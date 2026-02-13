Tecno

Google y el efecto Gemini: cómo la integración de esta IA aceleró la transformación digital en Hispanoamérica

El gigante tecnológico busca impulsar una inteligencia artificial responsable y ética, combinando innovación, regulación y transparencia en todos sus desarrollos

Guardar
Google integra Gemini en sus
Google integra Gemini en sus principales plataformas y redefine el acceso a la inteligencia artificial en Hispanoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Hispanoamérica atraviesa un proceso de transformación digital acelerada en el que Google ha consolidado un papel central gracias a la integración de su sistema de inteligencia artificial Gemini.

Según el informe global “Our Life with AI”, realizado por Google junto a Ipsos, las tasas de adopción de IA en México y Argentina superan el promedio mundial y marcan una tendencia irreversible: la inteligencia artificial dejó de ser un concepto futurista para convertirse en herramienta cotidiana en la vida de millones de latinoamericanos.

Juventud digital y confianza: los motores del cambio

De acuerdo con el informe, el 66% de los usuarios en México y el 65% en Argentina ya utilizan inteligencia artificial en su día a día, porcentajes que ubican a estos países a la vanguardia global. Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, destacó en declaraciones a Infobae que este fenómeno refleja “un optimismo pragmático propio de la región”. La confianza en la tecnología alcanza el 70% en México, un dato muy superior al que se registra en otras regiones del mundo.

La estructura demográfica de Hispanoamérica es un factor clave: la edad promedio de la población es de 31 años, frente a los 44 años de Europa y los 39 de Estados Unidos. Esta característica define a un segmento joven, nativo digital, que prioriza la utilidad inmediata de la tecnología. Según Noreña, la región se consolidó como la tercera a nivel mundial en descargas de IA generativa, con un 20% del mercado global a pesar de representar solo el 8% de la población.

La infraestructura digital y los
La infraestructura digital y los programas de becas de Google amplían las oportunidades de acceso a IA en toda la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La unificación lingüística y cultural de 450 millones de personas facilita el entrenamiento y despliegue de modelos, y convierte a Hispanoamérica en un terreno fértil para la democratización de oportunidades”, explicó Noreña. Este proceso evidencia una madurez digital en la que la región no solo consume tecnología, sino que la utiliza para ampliar el acceso a servicios y conocimientos.

Gemini y el salto educativo: del dato a la capacidad de aprender

La llegada de la inteligencia artificial a la región supuso un punto de inflexión equiparable a la irrupción de internet. Sundar Pichai, CEO de Google, definió la actualidad como una transición histórica: del paradigma mobile-first al AI-first.

Para Pichai, el objetivo de la nueva ola tecnológica no consiste en reemplazar el pensamiento humano, sino en potenciarlo. Herramientas como Gemini permiten acelerar la comprensión de información, conectar ideas y desarrollar pensamiento crítico.

En este sentido, la IA se presenta como un tutor personalizado. Plataformas de aprendizaje guiado como Gemini exigen participación activa y fomentan la curiosidad. Ofrecen habilidades educativas avanzadas, acompañando a los usuarios en la construcción de conocimientos profundos y duraderos. Para Google, la verdadera revolución consiste en “aprender a aprender”.

Gemini actúa como un asistente
Gemini actúa como un asistente educativo que potencia el aprendizaje crítico y personalizado en estudiantes y docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia integral y compromiso responsable

La integración de Gemini en el ecosistema de Google responde a un enfoque integral. La empresa articula investigación, modelos, productos e infraestructura en un sistema unificado, conocido como “full stack approach”. Actualmente, siete plataformas principales —Google Search, Chrome, YouTube, Gmail, Google Play Store, Google Maps y Android— utilizan Gemini, alcanzando a más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Esta expansión otorga a Google una responsabilidad mayor en materia de seguridad, privacidad y confiabilidad. La compañía prioriza el uso responsable, manteniendo estándares éticos y técnicos elevados desde los primeros avances en machine learning. Por ejemplo, los chips de Google son ahora 30 veces más eficientes que en versiones anteriores y los centros de datos redujeron sus emisiones en un 12% durante 2024, a pesar del incremento de la demanda eléctrica.

En el ámbito educativo, Gemini actúa como entrenador personal para estudiantes y docentes, desglosando problemas complejos, integrando recursos visuales y promoviendo la comprensión profunda de los contenidos.

Acceso, infraestructura y capacitación: los desafíos actuales

La infraestructura tecnológica constituye la base para el desarrollo digital en Hispanoamérica. En los últimos años, la región avanzó en la implementación de cables submarinos como Monet, Tannat, Curie y Firmina, y en la construcción del cable Humboldt, que conectará Sudamérica con Asia. Además, existen centros de datos en Chile y un nuevo proyecto en Uruguay con una inversión de 850 millones de dólares.

Un equipo de trabajadores desarrolla
Un equipo de trabajadores desarrolla soluciones de inteligencia artificial en un entorno tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de acceso, las barreras se han reducido de forma sustancial. Cualquier persona con un teléfono móvil puede aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial. El reto se traslada a la capacitación y el desarrollo de talento local.

Por eso, Google impulsa programas de becas y suscripciones asequibles. En 2024, la empresa otorgó 120.000 becas en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. También lanzó la suscripción Google AI Plus a bajo costo y acceso gratuito por un año a Google AI Pro para estudiantes universitarios.

Gemini 3: la apuesta multimodal y la era de los agentes autónomos

El lanzamiento de Gemini 3 en 2025 introdujo modelos multimodales capaces de interpretar texto, imágenes y audio de manera simultánea, con una memoria superior. Gemini se consolidó como el “cerebro” central de los productos de Google, funcionando de manera integrada en plataformas utilizadas por más de 2.000 millones de personas.

La nueva generación de agentes de inteligencia artificial dejó de ser una herramienta pasiva para convertirse en colaboradora activa, capaz de gestionar tareas complejas en tiempo real. Estos avances se reflejan en funciones como gestión de reservas, coordinación de agendas y envío de notificaciones automáticas, totalmente integradas al día a día de los usuarios.

Google proyecta que en 2026 sus modelos fundacionales girarán en torno a mayor inteligencia, desarrollo de agentes autónomos y personalización avanzada.

Temas Relacionados

GoogleGeminiInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los anuncios de State of Play de febrero 2026: God of War, Castlevania y más

Nuevos títulos y remakes marcarán la agenda de lanzamientos de PlayStation para los próximos meses

Los anuncios de State of

Nuevos detalles sobre el iPhone 18 Pro: posible precio y comparación con el iPhone 17 Pro

De acuerdo con la información revisada hasta el momento, el nuevo modelo promete avances significativos en diseño, rendimiento y fotografía

Nuevos detalles sobre el iPhone

Así puedes averiguar si puedes usar tu celular como llave del coche

Esta función requiere compatibilidad específica y tecnología UWB para mayor seguridad y precisión

Así puedes averiguar si puedes

Día del Amante: 7 de cada 10 mujeres son infieles por deseo y validación personal, revela Gleeden

Esta fecha se conmemora el 13 de febrero, justo un día previo a San Valentín

Día del Amante: 7 de

Cómo protegerse del nuevo fraude que roba dinero cuando se hacen pagos sin contacto

Los ataques digitales mediante tecnología NFC crecen en todo el mundo, lo que genera una nueva ola de preocupación entre usuarios y bancos

Cómo protegerse del nuevo fraude
DEPORTES
Con un golazo de Matías

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

En qué se diferencia la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan y habrá duelo argentino en semifinales del Argentina Open

Murió la esposa del campeón del mundo con la selección argentina Carlos “Chino” Tapia

TELESHOW
Los primeros posteos de Griselda

Los primeros posteos de Griselda Siciliani desde que Luciano Castro confirmó su internación en una clínica de rehabilitación

Santiago del Moro reveló las novedades que transformarán las primeras galas de Gran Hermano Generación Dorada

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”

La romántica dedicatoria de J Rei a María Becerra por su cumpleaños: “Tengo el privilegio de ver brillar esos ojitos”

El dolor de Ivana Figueiras por la muerte de su abuelo: “Marcaste mi infancia para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump instó a Volodimir

Donald Trump instó a Volodimir Zelensky a llegar a un acuerdo con Rusia a días del del encuentro en Ginebra: “Tiene que actuar”

El OIEA negocia con Irán el acceso a instalaciones nucleares tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Cómo el trasplante fecal podría ser la clave para rejuvenecer el intestino según la ciencia

Más de 200 mil pasajeros utilizaron el Panama Stopover en 2025

Crisis en Cuba: se desató un gran incendio en una refinería en La Habana