Google rompió los esquemas de la música: cómo crear la letra y pista desde la IA Gemini

El resultado tienen una duración de 30 segundos y la letra puede ser en idiomas como inglés, alemán, español y portugués

Gemini cuenta con la capacidad de generar una pista de 30 segundos.

Ahora es posible crear canciones originales en segundos gracias a la inteligencia artificial de Google Gemini. Solo tienes que escribir una idea o subir una foto en el chat de Gemini, por ejemplo: “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja”.

La IA generará una pista de 30 segundos y de alta calidad, lista para escuchar o compartir. Además, puedes elegir el género musical o pedir a Gemini que se inspire en la imagen que subas para personalizar aún más tu canción.

Esta función utiliza el modelo de IA Lyria 3, integrado tanto en la aplicación como en el sitio web de Gemini. Según Google, Lyria 3 está disponible para todos los usuarios mayores de 18 años en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués.

Cómo crear canciones con Gemini

Para crear canciones con Gemini, sigue estos pasos:

  1. Abrir Gemini.
  2. Seleccionar ‘Música’.
  3. Agregar la descripción. Se puede añadir una imagen de referencia, una frase o el género.

Qué tener en cuenta al crear canciones con Gemini

Al momento de crear canciones con Gemini y el modelo Lyria 3, hay varios aspectos clave a considerar para aprovechar al máximo la experiencia. En primer lugar, no necesitas escribir tus propias letras: Gemini generará automáticamente versos originales basados en el mensaje o idea que le indiques.

Además, tienes control creativo sobre elementos como el estilo musical, las voces y el tempo, lo que permite personalizar cada pista según tu preferencia. Lyria 3 también eleva la calidad, produciendo audios más realistas y musicalmente complejos.

Puedes crear canciones de dos maneras principales. Si describes un género, un estado de ánimo o un recuerdo, Gemini transformará tu texto en pistas únicas, con letras o instrumentales adaptadas a tu estilo.

Por ejemplo, puedes pedir una canción afrobeat divertida y nostálgica sobre momentos familiares. También tienes la opción de subir fotos o videos; Gemini usará ese contenido visual para componer canciones personalizadas que reflejen el ambiente de las imágenes.

Las pistas generadas tienen una duración de 30 segundos e incluyen portadas únicas creadas por Nano Banana, facilitando compartirlas con amigos.

El objetivo es ofrecer una vía creativa y divertida para expresarte, más que buscar perfección musical. Además, los creadores pueden experimentar con Lyria 3 en Dream Track de YouTube Shorts, personalizando aún más sus contenidos y mejorando la calidad de sus bandas sonoras.

Todas las canciones generadas en la aplicación Gemini incluyen SynthID, una marca de agua invisible que permite identificar el contenido creado por la inteligencia artificial de Google.

Además, la app ofrece herramientas para verificar si un archivo de audio fue generado por IA: basta con subir el archivo y consultar a Gemini, que analizará la presencia de SynthID y utilizará su propio razonamiento para brindar una respuesta clara.

Google mantiene un compromiso con el desarrollo responsable de la IA generativa. Desde el lanzamiento de Lyria en 2023, se ha trabajado en colaboración con la comunidad musical, respetando derechos de autor y acuerdos con socios durante el entrenamiento de Lyria 3.

La generación musical está pensada para fomentar la creatividad original, no para imitar a artistas reales.

Si mencionas a un músico específico en tu idea, Gemini solo usará ese nombre como inspiración general y nunca copiará estilos de manera exacta. Además, hay filtros para comparar las pistas generadas con contenido existente y detectar similitudes.

Los usuarios pueden denunciar cualquier contenido que consideren infringe derechos, y deben cumplir con las Condiciones del Servicio y las políticas de uso de IA, que prohíben violaciones de propiedad intelectual o privacidad.

Cuándo crear canciones con Gemini

Puedes crear canciones con Gemini en cualquier momento que quieras expresar una idea, celebrar una ocasión o sorprender a alguien. Por ejemplo, puedes pedirle una pista divertida para el cumpleaños de un amigo, una melodía para animar una reunión familiar o una canción personalizada sobre tu mascota usando fotos.

