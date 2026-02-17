Nubank, el banco 100% digital, ya es uno de los cinco mayores en ahorro en Colombia

La revolución fintech de Nubank impulsa el ahorro digital y la competencia en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ecosistema financiero colombiano experimenta una transformación no vista antes: Nubank, el neobanco fundado por David Vélez, alcanzó en febrero de 2026 la quinta posición en el segmento de cuentas de ahorro por monto total depositado, superando a instituciones con décadas de trayectoria.

Este hito convierte a Nubank en el único banco puramente digital dentro del top 10, tradicionalmente dominado por la banca convencional, y marca un nuevo capítulo en la digitalización de los servicios financieros en el país.

La relevancia de este avance radica en el cambio de paradigma que representa para millones de usuarios. El modelo 100% digital impulsado elimina por completo la necesidad de sucursales físicas, permitiendo que los colombianos abran, gestionen y usen cuentas de ahorro desde una aplicación móvil o web, en cuestión de minutos y sin papeleo.

El avance del neobanco evidencia la preferencia de los usuarios por servicios personalizados, seguros y fáciles de usar, marcando un antes y un después en el ecosistema bancario nacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nubank dentro del top 5 de bancos en Colombia

De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, Nubank alcanzó el 11 de febrero un saldo de COP$5,6 billones en cuentas de ahorro, lo que representa una participación de 5,75%. Esto le permite situarse en el top 5, solo por detrás de gigantes como Bancolombia, Davivienda, BBVA Colombia y Banco Caja Social, todos con una larga tradición en el mercado.

El neobanco morado ingresó al top 10 en 2025 y ha escalado posiciones rápidamente gracias a un portafolio de productos orientado a usuarios que no siempre tenían acceso al sistema financiero formal. Nubank ya sirve al 10% de la población adulta, con más de cuatro millones de clientes en Colombia y cobertura en todos los departamentos del país.

La llegada de Nubank ha dinamizado la competencia en un sector históricamente dominado por pocos actores. Según Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, el neobanco ha “capturado el corazón y los ahorros” de los colombianos, democratizando el acceso a productos bancarios y generando una mejora en las tasas de rentabilidad para cuentas y CDTs.

Además, ha entregado más de COP$760.000 millones en rentabilidad a sus clientes, demostrando que la tecnología puede ser una aliada del ahorro y la inclusión financiera.

El ascenso de Nubank también ha obligado a la banca tradicional a acelerar la digitalización y a ofrecer mejores condiciones, beneficiando al conjunto de los usuarios. El neobanco, que ya supera los 127 millones de clientes en Latinoamérica, ha logrado en Colombia construir una reputación sólida gracias a la transparencia y consistencia de su oferta.

La apuesta por procesos simples, rentabilidad y cero sucursales ha permitido a Nubank escalar posiciones y captar el 10% de la población adulta colombiana en tiempo récord - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es un neobanco

Un neobanco es una entidad financiera que opera exclusivamente en el entorno digital. A diferencia de los bancos tradicionales, no cuenta con oficinas ni largas filas; toda la relación con el cliente ocurre a través de una app o plataforma.

Esto reduce costos y agiliza procesos, permitiendo servicios gratuitos, transferencias económicas y una experiencia centrada en el usuario con notificaciones instantáneas y herramientas automáticas para ahorrar.

En términos de seguridad y regulación, los neobancos suelen funcionar bajo una licencia bancaria completa o una licencia de entidad de pago, lo que asegura supervisión estatal y protección de los fondos, aunque el alcance legal puede variar. Esta simplicidad tecnológica responde a las expectativas de una generación que valora la inmediatez, la transparencia y la facilidad de uso.

La entidad digital alcanza la quinta posición por monto ahorrado y demuestra que la experiencia bancaria puede ser ágil, transparente y completamente gestionada desde el teléfono móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo panorama de la banca digital en Colombia

A diferencia de la situación de 2024, cuando ningún banco digital figuraba en la lista de los principales actores del ahorro, la presencia de Nubank en el top 5 confirma que la adopción de la banca digital es mucho más que una moda. Es una respuesta eficiente a las demandas de quienes buscan manejar su dinero sin complicaciones, sin filas y sin costos ocultos.

La consolidación de Nubank en el mercado colombiano anticipa una tendencia regional y global en la que los bancos digitales seguirán ganando terreno, impulsados por la tecnología, la reducción de costos y la preferencia de los usuarios por servicios personalizados y accesibles desde cualquier lugar.

El modelo 100% digital, centrado en la experiencia del usuario y en la eficiencia, ha demostrado ser capaz de competir con la banca tradicional y transformar la manera en que los colombianos gestionan su dinero. La revolución fintech no solo es una realidad, sino que ya está definiendo el futuro del sector financiero en el país.