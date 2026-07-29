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Lanús visitará a Cienciano en la altura de Cuzco en busca de avanzar a octavos de la Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

El Granate necesita conservar la ventaja lograda en el primer encuentro con victoria 2-0 en Buenos Aires. Desde las 21:30, con televisación de ESPN 2

Lanús vs Cienciano
Lanús y Cienciano, cara a cara en Perú (Créditos: Fotobaires)
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Lanús se medirá este miércoles a Cienciano a partir de las 21:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.399 metros sobre el nivel del mar de la ciudad peruana de Cuzco, con la obligación de sostener la ventaja lograda en el primer duelo con triunfo 2-0 en Buenos Aires. El vigente campeón de la Copa Sudamericana busca superar los playoffs y avanzar a los octavos de final de la cita continental, instancia en la que espera Botafogo de Brasil.

El encuentro de ida no fue sencillo para el elenco de Mauricio Pellegrino. Rompió la paridad a los 35 minutos con el gol de Franco Watson, pero afrontó la última media hora con 10 jugadores por la expulsión de Lucas Besozzi. La superioridad numérica envalentonó a su rival, que intentó ir por el empate, se desprotegió en la última línea y sufrió el segundo tanto en el tiempo adicionado de la parte final a través de Ramiro Carrera.

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Esa anotación fue clave para que el Granate vaya a Perú con una mayor tranquilidad porque pasará de fase hasta con una derrota por un gol de margen. Con vistas a ese duelo en la altura, Pellegrino decidió realizar cinco cambios para afrontar el duelo de este sábado con victoria 1-0 ante San Lorenzo en La Fortaleza por la primera jornada del Torneo Clausura.

*El resumen del partido de ida

Las salidas de Carlos Izquierdoz, Eduardo Toto Salvio, Tomás Guidara, Agustín Medina y Franco Watson implicaron evitar un mayor desgaste del equipo antes de encarar un viaje largo a uno de los recintos con mayor altitud de Sudamérica. De igual manera, esto no impidió que se lleve los tres puntos ante el Ciclón gracias al festejo de Yoshan Valois, una de las principales figuras de la formación.

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En la vereda opuesta, Cienciano finalizó el primer semestre en el tercer lugar del campeonato peruano con 33 puntos, a 7 unidades del campeón Alianza Lima. El Mundial no detuvo su rodaje competitivo porque disputó la Copa de la Liga en ese país con eliminación en octavos de final ante AD Tarma. Sin embargo, el comienzo del Torneo Clausura no fue el ideal con sendos traspiés ante Melgar (1-3) y Juan Pablo II (0-2). En ambos encuentros terminó con 10 hombres.

Vale destacar que Lanús compite en los playoffs de la Copa Sudamericana debido a que ocupó el tercer lugar del Grupo G en la Libertadores por detrás de Liga de Quito y Mirassol de Brasil y por delante de Always Ready de Bolivia. En contraposición, la institución peruana arribó a esta ronda por ser segundo en el Grupo B de la Sudamericana por detrás de Atlético Mineiro de Brasil y por delante de Juventud Las Piedras de Uruguay y Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Probables formaciones

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias Fierro, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

VAR: Mauricio Perez (Colombia)

Hora: 21:30

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

TV: ESPN 2

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE COPA SUDAMERICANA

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