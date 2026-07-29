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La segunda fecha del Torneo Clausura continuará con tres partidos: hora, TV y formaciones

Además del duelo estelar entre Gimnasia y River, la jornada del miércoles tendrá a: Barracas-Aldosivi, Defensa y Justicia-Riestra e Instituto-Platense

Previa fecha 2 Torneo Clausura
El Torneo Clausura sigue este miércoles con tres partidos, además del de Gimnasia y River
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Este miércoles sigue la acción en el Torneo Clausura. Además del duelo estelar en La Plata entre Gimnasia y River Plate, la segunda fecha del certamen local tendrá otros tres partidos atrapantes. En primer turno, desde las 14.30, Barracas Central recibirá a Aldosivi por la Zona B. Luego, a las 17, será el turno de Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra (Zona A) y cerrarán a las 21.30 en Córdoba, Instituto-Platense por el mismo grupo.

BARRACAS CENTRAL VS ALDOSIVI

Previa fecha 2 Torneo Clausura
Aldosivi visitará a Barracas Central

En el estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas Central recibirá a Aldosivi por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 14.30, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión a cargo de ESPN Premium.

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El Guapo viene con el ánimo por las nubes tras la victoria en el Monumental por 1-0 ante River Plate. El autor del gol, Gonzalo Morales, fue apartado del plantel tras la denuncia por violencia de género que le realizó su ex pareja. Los dirigidos por Damián Ayude buscarán consolidar su gran presente en el campeonato y seguir sumando de local.

Enfrente estará el conjunto de Mar del Plata, que en el debut igualó como visitante 1-1 ante Defensa y Justicia. Los comandados por Israel Damonte, que venían de eliminar a River por Copa Argentina, anunciaron como nuevo refuerzo al ex Boca Juniors Nicolás Gaitán.

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Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño: Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonattan Rak, Nicolás Demartini, Tomas Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero y Tomás Fernández. DT: Israel Damonte.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Diego Ceballos

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

DEFENSA Y JUSTICIA VS DEPORTIVO RIESTRA

Previa fecha 2 Torneo Clausura
Defensa y Justicia será local ante Riestra

En Florencio Varela, Defensa y Justicia buscará su primera victoria en el torneo ante Deportivo Riestra. El encuentro, válido por la segunda fecha de la Zona A, comenzará a las 17, tendrá como árbitro a Bruno Amiconi y transmisión de TNT Sports.

El Halcón que dirige Julio Vaccari no pudo vencer en su debut a Aldosivi como local e intentará sumar de a tres ante su público. Además, no pudo avanzar de ronda en la Copa Argentina luego de perder con Racing, por lo que una victoria cotiza alto por Varela.

Por su parte, el Malevo viene de una sorprendente goleada ante Boca Juniors y además obtuvo el pase a los octavos de final de la Copa Argentina tras eliminar en los penales a San Lorenzo.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; Julián López, César Maldonado, Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Agustín Hausch; y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Braian Sánchez; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Jorge Baliño

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

INSTITUTO VS PLATENSE

Previa fecha 2 Torneo Clausura
Instituto buscará volver al triunfo frente a Platense en Córdoba

En Córdoba, Instituto será local ante Platense por la segunda jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 21.30, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports.

La Gloria cayó en su debut ante Vélez por 1-0 en Liniers en un partido cerrado que se definió con un gol de Manuel Lanzini en la última jugada del primer tiempo. Los dirigidos por Diego Flores hicieron méritos para empatar, pero no pudieron.

Enfrente estará el Calamar, que espera expectante el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo y viene de igualar sobre el final en un emocionante partido 2-2 con Unión en Vicente López.

Probables formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Leonardo Heredia, Juan Gauto; Nicolás Retamar. DT: Sebastián Zunino.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

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