Mora Godoy pasó por Infobae en Vivo y contó que le enseñó a bailar tango a Kristalina Georgieva: “Aprendió en diez minutos”

Mora Godoy en Infobae a la Mañana, donde contó cómo fue su show para Kristalina Georgieva y la charla que tuvo con la Directora Gerenta del FMI

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La bailarina, coreógrafa y empresaria Mora Godoy protagonizó un show privado de tango para Kristalina Georgieva, directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante la visita de la funcionaria a Argentina. El evento se realizó en Casa Mora, el espacio de eventos exclusivos de la artista, y derivó en una clase de tango y una conversación mano a mano sobre la realidad del país.

El pedido no llegó a través del Gobierno nacional, sino directamente desde el organismo con sede en Washington. “Me contactaron directamente del Fondo”, relató Godoy en Infobae a la Mañana. La primera llamada generó tal desconcierto que su productora ejecutiva, Adriana, no creyó que fuera real. “La primera vez cortamos”, admitió la artista entre risas. Una vez confirmada la convocatoria, el equipo de Godoy montó un espectáculo diseñado especialmente para la ocasión, con programa impreso para cada invitado, agua personalizada y un vestido con los colores de la bandera argentina.

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Mora Godoy fue anfitriona de Kristalina Georgieva

La organización del evento estuvo marcada por un estricto protocolo de seguridad. “Era un secreto total. No se imaginan lo que fue la organización, porque fue muy exhaustiva”, describió Godoy. El lugar elegido fue Casa Mora, que pertenece a la propia artista y donde, según contó, “hacemos eventos exclusivos”. Georgieva llegó con un equipo de entre doce y catorce personas, traductora incluida, y el show contó con alrededor de diez integrantes del lado de la compañía.

El espectáculo no terminó con el último número. Georgieva, cuyos padres bailaban tango, pidió quedarse a practicar. “Aprendió en diez minutos dos pasos. Y después aprendió dos pasos más: el básico, el ocho, el giro”, contó Godoy. “Me dijo que le gustaba mucho bailar. Que le gustaba mucho, mucho”, agregó, y destacó la facilidad con la que la funcionaria se movió. La clase derivó en una escena de milonga improvisada. “Hicimos un símil milonga, donde a mi compañero yo lo rechazaba, entonces bailaba con ella. Lo que nos reímos. Fue un paso de comedia, fue muy divertido”, recordó la bailarina. Al final de la noche, Georgieva se llevó una libreta de la línea de productos de Mora Godoy. “Dijo: ‘Yo ahora cuando vengo a Argentina vengo con la libreta de tango’”, contó la artista.

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Mora Godoy firma una libreta con la presencia de Kristalina Georgieva, a quien le enseñó algunos pasos de tango

La velada, prevista como un evento corto de las siete de la tarde, se extendió por la clase y por la charla que ambas sostuvieron en privado. Godoy le habló a Georgieva de su historia familiar —su abuelo fue obrero, su padre logró recibirse de contador gracias a la educación pública— y le transmitió una visión concreta sobre la situación del país. “Hay una parte de la sociedad que necesita atención inmediata, no a largo plazo”, le dijo. También le agradeció públicamente que el FMI hubiera señalado la necesidad de mejorar los salarios. “No es solamente la inflación”, subrayó Godoy.

La conversación fue de ida y vuelta. Georgieva repreguntó y ahondó en los temas sin limitarse a escuchar de manera protocolar. “No fue una pregunta casual y de compromiso que siguió de largo. Ahondamos en toda la conversación”, describió Godoy. “Fue mano a mano”, destacó la artista, que señaló que la funcionaria le expresó admiración por su carrera y mencionó que ella misma proviene de un país emergente. Las dos hablaron también sobre los desafíos que enfrentan las mujeres para alcanzar posiciones de liderazgo. “Una mujer tiene que trabajar el triple que un hombre para llegar a un lugar importante o al lugar que soy yo en el tango. El triple”, afirmó.

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Godoy también le contó a Georgieva sobre las becas de capacitación gratuitas que otorga su compañía. “Hacemos becas de capacitación gratuitas para chicos que nunca podrían acceder a bailar profesionalmente”, explicó, y mencionó que el programa se lleva adelante junto a la Fundación Banco Provincia con un tour por la provincia de Buenos Aires. “Prestó mucha atención en eso que estamos haciendo”, dijo sobre la reacción de la funcionaria.

Mora Godoy pasó por Infobae a la Mañana y habló sobre la visita que le hizo Kristalina Georgieva

La artista le contó además su próximo proyecto: Bar Mora Godoy, un café temático de tango que abrirá en el barrio de San Telmo a fin de año. “Le conté que era muy difícil, que estaba buscando cómo conseguir crédito, porque obviamente es costoso”, relató. El espacio tendrá un área de café al frente —accesible para todo público— y un cena show en la parte trasera, con vestidos históricos en exhibición, entre ellos el que usó cuando bailó con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el del G20. Georgieva le pidió que le avise cuando abra. “Me dijo que quiere venir porque va a ser todo temático de tango con toda mi historia”, contó Godoy.

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Sobre su propia situación como empresaria, Godoy fue directa: “Por supuesto que la peleo”. Atribuyó la estabilidad de su marca a decisiones de largo plazo, entre ellas la inversión en bienes raíces. “Gracias al ladrillo sobreviví en la pandemia y gracias al ladrillo pude, con todo eso, sostener una compañía en las épocas de crisis”, explicó. “Si no, me hubiese recontrafundido”, admitió. La artista también le transmitió a Georgieva las dificultades del turismo en Buenos Aires. “Está muy cara. Viene menos turismo que antes”, reconoció, aunque aclaró que la oferta cultural de la ciudad sigue siendo considerable.

La bailarina Mora Godoy en Infobae en Vivo

La visita de Georgieva a la Argentina se extendió dos días. La directora gerenta del FMI se reunió con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, y también visitó Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En una conferencia de prensa conjunta con Caputo, Georgieva señaló que la economía argentina muestra “una imagen mucho más sólida” que en 2023.

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Godoy presentará su espectáculo La Máquina Tanguera —que combina tango con inteligencia artificial— el viernes 1 de agosto en el Teatro Santa María de Buenos Aires, con todas las localidades agotadas.

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