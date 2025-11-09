Tecno

Qué es WiFi 8 y por qué sería la solución al internet en conciertos, partidos de fútbol y más eventos

Este avance prioriza la fiabilidad de la conexión a internet sobre la velocidad máxima

Guardar
Antenas de wifi, clave para
Antenas de wifi, clave para ampliar la cobertura de tu red doméstica y disfrutar de una conexión más estable y rápida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WiFi 8 es una nueva generación de tecnología inalámbrica que promete erradicar los cortes de conexión y garantizar la estabilidad incluso en los lugares más concurridos.

Este tipo de conexión a internet está continuamente avanzando y para los próximos años se espera la llegada de esta nueva versión, que está enfocada en ofrecer una experiencia más inteligente, en comparación con WiFi 7 que se centraba en mejorar la velocidad.

Qué es WiFi 8 y por qué supone un cambio importante

El WiFi 8 es el nombre comercial del estándar técnico IEEE 802.11bn, todavía en proceso de definición, que marcará la próxima gran evolución de las redes inalámbricas. Aunque generaciones anteriores ponían el foco en aumentar la velocidad máxima de la conexión, WiFi 8 apuesta por un cambio de enfoque: prioriza la fiabilidad, la estabilidad y la eficiencia energética.

El objetivo es claro: que la conexión funcione siempre, incluso cuando miles de usuarios y dispositivos comparten la misma red.

Celular conectándose a una red
Celular conectándose a una red de internet, celular, conexión, internet, pantalla, tecnología (Imagen ilustrativa Infobae)

Un aspecto clave de WiFi 8 es que no necesariamente aumenta la velocidad máxima respecto a su antecesor, el WiFi 7 —ambos alcanzan hasta 46 Gbps en condiciones ideales—, pero sí transforma la manera en la que se mantiene y distribuye esa velocidad.

Su gran misión es lograr que estas cifras teóricas estén realmente disponibles para todos los usuarios, sin pérdida de calidad, aunque el entorno esté abarrotado.

Cómo funciona WiFi 8, una tecnología pensada para entornos masivos

El auge de dispositivos conectados en eventos multitudinarios, como partidos de fútbol, conciertos o ferias tecnológicas, ha puesto a prueba las limitaciones del WiFi convencional. WiFi 8 incorpora varias innovaciones que permitirán superar estos obstáculos.

Uno de los pilares centrales de esta tecnología es la coordinación de múltiples puntos de acceso. Según el nuevo estándar, varios routers o puntos de acceso consiguen comunicarse y repartir la señal de manera inteligente. Esto se traduce en menos interferencias y en una mejor cobertura, lo cual resulta fundamental cuando decenas de miles de móviles, relojes inteligentes o tablets buscan conectividad en un estadio o en un gran evento.

El Ministerio de Cultura anunció
El Ministerio de Cultura anunció que la recaudación por la Contribución Parafiscal Cultural (CPC) alcanzó una cifra récord en el primer semestre de 2025 - crédito creada con Midjourney

La formación de haces coordinada es otra característica relevante. Imagina a varios routers trabajando juntos para enviar señales enfocadas y directas únicamente a los dispositivos que las requieren, en lugar de lanzar la señal a todo el entorno. Al actuar de manera conjunta, los routers pueden incrementar en hasta un 25% el rendimiento en situaciones con muchas conexiones activas, evitando los molestos cortes y ralentizaciones típicos en eventos masivos.

Además, con la operación dinámica de subcanales, la red divide el ancho de banda general en pequeñas partes y asigna más recursos a quienes más lo necesitan. Así, un usuario que realiza streaming en alta definición o una transmisión en vivo recibe más capacidad que un dispositivo que solo envía mensajes.

Otra innovación de WiFi 8 es la introducción de los dominios únicos de movilidad. En vez de que cada dispositivo deba desconectarse y reconectarse al cambiar de zona o router, la red funciona como una única entidad lógica. Esto evita interrupciones y hace que moverse dentro del recinto no suponga ninguna caída de la señal.

Diferencias entre WiFi 8 y las generaciones anteriores

Aunque WiFi 8 mantiene algunas especificaciones técnicas similares a WiFi 7, como el uso de las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, e incluso la compatibilidad con espectro mmWave —muy útil para comunicaciones ultrarrápidas en distancias cortas—, introduce mejoras notables en la forma en que reparte y mantiene esa velocidad. Las diferencias esenciales pueden resumirse en varios puntos:

Celular conectándose a una red
Celular conectándose a una red de internet, celular, conexión, internet, pantalla, tecnología (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Velocidad: WiFi 7 y WiFi 8 comparten la misma cifra teórica máxima (46 Gbps), pero WiFi 8 asegura velocidades más consistentes en cualquier condición.
  • Estabilidad: Mientras que el rendimiento de WiFi 7 puede decaer en lugares saturados, WiFi 8 mejora la coordinación de routers, la gestión de canales y la transmisión de señal, aumentando la fiabilidad.
  • Latencia: WiFi 8 es capaz de reducir la latencia por debajo de los 10 milisegundos, un avance relevante para juegos online, videollamadas y aplicaciones críticas en tiempo real.
  • Gestión avanzada de la energía y del espectro: el sistema adapta el consumo según el tráfico y emplea el espectro de manera aún más inteligente, lo que resulta esencial cuando conviven múltiples dispositivos con distintas necesidades.
  • Experiencia de usuario: el roaming inteligente y los dominios únicos de movilidad hacen que los cambios entre diferentes puntos de acceso sean transparentes, mientras que la coexistencia mejorada permite que tecnologías como Bluetooth funcionen sin causar interferencias.

Cuándo estará disponible WiFi 8

Pese a que las primeras pruebas de equipos compatibles ya se han realizado con éxito y fabricantes como Qualcomm y TP-Link han presentado avances, la adopción generalizada de WiFi 8 llegará a partir de 2029, cuando se espera que el estándar definitivo esté aprobado y los dispositivos comerciales empiecen a integrarlo de manera masiva.

Hasta entonces, las funciones avanzadas presentes en WiFi 8 comenzarán a filtrarse en los modelos más avanzados desde 2027.

Temas Relacionados

WifiInternetWifi 8ConciertosEstadiosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres aplicaciones para ver películas gratis en lugar de XUPER TV o Magis TV

Catálogos amplios, ausencia de pagos y compatibilidad con múltiples dispositivos convierten a alternativas como YouTube u otras en opciones confiables frente a servicios ilegales

Tres aplicaciones para ver películas

Adaptarse a la IA, clave para conservar el trabajo

El dominio de herramientas tecnológicas se convierte en requisito esencial en el sector corporativo, donde la formación acelerada y la flexibilidad determinan ascensos y desvinculaciones, según reportes de The Wall Street Journal

Adaptarse a la IA, clave

Si tu computador se prende y se apaga solo, esta es la solución al problema

Esta es una situación que suele indicar problemas técnicos que requieren diagnóstico y solución inmediata

Si tu computador se prende

Cómo limpiar la cafetera eléctrica paso a paso para mejorar tu café y prolongar su vida útil

El mantenimiento regular y los materiales caseros como vinagre o bicarbonato permiten optimizar el funcionamiento del electrodoméstico

Cómo limpiar la cafetera eléctrica

La tecla del cajero que hay que oprimir al retirar dinero de un cajero para prevenir fraudes

Autoridades como el Banco de España detallan las mejores prácticas y herramientas digitales para proteger datos y fondos al usar estas máquinas, desde la cancelación de la sesión hasta el uso de alertas y tarjetas virtuales

La tecla del cajero que
DEPORTES
La particular medida que adoptó

La particular medida que adoptó la organización del GP de Brasil tras el múltiple choque de Franco Colapinto y otros pilotos de la F1

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gol imposible de una figura del fútbol que recorre el mundo y podría ser uno de los mejores del año

Franco Colapinto se benefició porque Verstappen y Ocon saldrán desde boxes y largará del puesto 16 el GP de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

Con la clasificación asegurada a la próxima fase, Argentina golea 4-0 a Fiyi en el Mundial Sub 17

TELESHOW
Wanda Nara mostró el extravagante

Wanda Nara mostró el extravagante regalo que le hizo su novio Martín Migueles: “Alguien muy celoso”

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su mamá y sus seres queridos: las imágenes del momento

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

INFOBAE AMÉRICA

Egipto y Qatar pidieron definir

Egipto y Qatar pidieron definir el mandato de la fuerza internacional en Gaza

Expansión de la fibra óptica en el Perú avanza con el retiro de más de 1.000 toneladas de cables de cobre en desuso

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

Francia reiteró que no aprobará el acuerdo UE-Mercosur sin “líneas rojas” claras

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios