Tour Pokémon GO Kalos: todo lo que necesitas saber para aprovechar el evento mundial

logo Pokémon GO lanza un evento global dedicado a Kalos, con actividades presenciales en Tainan y Los Ángeles, y beneficios únicos en el juego. (Pokémon GO)

Pokémon GO presenta un nuevo evento centrado en la región de Kalos, con un tour global que incluye actividades presenciales en Tainan (Taiwán) y Los Ángeles (Estados Unidos), además de ventajas exclusivas dentro del juego.

La investigación especial para entrenadores permite elegir entre dos rutas: Versión X, que otorga una insignia especial, un encuentro con Xerneas con fondo de Pokémon X y tareas de investigación con Unown X; o Versión Y, que ofrece una insignia, un encuentro con Yveltal con fondo de Pokémon Y y tareas con Unown Y.

Durante el evento, aumenta la probabilidad de encontrar en su versión Shiny a Pikachu con disfraz, Chespin, Fennekin, Froakie, Honedge y Pokémon obtenidos de huevos. El mapa del juego incorpora música original de Pokémon X/Y compuesta por Junichi Masuda.

Durante el evento, habrá más posibilidades de encontrar versiones Shiny de Pikachu con disfraz, Chespin, Fennekin, Froakie, Honedge y Pokémon de huevos. (Pokémon GO)

Además, hay nuevas pegatinas del Tour de Kalos disponibles en la tienda, en regalos y en Poképaradas. Los jugadores pueden conseguir ropa exclusiva con el Pase del Tour o en la tienda, como la camiseta del Tour, la chaqueta de Zygarde, el accesorio de Xerneas y el abrigo de Yveltal. En la investigación magistral se añade como recompensa la camiseta de Diancie Shiny.

Qué nuevos objetos hay para el avatar en Pokémon GO

Todos los entrenadores podrán obtener la camiseta del Tour de GO 2026 como primera recompensa al adquirir el Pase de GO: Camino a Kalos. Quienes opten por el Pase de GO deluxe, la versión mejorada, podrán desbloquear la chaqueta de Zygarde conforme avancen en el evento.

El Pase de GO: Camino a Kalos y el Pase de GO deluxe estarán disponibles desde el lunes 23 de febrero a las 10:00 hasta el domingo 1 de marzo a las 18:00 (hora local).

Los objetos para el avatar y las demás recompensas del Pase podrán reclamarse hasta el domingo 3 de marzo a las 17:59 (hora local).

La camiseta de Diancie variocolor será un premio exclusivo de la nueva Investigación magistral. (Pokémon GO)

A partir del lunes 23 de febrero de 2026, estarán a la venta en la tienda del juego el accesorio de Xerneas y el abrigo de Yveltal para personalizar los avatares.

Además, la camiseta de Diancie variocolor será una recompensa exclusiva de la nueva Investigación magistral, incluida con la entrada para el evento Tour de Pokémon GO: Kalos – Global.

Esta investigación estará disponible en la tienda desde el lunes 24 de febrero a las 10:00 hasta el domingo 2 de marzo a las 18:00 (hora local), y no tiene fecha de caducidad, por lo que se podrá completar en cualquier momento.

Cómo serán los eventos presencial de Pokémon GO

Estos eventos presenciales permiten a los entrenadores explorar el mundo real y ser los primeros en descubrir los nuevos Pokémon que debutan en el Área Tour de este año.

Todos los jugadores podrán conseguir la camiseta del Tour de GO 2026 como primera recompensa del Pase de GO: Camino a Kalos. (Pokémon GO)

Además, los asistentes al Tour de Pokémon GO: Kalos – Los Ángeles pueden reservar el merchandising oficial y recogerlo directamente en el estadio Rose Bowl al llegar.

Qué es Kalos en Pokémon

Kalos es una de las regiones principales dentro del universo Pokémon, presentada por primera vez en los videojuegos Pokémon X y Pokémon Y para Nintendo 3DS, lanzados en 2013.

En Kalos, los entrenadores pueden descubrir más de 70 especies de Pokémon nuevos, entre ellos iniciales como Chespin, Fennekin y Froakie.

Uno de los grandes aportes de esta región es la introducción de la megaevolución, una mecánica que permite que ciertos Pokémon alcancen formas más poderosas temporalmente durante los combates. Kalos también es conocida por albergar a legendarios como Xerneas, Yveltal y Zygarde.

Quienes asistan al Tour de Pokémon GO: Kalos – Los Ángeles pueden reservar el merchandising oficial y retirarlo en el estadio Rose Bowl. (Pokémon GO)

En la serie animada, Kalos es el escenario de la saga protagonizada por Ash Ketchum junto a sus amigos Serena, Clemont y Bonnie.

Además, la región ha sido incorporada progresivamente en juegos como Pokémon GO, donde muchos de sus Pokémon y eventos temáticos han llegado a la plataforma, ampliando la experiencia para los jugadores.