Oposición señala que el régimen teme a las urnas por el rechazo de los nicaragüenses

Unamos denunció en Nicaragua que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca extender su permanencia en el poder con elecciones postergadas hasta 2027 y un mandato presidencial de siete años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El partido opositor Unamos (Unión Democrática Renovadora) emitió este martes un comunicado en el que denuncia nuevas maniobras del régimen, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, para perpetuarse en el poder, tras la reciente decisión de posponer las elecciones hasta noviembre de 2027 y prolongar el mandato presidencial a siete años.

A través de este mensaje, la agrupación política reitera su rechazo a la cancelación de los comicios y advierte sobre las consecuencias de la concentración del poder y el cierre de los espacios democráticos en Nicaragua.

Unamos sostiene que “los nicaragüenses tenemos derecho a elegir y ser electos con plena libertad. La dictadura nos lo ha arrebatado con sus fraudes electorales, pero lo recuperaremos y construiremos una Nicaragua democrática y con oportunidades”.

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La organización opositora señala directamente a Gustavo Porras, titular del Parlamento, quien anunció las propuestas, tras la reforma constitucional de 2025 que ya había trasladado los comicios a 2027.

Según Unamos, esta decisión representa una estrategia para cancelar cualquier proceso electoral y consolidar la permanencia indefinida del oficialismo en el poder.

De acuerdo con Unamos, el régimen ya realizó cambios en la Constitución en 2025 para extender el periodo presidencial y posponer las elecciones hasta noviembre de 2027. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Unamos califica como un “circo” las consultas impulsadas por régimen con sectores diplomáticos, empresariales y la sociedad civil. De acuerdo con el comunicado, estas consultas fueron forzadas por la presión internacional, que ha condenado la cancelación de las elecciones y ha exigido el restablecimiento de las libertades y la celebración de elecciones “libres, transparentes, competitivas y con observación internacional y nacional”.

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El partido advierte que ni la ciudadanía nicaragüense ni la comunidad internacional se dejan engañar por las “maniobras de la dictadura”.

“Los nicaragüenses estamos y seguiremos luchando para terminar con la tiranía Ortega-Murillo, para recuperar nuestra libertad de expresión, de movilización, de organización y de elección, y el pleno respeto a nuestros derechos humanos”, expresa la nota.

Unamos acusa al régimen de agravar la crisis social y temer elecciones libres

Al mismo tiempo, Unamos responsabiliza al régimen de un deterioro creciente de las condiciones de vida de la población. “La tiranía no beneficia, ni ha beneficiado, a los nicaragüenses. Tenemos más desempleo y el costo de la vida es cada vez más alto. Los nicaragüenses nos empobrecemos, mientras la familia Ortega-Murillo hace ostentación de sus riquezas corruptas”, afirma la organización.

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Oposición aseguró que el régimen teme elecciones libres en Nicaragua porque no cuenta con respaldo popular y sería derrotado en las urnas. (EFE/ ARCHIVO)

De igual forman, Unamos sostiene que el oficialismo teme a las elecciones porque sabe que no cuenta con respaldo popular y que sería derrotado en unos comicios libres y justos: “Saben que un proceso electoral limpio significaría su salida del poder”.

El partido también hace un llamado a la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen, exigir la restitución de los derechos políticos y apoyar la demanda de elecciones auténticamente competitivas.

El comunicado de Unamos se difunde en un contexto de creciente tensión política, marcado por el endurecimiento del control oficialista sobre las instituciones, el hostigamiento a organizaciones opositoras y el aumento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

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La agrupación insiste en que la salida al actual conflicto pasa por la recuperación de la soberanía popular a través de mecanismos democráticos y advierte que la resistencia ciudadana continuará hasta lograr el restablecimiento de las libertades fundamentales en Nicaragua.