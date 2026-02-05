Spotify incorpora letras sin conexión, traducciones y vista previa de canciones

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de traducir las letras de las canciones directamente en la aplicación. (Composición Infobae: EFE/RITCHIE B. TONGO / Spotify)

La experiencia musical en Spotify acaba de dar un salto gracias a la introducción de nuevas funciones que facilitan el acceso a las letras de las canciones. Ahora, los usuarios pueden disfrutar de traducción instantánea de letras al español, visualización de letras sin conexión y un modo de vista previa mejorado, todo sin necesidad de una suscripción Premium.

Estas actualizaciones buscan enriquecer la interacción con la música y hacer que la plataforma sea más accesible y útil para los oyentes en todo el mundo.

Traducción de letras en Spotify: cómo funciona y qué ofrece

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de traducir las letras de las canciones directamente en la aplicación. Hasta ahora, la función de letras solo mostraba el texto en el idioma original, obligando a recurrir a traductores externos para entender su significado.

La actualización ya está en marcha en España, México y otros mercados internacionales. (Spotify)

Con la nueva actualización, Spotify permite traducir las letras al español (o al idioma configurado en el dispositivo) con solo tocar el ícono de traducir en la tarjeta correspondiente. La versión traducida aparece justo debajo del texto original, y los usuarios pueden seguirla en tiempo real mientras la canción se reproduce.

Esta característica, que ya existía en ciertos países, se ha expandido a todas las regiones, incluyendo España, México y el resto de América Latina. Spotify confirmó que no es necesario ser usuario Premium para acceder a la traducción de letras, lo que garantiza que todos los oyentes puedan disfrutar de la música en su idioma preferido.

Es pertinente señalar que la aplicación ajusta el idioma de la traducción según la configuración del dispositivo, facilitando así una experiencia personalizada.

Los usuarios pueden disfrutar de traducción instantánea de letras al español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Letras sin conexión y nuevas funciones visuales en la app

Otra mejora importante es la disponibilidad de letras sin conexión, una función muy solicitada por los usuarios. Ahora, quienes tengan una cuenta Premium y descarguen canciones, listas de reproducción o álbumes completos podrán acceder a la letra original de las canciones incluso cuando no estén conectados a internet.

Cabe indicar que esta actualización resuelve una de las limitaciones más notorias de la reproducción offline, que antes impedía ver las letras en ese modo.

Spotify también ha comenzado a probar una función de vista previa de letras, que permite mostrar el texto de la canción en primer plano, justo debajo de la portada del álbum. Esta nueva visualización facilita la interacción con la letra y ayuda a los usuarios a recordar canciones que han descubierto recientemente.

Otra mejora importante de Spotify es la disponibilidad de letras sin conexión, una función muy solicitada por los usuarios. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS

La sección aparece como un recuadro visible desde la pantalla de reproducción y es completamente opcional; si un usuario prefiere no verla, puede desactivarla accediendo al menú de tres puntos y seleccionando la opción “Letras apagadas”.

Spotify refuerza el valor de las letras para los oyentes

Según la propia compañía, “las letras son una de las características más populares de Spotify, ofreciendo a los fans una forma más rica de experimentar la música y los artistas que aman”.

Spotify asegura que las letras se visualizan cientos de millones de veces al día, lo que demuestra el interés de los usuarios por seguir las palabras en tiempo real mientras disfrutan de sus temas favoritos.

Spotify también ha comenzado a probar una función de vista previa de letras. REUTERS/Brendan McDermid

Con estas nuevas funciones, tanto los usuarios gratuitos como los de pago cuentan con más herramientas para comprender y disfrutar la música en su idioma, sin restricciones.

Cómo descargar canciones en Spotify para escucharlas sin conexión

Para descargar canciones en Spotify y escucharlas sin conexión desde tu celular, primero necesitas tener una cuenta Premium. Una vez que la tengas, abre la aplicación y busca la playlist o el álbum que quieras guardar. Cuando estés dentro, simplemente pulsa el ícono de descarga representado por una flecha hacia abajo.

Los temas comenzarán a descargarse automáticamente y podrás reconocerlos por el pequeño icono verde que aparecerá junto a cada pista, indicando que están disponibles sin conexión.

En el caso de utilizar Spotify en una computadora, el proceso también es sencillo. Dirígete a la lista de reproducción o álbum que deseas descargar, haz clic sobre los tres puntos que aparecen junto al título de la canción, playlist o álbum y selecciona la opción “Descargar”. Así, las canciones se almacenarán en tu dispositivo y podrás escucharlas en cualquier momento, incluso si no tienes acceso a internet.