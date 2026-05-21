Métodos sencillos para que los cables de tus dispositivos duren más tiempo

El estado físico de un cable es determinante para su funcionamiento y seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan prolongar la vida útil de los cables de sus dispositivos electrónicos, existen estrategias sencillas que reducen el desgaste y evitan gastos innecesarios. La clave está en adoptar cuidados básicos durante el uso diario, mantener buenas prácticas de almacenamiento y realizar una limpieza adecuada, lo que puede marcar una diferencia considerable en su durabilidad.

Siguiendo algunos consejos prácticos, es posible conservar los cables en buen estado durante años y contribuir, además, a una economía más sostenible.

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Cómo cuidar los cables para evitar daños y accidentes

El estado físico de un cable es determinante para su funcionamiento y seguridad. Los cables modernos están compuestos por varias capas: una cubierta plástica externa, en ocasiones una protección metálica interna, una capa aislante y, en el centro, los filamentos de cobre por donde pasa la corriente.

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Para mantenerlos en condiciones óptimas, es fundamental revisar que estas capas permanezcan intactas y separadas, sin perforaciones ni roturas.

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El uso correcto durante la instalación también previene daños. Es recomendable asegurarse de que el cable no quede tenso ni doblado excesivamente. Los expertos aconsejan observar cómo venía doblado al comprarlo y reproducir esa forma al instalarlo.

Además, el portal web Digitales señala que “los cables tienen un radio de curvatura que puede ser entre 6 y 12 veces el diámetro del cable en función del tipo de cable”. Además, señaló que puede haber curvas en los cables pero sin llegar a doblarlo por completo. En especial en cables tan delicados como el cable de fibra óptica que va conectado al router.

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Evitar que el cable quede bajo presión por muebles pesados o sea pisado con frecuencia ayuda a conservar su integridad. Si en la vivienda hay niños o mascotas, es esencial mantener los cables fuera de su alcance para prevenir mordidas, arañazos o tirones inesperados, que suelen ser una de las causas más frecuentes de desperfectos.

La temperatura ambiental también influye en su longevidad. Los cables expuestos a temperaturas muy altas pueden ver afectada su cubierta externa, mientras que el frío extremo puede volver quebradizos los materiales plásticos y aislantes.

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Por ello, es aconsejable ubicar cables y cargadores en espacios donde las condiciones sean estables y evitar la exposición prolongada tanto a fuentes de calor como a ambientes fríos.

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Métodos prácticos para alargar la vida útil de los cables de dispositivos

Existen acciones simples que pueden implementarse desde el primer día para maximizar la durabilidad de los cables. Una de las recomendaciones más repetidas es desconectar siempre sujetando la cabeza del conector, nunca tirando del cable. Este hábito previene que los filamentos internos se rompan y asegura que la unión entre el cable flexible y el conector rígido permanezca fuerte.

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En cuanto al refuerzo físico, hay trucos caseros que ofrecen buenos resultados. Uno de los métodos más difundidos consiste en utilizar el muelle de un bolígrafo viejo, enrollándolo en el extremo donde el cable se une al conector.

Esta protección extra limita el ángulo de doblado y absorbe parte del esfuerzo mecánico. Otra opción consiste en emplear tubos termorretráctiles, que se colocan sobre el extremo del cable y se ajustan aplicando calor. Así, se obtiene una armadura de goma que refuerza la zona más propensa a desgastarse.

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Al guardar los cables, lo más recomendable es evitar enrollarlos con fuerza alrededor del cargador o el adaptador. Esta práctica genera dobleces y presión en la base del cable, lo que acelera la aparición de fallas internas. En cambio, es preferible enrollarlos formando círculos suaves, respetando la curvatura natural del cable y asegurándolos con una brida de velcro o similar.

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Gemini indica que el método “over-under”, utilizado habitualmente por músicos y técnicos de sonido, resulta especialmente efectivo para preservar la forma y evitar enredos.

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Limpieza y mantenimiento regular de cables electrónicos

La suciedad acumulada en los cables puede deteriorar los materiales y acortar su vida útil. Para su limpieza, se recomienda utilizar toallitas húmedas con alcohol, ya que permiten eliminar casi toda la suciedad sin dañar los componentes.

Este método resulta sencillo y eficaz, y puede realizarse periódicamente para mantener la superficie del cable libre de polvo y grasa.

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Un aspecto a considerar es que, además de la limpieza, conviene revisar periódicamente el estado general de los cables, buscando señales de desgaste como peladuras, roturas o manchas de color inusual. Detectar estos problemas a tiempo permite intervenir antes de que el daño sea irreversible y evita riesgos de cortocircuitos o fallas eléctricas.

Otra práctica útil es utilizar elementos de sujeción, como bridas plásticas o pinzas, para organizar los cables y evitar que se enreden. Esto también facilita su localización y reduce el desgaste por fricción entre cables, sobre todo si se utilizan varios dispositivos en un mismo espacio.