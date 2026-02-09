El fin de la “espera bancaria”: cómo el pago en tiempo real está salvando el bolsillo de los latinos

Pagos en tiempo real revolucionan las finanzas en Latinoamérica: rapidez, liquidez y menos estrés para empresas y usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinero en América Latina circula hoy más rápido que nunca. Los pagos en tiempo real ya no son una promesa tecnológica, sino una realidad que impacta la vida cotidiana de empresas, empleados y consumidores.

La adopción de pagos instantáneos empezó como una tendencia entre grandes bancos y fintechs, pero hoy es una solución esencial en negocios de todos los tamaños. Ya no se trata solo de velocidad, sino de agilidad real y de eliminar las barreras que antes complicaban la vida financiera de millones de personas.

En el pasado, transferir dinero entre cuentas (ya fuera para pagar sueldos, proveedores o recibir cobros) implicaba largos tiempos de espera, dependencias de horarios bancarios y ciclos de compensación que podían tardar días. Esto generaba incertidumbre, bloqueaba la liquidez y forzaba a empresas y personas a planificar en exceso o a correr riesgos innecesarios.

De la espera a la inmediatez: pagos instantáneos, la nueva norma en la economía latinoamericana

Hoy, gracias a sistemas de pagos en tiempo real, todo eso cambió. Un informe de ACI Worldwide estima que estas transacciones llegarán a 1,2 billones de dólares en Latinoamérica para 2027, con un crecimiento anual cercano al 30%.

Cómo está asimilando el comercio en Colombia los pagos en tiempo real

El fenómeno ya es visible en países como Colombia, donde los pagos inmediatos superaron los 2,5 millones de operaciones mensuales en 2025, un salto del 3.300% respecto al año anterior.

Esto se traduce en empresas que pueden pagar salarios y proveedores sin esperar, y personas que reciben o envían dinero en segundos, sin preocuparse por si el banco está abierto o no.

El impacto más visible es la liquidez inmediata. Para una pyme, por ejemplo, pagar nómina o cumplir con proveedores dejó de ser una carrera contra el reloj. Ya no hay excusas de “se procesará el próximo día hábil”. Ahora, el dinero está disponible al instante, permitiendo negociar mejor, cumplir compromisos sin fricciones y operar con tranquilidad.

El auge de transferencias electrónicas inmediatas permite a empresas y usuarios operar sin restricciones, mejorar relaciones comerciales y reducir el estrés financiero, en un mercado donde cada minuto es clave para la competitividad

Marcela Santiago Rizo, CEO de TumiPay, fintech colombiana de pagos digitales, resaltó que contar con recursos disponibles de manera inmediata fortalece la relación con todos los actores del negocio, ya que elimina retrasos y barreras innecesarias en los procesos financieros. Esta agilidad aporta confianza, eficiencia y mejora la percepción de seriedad en el entorno empresarial.

La inmediatez también transforma el día a día del consumidor. Recibir un pago, devolver dinero a un amigo, o hacer una compra online se vuelve una experiencia sin esperas, menos propensa a errores y mucho más segura. Los pagos en tiempo real son irrevocables, lo que reduce riesgos de fraude y elimina costos innecesarios de intermediación.

Cómo funcionan los pagos en tiempo real

A nivel técnico, estos sistemas permiten transferencias electrónicas que compensan y liquidan fondos en segundos, las 24 horas del día, los 365 días del año. El dinero se mueve directamente entre cuentas bancarias, sin importar si es fin de semana o un día festivo.

Además, las plataformas suelen incorporar métodos sencillos como códigos QR o transferencias por número de teléfono móvil, eliminando la necesidad de compartir datos bancarios complejos.

Fintechs y bancos impulsan el cambio hacia sistemas que garantizan disponibilidad y liquidez total, posicionando a la región a la vanguardia de la innovación en servicios financieros digitales

Una ventaja adicional es que los pagos en tiempo real permiten adjuntar información a la transferencia, como números de factura o detalles del cliente. Esto facilita la conciliación contable para empresas y ayuda a los usuarios a rastrear y organizar mejor sus movimientos.

Colombia es un ejemplo de cómo esta tecnología está transformando el ecosistema financiero. Soluciones como Bre-b y diferentes fintechs han permitido que empresas y personas disfruten de pagos instantáneos a cualquier hora.

La tendencia se repite en otros países de la región, donde la adopción de pagos instantáneos se consolida como la nueva norma. El acceso inmediato a los recursos es ahora una ventaja competitiva y una condición para crecer en mercados dinámicos.

En un mercado donde cada minuto cuenta, adaptarse a esta nueva dinámica se vuelve fundamental. Lo que hasta hace poco era un privilegio, hoy es una necesidad operativa y una herramienta que redefine la vida financiera en Latinoamérica.