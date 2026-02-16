Tecno

Por qué mi televisor no se puede conectar a internet

Este problema suele estar relacionado con fallas en la señal WiFi, interferencias de otros electrodomésticos, saturación de la red doméstica o fallas en los puertos del router

No contar con conexión impide
No contar con conexión impide acceder a aplicaciones y contenido en línea desde el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la imposibilidad de conectar el televisor a internet, ya sea por medio de WiFi o cable Ethernet representa un obstáculo frecuente para quienes desean acceder a plataformas streaming, aplicaciones o contenidos en línea.

Las causas que impiden la conexión de una Smart TV a internet pueden ser variadas y, en ocasiones, difíciles de identificar a simple vista. Las interferencias, la saturación de la red, la debilidad de la señal WiFi o fallos en el hardware son solo algunas de las razones más habituales.

Este fenómeno no distingue marcas ni modelos y puede presentarse tanto en espacios domésticos como en oficinas, lo que obliga a revisar distintos aspectos técnicos y de infraestructura.

Por qué la señal WiFi no llega de forma correcta al televisor

Una señal débil o la
Una señal débil o la distancia entre el televisor y el router suelen ser causas habituales de desconexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los motivos recurrentes es una señal WiFi insuficiente. Cuando el router se encuentra lejos del televisor o existen varios obstáculos físicos, como paredes gruesas o muebles voluminosos, la calidad de la señal disminuye.

Para descartar este problema, se debe situar temporalmente el TV cerca del router y observar si la conexión mejora. Si la proximidad soluciona la desconexión, es probable que la ubicación original genere la pérdida de señal.

En estos casos, el uso de repetidores WiFi, sistemas Mesh o amplificadores puede aumentar la cobertura. Además, muchos de estos dispositivos ofrecen la opción de “prioridad de tráfico”, permitiendo asignar más ancho de banda a la televisión.

Qué interferencias pueden afectar la conexión de internet

Aunque es menos frecuente, la presencia de interferencias por parte de otros dispositivos puede interrumpir la conectividad. Electrodomésticos como microondas, teléfonos inalámbricos o juguetes que funcionan por radiofrecuencia generan campos electromagnéticos que alteran la estabilidad de la red.

Electrodomésticos como el microondas pueden
Electrodomésticos como el microondas pueden generar interferencia en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para identificar si la causa es una interferencia, se sugiere cambiar el televisor o el router de ubicación. Si el problema desaparece tras el desplazamiento, es necesario aislar el aparato que origina la interferencia y mantenerlo alejado del área de conexión.

Cómo impacta la saturación de la red doméstica de internet

La saturación de la red es otro factor relevante: cuando varios dispositivos utilizan el mismo WiFi o conexión por cable, la velocidad disponible para cada aparato disminuye.

Si otros dispositivos, como computadoras o consolas, descargan archivos de gran tamaño, la Smart TV puede perder la capacidad de cargar servicios básicos.

Para evitar esta situación, es clave desconectar temporalmente los dispositivos que no sean esenciales, sobre todo durante la transmisión de contenidos en alta definición. Esta acción permite reservar más ancho de banda para la televisión, mejorando la experiencia de usuario.

Qué pasa si el cable Ethernet no funciona

Un cable dañado o una
Un cable dañado o una configuración incorrecta puede impedir la conexión a internet por vía cableado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Quienes prefieren una conexión por cable Ethernet pueden enfrentar inconvenientes técnicos. Uno de los problemas más frecuentes consiste en el deterioro del propio cable.

Para comprobar si el cable es responsable del fallo, solo hay que conectarlo a otro dispositivo, como una computadora portátil o una consola. Si el segundo aparato tampoco recibe conexión, lo más probable es que el cable esté dañado.

Asimismo, en caso de que la computadora sí logre conectarse, el origen del problema podría estar en el puerto Ethernet del televisor o en la configuración de la dirección IP. Si la búsqueda de la IP se encuentra en modo manual, solo es necesario cambiarla a automática para restaurar la conexión.

Cómo elegir la mejor banda WiFi según la ubicación del Smart TV

Seleccionar la frecuencia Wi-Fi adecuada
Seleccionar la frecuencia Wi-Fi adecuada mejora la calidad y estabilidad de la conexión según la ubicación del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de la banda WiFi (2,4 GHz o 5 GHz) puede marcar la diferencia en la calidad de la conexión. Si el televisor se ubica cerca del router, la banda de 5 GHz ofrece mayor velocidad y menor interferencia, ideal para transmitir contenidos en ultra alta definición.

En cambio, si el aparato se encuentra en una habitación alejada o separada por paredes, la banda de 2,4 GHz proporciona mayor estabilidad y alcance, aunque su velocidad máxima sea inferior.

Esta opción es preferible para quienes usan la televisión en cocinas, dormitorios o zonas periféricas de la vivienda, donde la señal suele debilitarse.

