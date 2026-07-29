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Estudiantes y padres en Honduras protestan por inocencia de docente acusado de supuesta violación a menor

Familiares, estudiantes y personas cercanas al docente realizaron una manifestación frente a una estación policial en San Pedro Sula para expresar su respaldo al maestro

La ATIC captura al maestro dentro del un centro básico por una denuncia contra una alumna.
La ATIC captura al maestro dentro del un centro básico por una denuncia contra una alumna.
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Un grupo de estudiantes, padres de familia se reunió frente a una estación policial de San Pedro Sula para expresar su apoyo a un docente investigado por su presunta implicación en el delito de violación agravada en perjuicio de una alumna de 12 años del Instituto José Trinidad Reyes, ubicado en la zona norte de Honduras. Un juez le impuso detención judicial.

Los asistentes portaron mensajes de respaldo y dijeron que confían en la inocencia del educador. También pidieron que las investigaciones avancen de manera objetiva y que las autoridades judiciales determinen la responsabilidad del caso con base en las pruebas presentadas.

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La manifestación se desarrolló de forma pacífica. Tras la resolución judicial, el señalado fue trasladado al centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde permanecerá recluido mientras se desarrollan las etapas iniciales del proceso en su contra.

Durante la concentración, varios padres de familia expresaron que conocen al docente desde hace años y consideraron que el caso debe ser esclarecido antes de emitir conclusiones.

Carlos Chirinos, uno de los asistentes, afirmó que conoce al profesor desde hace más de una década y sostuvo que mantiene plena confianza en él.

“Tenemos más de 10 años de conocer al profesor, estamos seguros de que es inocente. Queremos justicia y que se aclare este malentendido", manifestó durante la protesta.

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La captura e investigación

Los participantes insistieron en que respetan el trabajo de las autoridades, pero solicitaron que el proceso judicial sea transparente y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

Ministerio Público Honduras
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y el sistema judicial valorará las pruebas presentadas por ambas partes.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura preventiva del docente dentro de las instalaciones del Instituto José Trinidad Reyes, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la detención forma parte de una investigación relacionada con un presunto hecho de agresión sexual que habría ocurrido en el interior del centro educativo.

Las autoridades indicaron que el profesor es investigado por su presunta participación en el delito de violación agravada en perjuicio de una estudiante de 12 años que cursa estudios en esa institución.

La acción policial fue realizada como parte de las diligencias para recopilar pruebas y establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Pruebas serán claves

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del caso.

La ATIC capturó de forma preventiva al docente dentro del Instituto José Trinidad Reyes como parte de la investigación por presunta agresión sexual.REUTERS/Jorge Cabrera
La ATIC capturó de forma preventiva al docente dentro del Instituto José Trinidad Reyes como parte de la investigación por presunta agresión sexual.REUTERS/Jorge Cabrera

En las próximas audiencias, las autoridades determinarán si existen méritos suficientes para continuar con el proceso penal o adoptar nuevas resoluciones conforme al avance de las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que será el sistema judicial el encargado de valorar las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir una resolución definitiva.

El caso ha generado reacciones divididas entre miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía, mientras el proceso judicial sigue su curso. Corresponderá a las autoridades presentar y valorar las pruebas durante las próximas etapas del expediente para determinar la responsabilidad del docente, quien por ahora permanece bajo detención judicial conforme a lo resuelto por el juzgado competente. De momento las acciones investigativas continúan.

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