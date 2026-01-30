Día de San Valentín en Pokémon GO: desafío global, bonus y más del evento

Los entrenadores pueden encontrar Pokémones de edición especial. (Pokémon GO)

Pokémon GO celebrará el Día de San Valentín 2026 con un evento especial dentro del juego que incluirá un desafío global para los entrenadores. La consigna será enviar regalos para desbloquear bonificaciones que estarán disponibles para todos los participantes durante el transcurso del evento.

Entre las recompensas se destaca una investigación temporal gratuita, que permitirá encuentros con Spinda con un patrón de corazón. Además, atrapar un Pokémon con un lanzamiento de bola curva otorgará 750 EXP. Los regalos también podrán contener Caramelos Raros.

Los jugadores tendrán acceso a bonificaciones adicionales, huevos y recompensas exclusivas. Estas ventajas estarán disponibles por tiempo limitado, desde el 10 hasta el 15 de febrero.

Los jugadores pueden encontrar huevos especiales para la edición de San Valentín. (Niantic)

Cuáles serán las bonificaciones en Pokémon GO para San Valentín 2026

Durante el evento de San Valentín 2026 en Pokémon GO, los entrenadores recibirán múltiples bonificaciones y ventajas exclusivas. Al capturar Pokémon, obtendrán el doble de EXP, mientras que abrir regalos otorgará el doble de Polvo Estrella.

La probabilidad de encontrar a Nidoran femenino y Nidoran masculino en su versión brillante aumentará tanto en encuentros salvajes como al eclosionar Huevos de 7 km, junto con Cherubi.

Una de las novedades será la posibilidad de cambiar la forma de Furfrou: durante el evento, se podrá transformar a Furfrou Forma Salvaje en Furfrou con Corte Corazón.

Al atrapar ciertos Pokémon, los usuarios pueden obtener el doble de puntos. (Pokémon GO)

Para hacerlo, hay que buscar a Furfrou en el almacenamiento de Pokémon, seleccionar la opción de cambiar de forma y elegir el corte preferido. Este cambio requiere 25 Caramelos de Furfrou y 10.000 Polvos Estrella.

En los encuentros salvajes, los jugadores tendrán la oportunidad de encontrar Pokémon temáticos como Nidoran femenino, Nidoran masculino, Furfrou y Audino, todos con posibilidad de aparecer en su versión brillante.

Los Huevos de 7 km también ofrecerán opciones como Cleffa, Igglybuff y Happiny, con chances de obtener versiones brillantes.

Las incursiones de tres estrellas presentarán a Gardevoir y Gallade, los cuales también podrán encontrarse en su versión brillante.

Los entrenadores pueden llegar a aprender a hacer el ataque cargado Sincrorruido. (Pokémon GO)

Si los entrenadores evolucionan a Kirlia durante el evento, Gardevoir o Gallade aprenderán el ataque cargado Sincrorruido. Los ejemplares obtenidos en incursiones también conocerán este ataque especial.

Finalmente, habrá tareas de investigación de campo con temática del evento, que al completarse permitirán encuentros con Pokémon exclusivos de San Valentín.

Doble EXP al capturar, doble Polvo Estrella en regalos y mayor posibilidad de obtener Pokémon brillantes destacan entre las recompensas más atractivas de esta celebración.

Cómo ganar Pokémonedas por progresar en el Pase de GO de febrero

(Pokémon GO)

Durante febrero, los entrenadores podrán obtener Pokémonedas y otras recompensas al avanzar en el Pase de GO. Al completar las tareas del pase, se accede a beneficios como un encuentro con Giratina (con posibilidad de aparecer en su versión brillante), 400 Pokémonedas, Polvo Estrella, EXP y Partículas Max, junto a otras ventajas adicionales.

Quienes adquieran el Pase de GO Deluxe recibirán 1.000 Pokémonedas extra, alcanzando un total de 1.400 Pokémonedas, además de una Superincubadora y encuentros adicionales con nuevos Pokémon.

A medida que los jugadores progresen y alcancen hitos en el Pase de GO, desbloquearán bonificaciones especiales según su rango:

Con el pase GO, habrá la posibilidad de adquirir cajas sorpresas. (Pokémon GO)

Nivel 1 – Rango 25: Posibilidad de abrir hasta 40 regalos al día, recibir hasta 125 regalos diarios al girar fotodiscos de Poképaradas y Gimnasios y guardar 10 regalos extra en la bolsa.

Nivel 2 – Rango 50: El Incienso de Aventura Diaria tendrá el doble de duración.

Nivel 3 – Rango 75: Se podrán obtener hasta dos pases de incursión gratis al girar fotodiscos de Gimnasios cada día.

Para quienes cuenten con el Pase de GO Deluxe, los beneficios serán mayores:

Nivel 1 – Rango 25: Apertura de hasta 50 regalos diarios, recepción de hasta 150 regalos al girar fotodiscos y posibilidad de guardar hasta 20 regalos extra en la bolsa.

Ganar Pokémonedas, acceder a encuentros exclusivos y aprovechar bonificaciones únicas son algunas de las ventajas que ofrece el Pase de GO durante febrero.