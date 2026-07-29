Panamá ofrece sufragar el regreso de ciudadanos que logren salir de zonas de guerra

La Cancillería aseguró que cubrirá los gastos de repatriación de los panameños que logren salir de las zonas de guerra y soliciten regresar al país. AP

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El Gobierno de Panamá lanzó una nueva advertencia a sus ciudadanos para que no acepten propuestas destinadas a incorporarlos a conflictos armados en el extranjero, ante los casos de panameños que han terminado vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, afirmó que algunas de estas personas podrían encontrarse bajo el control de las fuerzas armadas a las que fueron incorporadas, luego de aceptar propuestas que no correspondían con la realidad.

“Estos individuos, pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las Fuerzas Armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales”, declaró el funcionario.

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Guevara Mann insistió en que Panamá no participa en ningún conflicto bélico y remarcó que los ciudadanos no deben ofrecerse como voluntarios ni aceptar propuestas para prestar servicios en escenarios de guerra, debido al riesgo que esto representa para su vida y seguridad.

El viceministro Carlos Guevara Mann advirtió que algunos panameños habrían sido captados mediante propuestas "ilusorias" que terminaron incorporándolos a fuerzas militares. Tomada de X

“No debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo, porque al final los pone en riesgo y atenta contra su propia seguridad personal”, señaló.

Las declaraciones se producen después de que las autoridades panameñas reconocieran la existencia de varios ciudadanos vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania, algunos de los cuales habrían viajado conscientes de que participarían en el conflicto, mientras que otros aseguran haber sido engañados mediante ofertas de empleos civiles con salarios elevados.

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La cifra de al menos 15 panameños identificados desde 2025, así como la información de que uno habría fallecido y varios se encontraban desaparecidos, fue comunicada previamente por el entonces canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos.

De manera paralela, el Ministerio Público informó anteriormente que mantiene cuatro investigaciones abiertas relacionadas con el presunto reclutamiento de panameños para el conflicto.

Dos expedientes surgieron por denuncias de familiares y los otros dos por informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial.

Las autoridades panameñas sostienen que la asistencia consular se dificulta debido a que algunos ciudadanos permanecen en zonas de combate o bajo control de estructuras militares. AP

Las pesquisas buscan determinar si detrás de los viajes existieron redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otras conductas delictivas.

Entre los casos denunciados aparecen ciudadanos que habrían recibido propuestas para trabajar como ayudantes de cocina, guardias de seguridad u operadores de maquinaria pesada.

Guevara Mann explicó que la Cancillería mantiene un acercamiento constante con los gobiernos y las representaciones diplomáticas relacionadas con estos casos, aunque admitió que obtener información resulta difícil debido a la naturaleza irregular de los viajes y a las condiciones de la guerra.

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“El acercamiento es permanente. Nuestras misiones diplomáticas hacen ese acercamiento, han solicitado a los gobiernos donde están acreditadas que provean la información”, manifestó.

Añadió que la Cancillería también ha convocado a los representantes diplomáticos acreditados en Panamá para insistir en la solicitud de información sobre los ciudadanos cuyo paradero o condición se desconoce.

“Se ha citado a sus representantes diplomáticos en Panamá a que vayan a la Cancillería y se los ha vuelto a citar”, explicó el viceministro.

El Ministerio Público mantiene abiertas cuatro investigaciones por el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania, a partir de denuncias de familiares y reportes de la DIJ. Agencia de noticia

El funcionario reconoció, sin embargo, que las posibilidades de actuación del Estado panameño son limitadas cuando una persona viaja por decisión propia y termina dentro de una estructura militar o en una zona de combate.

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“El Gobierno de Panamá hace lo que puede, pero hay que tomar en cuenta que esta es una decisión personal de cada individuo”, afirmó.

Otro obstáculo es que las autoridades o las propias organizaciones involucradas pueden negar la presencia de los ciudadanos, especialmente cuando el proceso de reclutamiento, traslado o incorporación se realizó de manera irregular.

“Muchas veces hay una tendencia a negar esa presencia o esa situación por la irregularidad del proceso. Entonces, eso todo lo complica más”, sostuvo Guevara Mann.

La Cancillería insistió en que la mejor forma de evitar nuevos casos es desconfiar de ofertas de empleo relacionadas con países involucrados en conflictos armados. EFE

Pese a esas dificultades, el viceministro aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido instrucciones de facilitar el retorno de cualquier panameño que logre salir del conflicto y solicite asistencia para regresar.

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“El canciller dio la orden de que cualquiera que se acercara y pidiera su traslado a Panamá se le sufragara, sin ningún tipo de contemplación, el traslado de vuelta a Panamá”, aseguró.

No obstante, advirtió que concretar una repatriación puede resultar extremadamente complejo cuando el ciudadano permanece dentro de una zona de guerra, no tiene acceso a una representación consular o está sometido al control de una fuerza militar.

Guevara Mann reiteró que la principal herramienta para evitar nuevos casos es la prevención y pidió a la ciudadanía desconfiar de propuestas que prometan salarios extraordinarios o trabajos poco claros en países involucrados en conflictos armados.

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“Una vez más, el llamado a la población es: no se metan en eso, porque no trae buenos resultados para nadie”, expresó.

El funcionario concluyó que, tan pronto la Cancillería recibe información sobre un ciudadano en riesgo, el Gobierno procura brindar apoyo dentro de sus posibilidades, aunque insistió en que la capacidad de respuesta está condicionada por la situación de guerra y las decisiones tomadas previamente por cada persona.