales reduce la posibilidad de copias fiables, por lo que ofertas de archivos adjuntos o entregas fuera de la app deben tratarse como alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si recibes una oferta de entradas en papel o archivos digitales, se trata de un fraude. Comprar únicamente a través de la plataforma oficial es la única forma de asegurarte de que tu entrada sea válida.

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Fraudes con “visas especiales” y reservas de alojamiento

Los estafadores también han creado sitios que prometen visas exclusivas para el Mundial, cobrando tarifas por trámites inexistentes. Los requisitos migratorios no cambian por el torneo y cualquier oferta de este tipo es falsa. En cuanto a alojamiento, abundan páginas que imitan portales reconocidos como Expedia o Airbnb, pero con direcciones web alteradas. Realizar pagos en estos sitios puede resultar en la pérdida de fondos y el robo de datos bancarios.

La proximidad del torneo ha multiplicado los mensajes de phishing: correos y redes sociales que invitan a reclamar premios, entradas o paquetes VIP. Si no participaste en un sorteo oficial, desconfía de cualquier notificación de premio. Nunca ingreses tus datos en páginas desconocidas ni sigas enlaces sospechosos.

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Consejos clave para una experiencia segura

Compra siempre en sitios oficiales , como la web de la FIFA.

Revisa cuidadosamente la dirección URL antes de hacer clic o ingresar información.

No compartas datos personales o bancarios en formularios fuera de páginas seguras.

Activa la autenticación de dos pasos en tus cuentas y revisa frecuentemente tus estados bancarios.

Desconfía de ofertas urgentes, correos inesperados o descuentos excesivos.

Según los expertos en ciberseguridad de KnowBe4, la mejor defensa es la prevención y el escepticismo ante cualquier oferta que prometa ganancias o beneficios extraordinarios. El Mundial 2026 será un evento sin precedentes, pero también un escenario fértil para las estafas digitales. Analizar cada paso y verificar siempre las fuentes es hoy tan importante como celebrar un gol.