Tecno

Alerta Copa Mundial Fifa: la estafa que promete 500.000 dólares y vacía tu cuenta bancaria

La fiebre mundialista impulsa campañas de phishing y sitios clonados que imitan marcas y soportes “oficiales”, empujando a las víctimas a entregar datos bancarios y accesos

Guardar
Google icon
Imagen de un hacker con una pelota de fútbol oficial del Mundial 2026 por cara, tecleando frente a varios monitores con sitios web falsos de phishing del Mundial.
El premio falso de 500.000 dólares se viraliza y dispara fraudes mundialistas por correo y redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la expectativa por el Mundial 2026 crece, también lo hacen las amenazas digitales. Expertos en ciberseguridad han detectado un aumento preocupante de estafas que utilizan el fervor del torneo como gancho para robar datos y vaciar cuentas bancarias.

La compañía de ciberseguridad, Kaspersky, entre otros especialistas han alertado sobre nuevas tácticas que prometen desde supuestos “premios” millonarios hasta entradas y productos oficiales, todo con la intención de engañar a los aficionados y aprovechar la urgencia y emoción propias de un evento deportivo de esta magnitud.

PUBLICIDAD

Las campañas fraudulentas se presentan en múltiples formas: sitios web clonados, correos electrónicos con premios inexistentes, mensajes en redes sociales y falsas plataformas de venta de entradas. El objetivo es siempre el mismo: obtener datos personales, bancarios y credenciales de acceso de los usuarios.

Primer plano de la Copa Mundial de la FIFA, dorada y brillante, sobre un pedestal oscuro. En el fondo borroso, se ven un estadio de fútbol y espectadores.
Sitios de entradas y “tiendas oficiales” clonadas usan logos y descuentos para vaciar tarjetas en el Mundial 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las estafas más comunes sobre la Copa Mundo

Entre las modalidades más detectadas, destacan los sitios web que imitan el diseño y los colores oficiales del torneo, ofreciendo entradas, mercancía y hasta la posibilidad de ganar premios de hasta 500.000 dólares. Tras completar formularios y realizar pagos, las víctimas no solo pierden dinero, también exponen su identidad y su información financiera.

PUBLICIDAD

Algunas páginas, por ejemplo, ofrecen peluches de las mascotas oficiales o camisetas exclusivas, mostrando descuentos llamativos y distintivos de “compra segura” para aparentar legitimidad. Los formularios de registro piden datos bancarios, lo que facilita el acceso de los ciberdelincuentes a las cuentas de los usuarios.

Otra trampa frecuente son los correos electrónicos que informan sobre irregularidades en la compra de entradas o, más agresivo aún, mensajes que notifican al usuario que es ganador de un premio millonario para cubrir gastos del Mundial. En todos los casos, las instrucciones incluyen la entrega de información confidencial o la transferencia de dinero para “confirmar” la identidad.

Cómo se compran entradas legalmente para el Mundial 2026

La FIFA ha dispuesto que para el Mundial 2026 solo se utilicen boletos digitales, gestionados por su aplicación oficial mediante códigos QR dinámicos. Esto elimina la posibilidad de boletos impresos o en PDF.

Hombre con gorra de "2026" sentado angustiado frente a un estadio, con un boleto falso de la Copa del Mundo 2026 y papeles arrugados en el suelo.
La transición a tickets dentro de plataformas oficiales reduce la posibilidad de copias fiables, por lo que ofertas de archivos adjuntos o entregas fuera de la app deben tratarse como alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si recibes una oferta de entradas en papel o archivos digitales, se trata de un fraude. Comprar únicamente a través de la plataforma oficial es la única forma de asegurarte de que tu entrada sea válida.

Fraudes con “visas especiales” y reservas de alojamiento

Los estafadores también han creado sitios que prometen visas exclusivas para el Mundial, cobrando tarifas por trámites inexistentes. Los requisitos migratorios no cambian por el torneo y cualquier oferta de este tipo es falsa. En cuanto a alojamiento, abundan páginas que imitan portales reconocidos como Expedia o Airbnb, pero con direcciones web alteradas. Realizar pagos en estos sitios puede resultar en la pérdida de fondos y el robo de datos bancarios.

La proximidad del torneo ha multiplicado los mensajes de phishing: correos y redes sociales que invitan a reclamar premios, entradas o paquetes VIP. Si no participaste en un sorteo oficial, desconfía de cualquier notificación de premio. Nunca ingreses tus datos en páginas desconocidas ni sigas enlaces sospechosos.

Consejos clave para una experiencia segura

  • Compra siempre en sitios oficiales, como la web de la FIFA.
  • Revisa cuidadosamente la dirección URL antes de hacer clic o ingresar información.
  • No compartas datos personales o bancarios en formularios fuera de páginas seguras.
  • Activa la autenticación de dos pasos en tus cuentas y revisa frecuentemente tus estados bancarios.
  • Desconfía de ofertas urgentes, correos inesperados o descuentos excesivos.

Según los expertos en ciberseguridad de KnowBe4, la mejor defensa es la prevención y el escepticismo ante cualquier oferta que prometa ganancias o beneficios extraordinarios. El Mundial 2026 será un evento sin precedentes, pero también un escenario fértil para las estafas digitales. Analizar cada paso y verificar siempre las fuentes es hoy tan importante como celebrar un gol.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa MundoEstafaCiberseguridadEntradas MundialTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Microsoft prepara nueva función de su antivirus de Windows para proteger mejor contra ciberataques

La nueva función detecta amenazas y desconecta el equipo afectado de la red, manteniendo el monitoreo remoto

Microsoft prepara nueva función de su antivirus de Windows para proteger mejor contra ciberataques

Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

Hasta ahora, la eliminación completa del asistente solo era posible mediante herramientas de terceros, pero la compañía introdujo procedimientos oficiales

Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

Planes de Gemini en Colombia, ahora disponibles para todas las necesidades: desde $0 hasta $79.000

Uno de los planes permite acceder a funciones básicas de inteligencia artificial sin costo

Planes de Gemini en Colombia, ahora disponibles para todas las necesidades: desde $0 hasta $79.000

Tarjetas virtuales 2026: el método de pago de mayor crecimiento en el sector comercial

La simplificación de procesos y la eliminación de tareas manuales redundantes representan una ventaja significativa para los emisores

Tarjetas virtuales 2026: el método de pago de mayor crecimiento en el sector comercial

WhatsApp copia a Instagram: así son las nuevas historias para canales

La herramienta permite publicar fotos, videos y textos con ediciones, leyendas y stickers, visibles solo por un día para quienes siguen el canal, con reacciones y opción de compartirlas en estados propios

WhatsApp copia a Instagram: así son las nuevas historias para canales

DEPORTES

Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones: el afectuoso recibimiento de Ancelotti

Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones: el afectuoso recibimiento de Ancelotti

Los dos futbolistas que más preocupan a Lionel Scaloni para terminar de armar la lista de Argentina para el Mundial

Acertó a los campeones en tres Mundiales consecutivos y sorprendió con su pronóstico para 2026: la sentencia del “vidente de las copas”

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El presidente del ACA acompañó el Desafío Ruta 40 y destacó la presencia de grandes figuras

TELESHOW

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

El sofisticado look de Antonela Roccuzzo en la presentación de la nueva colaboración de Messi

Maxi López lanza su propio reality tras mudarse a la Argentina: en exclusiva, los detalles del proyecto

La furia de Chechu Bonelli por el tema de la perra que tenía con Darío Cvitanich: “Es una persona que desconozco”

INFOBAE AMÉRICA

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

Honduras recibe nuevo grupo de voluntarios japoneses de JICA para fortalecer cooperación en áreas sociales y rurales