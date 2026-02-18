Así funciona la IA que traducirá las misas del Papa León XIV en 60 idiomas

La Basílica de San Pedro adopta IA para traducir misas del Papa en 60 idiomas en tiempo real - REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La Basílica de San Pedro en el Vaticano está a punto de convertirse en un ejemplo global de inclusión digital gracias a la inteligencia artificial. A partir de la próxima semana, los asistentes a las misas del Papa León XIV podrán acceder a traducción simultánea en 60 idiomas, en tiempo real, durante la liturgia.

La relevancia de este avance radica en que, por primera vez, cualquier persona, independientemente de su lengua materna, podrá comprender al instante las palabras del Pontífice y los oficios religiosos. Se trata de una iniciativa pionera que responde a la creciente diversidad de fieles y al desafío histórico de la barrera idiomática en la Iglesia católica.

Cómo funciona la IA que traducirá las misas del Papa León XIV

Misas del Papa León XIV: inclusión total con traducción instantánea por inteligencia artificial en el Vaticano - REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Foto de archivo

La clave de este sistema es Lara, una inteligencia artificial de traducción desarrollada por la empresa italiana Translated. Lara se basa en un modelo de lenguaje grande (LLM) Carnegie-AI y ha sido entrenada con la colaboración de cerca de 500.000 hablantes nativos en decenas de idiomas.

Lo innovador de la propuesta es la combinación de IA con traductores humanos, lo que permite mejorar la precisión y la naturalidad de las traducciones.

Para acceder al servicio, los asistentes solo tendrán que escanear un código QR en entradas y puntos estratégicos de la basílica. Esto les dirigirá a una página web que ofrece traducción instantánea tanto en texto como en audio, directamente desde el navegador del móvil, sin necesidad de descargar aplicaciones ni instalar equipos adicionales.

Cómo es el proceso de traducción

El funcionamiento es sencillo: el usuario selecciona el idioma deseado y, de inmediato, recibe la traducción de la liturgia, ya sea en modo lectura o con una voz sintética ajustada a las características idiomáticas y culturales del público objetivo.

El avance elimina la histórica barrera del idioma en la liturgia, integrando retroalimentación humana y algoritmos para mejorar la calidad y la personalización de cada traducción - REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La gran ventaja es que el sistema se adapta en tiempo real a los cambios en el discurso, permitiendo que personas de todo el mundo sigan la misa sin retrasos ni interrupciones.

El uso de la IA para la traducción simultánea en eventos masivos no es nuevo, pero la magnitud y diversidad de idiomas cubiertos por Lara la convierten en una solución única. Además, la plataforma de Translated integra mecanismos de mejora continua, recibiendo retroalimentación de usuarios y traductores para pulir errores y adaptar matices culturales.

Con la llegada de la IA, se da un paso más allá: no solo se eliminan barreras idiomáticas, se abre la puerta a la participación activa de peregrinos, turistas y comunidades lingüísticas minoritarias.

La tecnología también democratiza el acceso para quienes asisten presencialmente y para quienes siguen las celebraciones en línea desde cualquier parte del mundo. Esto refuerza el carácter global de la Iglesia y la coloca a la vanguardia de la adopción de soluciones digitales en el ámbito religioso.

El Papa León XIV y los desafíos éticos de la IA

La experiencia marca un antes y un después en comunicación religiosa, mientras el Pontífice advierte sobre los retos éticos y la necesidad de proteger a los menores ante la expansión de la inteligencia artificial - (Imagen ilustrativa Infobae)

El propio Papa León XIV ha sido una de las voces más activas en alertar sobre los riesgos de la inteligencia artificial, especialmente para la infancia y la adolescencia. En recientes pronunciamientos, el Pontífice ha pedido a padres, educadores y gobiernos que protejan a los menores de la manipulación digital y que promuevan un uso ético y consciente de las tecnologías emergentes.

Para León XIV, la IA plantea interrogantes sobre la privacidad, la manipulación algorítmica y la seguridad de los datos. El Papa ha insistido en que la seguridad y la orientación de los jóvenes en la era digital requieren una respuesta coordinada y la creación de herramientas que acompañen su interacción con el entorno tecnológico.

La adopción de inteligencia artificial para traducir las misas del Papa León XIV en tiempo real es un ejemplo de cómo la tecnología puede servir a la inclusión y la accesibilidad, sin perder de vista los desafíos éticos que implica su avance.

La experiencia en la Basílica de San Pedro inaugura una nueva era para la comunicación religiosa global, en la que la comprensión y la participación plena están al alcance de todos, sin importar el idioma.