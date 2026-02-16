El sistema de pagos digitales Bre-B transforma las transacciones en Colombia

El sistema de pagos inmediatos sin datáfono Bre-B impulsa la digitalización en pequeños comercios de Colombia desde octubre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los pagos inmediatos sin datáfono adquiere velocidad en Colombia, en un contexto donde el efectivo sigue predominando entre los pequeños comercios y sectores de alta frecuencia transaccional. La entrada de Bre-B en octubre de 2025, revela un nuevo modelo de aceptación digital, promoviendo menor carga en comisiones y más agilidad para las operaciones, en contraste con los métodos tradicionales.

De acuerdo con datos del Banco de la República, en diciembre pasado Bre-B alcanzó un hito con más de 200 millones de transacciones procesadas y un valor total superior a COP 34 billones. El sistema se distingue por la liquidación bruta en tiempo real, permitiendo que el dinero se disponga en menos de 20 segundos directamente en cuentas del banco central, superando la velocidad de los pagos con tarjeta.

Reducción de barreras y beneficios para pequeños comercios

Entre los factores clave que distinguen a Bre-B destaca su política de tarifa $0 del Banco de la República en los componentes centralizados (DICE) durante los primeros años de operación, medida que permite rentabilizar incluso los micropagos, donde cada centavo es determinante para la sostenibilidad de los negocios pequeños.

Lucas Souza, gerente de innovación de Kuvasz Solutions, dijo que Bre-B elimina “las dos mayores barreras asociadas al uso de datáfonos: el costo del hardware y la demora en la disponibilidad de los recursos”. La tecnología detrás del sistema utiliza códigos QR interoperables (bajo el estándar EMVCo) y llaves simples como el número de celular, de modo que cualquier smartphone se convierte en una terminal de pago sin cuota de alquiler.

La digitalización alcanza así a segmentos tradicionalmente relegados, como tiendas de barrio, vendedores ambulantes y mercados populares, donde el efectivo aún representa aproximadamente el 78% de las operaciones.

Digitalización, formalización y acceso a servicios financieros

Souza habló de la relevancia de experiencias regionales: “Experiencias regionales como Pix en Brasil reflejan que este tipo de sistemas favorece la formalización y la digitalización de comercios pequeños. Al habilitar pagos interoperables entre bancos, cooperativas y SEDPEs, Bre-B permite a estos negocios construir historial transaccional, reducir riesgos asociados al manejo de efectivo y acceder con mayor facilidad a productos financieros como el microcrédito”.

Certificaciones internacionales refuerzan la confianza en el sistema

En paralelo con estos avances, Credibanco, la red de pagos con mayor trayectoria nacional,anunció dos certificaciones internacionales cruciales para el sector: PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) versión 4.0.1 e ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3402 SOC I Tipo II.

La certificación PCI DSS valida que Credibanco cuenta con controles robustos para la protección de datos sensibles de tarjetas, cubriendo todo el ciclo de procesamiento, transmisión y almacenamiento. Esto es exigido globalmente por las principales franquicias de tarjetas y eleva los niveles de protección y prevención de fraudes en el país.

En tanto, la certificación ISAE 3402 ratifica a través de una revisión independiente que los controles internos y operativos de Credibanco son sólidos y eficaces en la prestación de sus servicios.

A partir de 2025, la versión PCI DSS 4.0.1 incluirá requisitos adicionales y Credibanco, en su proceso de recertificación, reforzó medidas como el cifrado de datos antes del almacenamiento, controles para mitigar riesgos de suplantación y malware, evaluaciones periódicas de vulnerabilidades y accesos, doble factor de autenticación para personal con privilegios sensibles, revisión constante de dispositivos de pago y planes para manejo de obsolescencia tecnológica.

Estas garantías constituyen un respaldo adicional al proceso de digitalización y modernización de los pagos en Colombia, sosteniendo la confianza de consumidores y comercios ante la acelerada evolución del ecosistema transaccional.

“Estas certificaciones son una señal concreta de cómo operamos: con controles verificables, disciplina en seguridad y foco en continuidad. La recertificación PCI DSS con requisitos obligatorios desde 2025, junto con ISAE 3402 SOC I Tipo II, refuerza la confianza de nuestros clientes y aliados, y soporta la evolución segura de los pagos inmediatos en Colombia”, afirmó Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.