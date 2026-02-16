El inesperado ranking de los regalos más vendidos en Colombia para los enamorados y cuánto gastan

El comercio electrónico en Colombia registra un incremento de ventas durante la temporada de San Valentín, impulsando la transformación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la temporada de San Valentín en Colombia, donde muchos aprovechan en internet para hacer compras, se muestra una transformación digital acelerada que redefine las prioridades tanto de las parejas como de los comercios. El análisis de Tiendanube y expertos en bienestar financiero, como Sandra Suárez, revela que el impacto de esta celebración va mucho más allá de los regalos: modifica hábitos de consumo, modelos de negocio y dinámicas relacionales.

Tendencias de consumo y crecimiento en ventas digitales

La diversidad en las preferencias de los consumidores marca la pauta en internet. Según Augusto Otero, latam Expansion Head de Tiendanube: “San Valentín se ha convertido en una fecha clave para el comercio digital en Colombia. Cada vez más personas aprovechan la facilidad de las compras en línea para sorprender a sus seres queridos, y esto se refleja en el crecimiento de las ventas en varias regiones del país”.

Las categorías Juguetes, Moda y Accesorios; Salud y Belleza; Hogar y Decoración; y Comidas y Bebidas encabezan el ranking de productos más vendidos. Para Otero, este abanico denota que “las personas buscan regalos significativos que se conecten con los gustos y estilos de vida de sus seres queridos”.

Juguetes, Moda y Accesorios, Salud y Belleza, Hogar y Decoración, y Comidas y Bebidas lideran las categorías más vendidas en San Valentín. (Foto: Imagen ilustrativa)

El reporte evidencia un alza notable en la facturación y el volumen de compras. Entre los primeros días de febrero y los 10 días anteriores, el comercio electrónico registró un incremento del 4 % en facturación y un 5 % en cantidad de órdenes. Además, la cantidad de productos vendidos aumentó un 24 %, según datos de Tiendanube.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico aporta otra cifra crucial: durante el tercer trimestre de 2025, las ventas en línea alcanzaron los $37 billones, lo que representa un crecimiento interanual de 8,3 % respecto al mismo período de 2024. Destacan especialmente las regiones de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Tolima, que concentran el mayor dinamismo en ventas digitales.

El valor promedio del ticket por persona para San Valentín ronda los COP 132.466, reflejando un gasto moderado y planificado que consolida la fecha como un momento esencial para el comercio electrónico nacional.

El 85 % de las parejas colombianas busca metas compartidas, pero solo el 30 % coincide plenamente en sus objetivos, según estudios de bienestar financiero. - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definición de metas en pareja y bienestar financiero

Más allá de la tendencia comercial, San Valentín es propicio para que las parejas en Colombia revisen proyectos y expectativas compartidas. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology revela que el 85 % de las personas en pareja cree tener aspiraciones comunes, aunque en realidad solo alrededor del 30 % coincide plenamente en sus metas.

Sandra Suárez, especialista de Bienestar Financiero de Compensar, dio detalles sobre la importancia de definir propósitos realistas: “Cuando una pareja define sus propósitos, se fortalece el compromiso mutuo. Alinear las expectativas permite que los esfuerzos no vayan en direcciones opuestas, optimiza el uso del tiempo, los recursos, y reduce conflictos innecesarios. Más que grandes planes o propósitos difíciles de cumplir, se trata de construir acuerdos claros, realistas y flexibles, que respondan a las prioridades de cada relación”.

Los desacuerdos suelen acentuarse cuando se supone que ambos piensan igual o se toma decisiones de forma individual. En el ámbito financiero, Suárez subraya que uno de los principales riesgos es enfocarse únicamente en el dinero o, por el contrario, plantearse demasiados objetivos a la vez, lo que provoca que las parejas abandonen sus planes.

Los principales riesgos es enfocarse únicamente en el dinero cuando se habla de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre convivencia y gestión económica se vuelve cada vez más relevante. De acuerdo con un estudio de Experian, uno de cada cinco personas entre 18 y 35 años termina su relación a raíz de problemas financieros.