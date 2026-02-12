Los 5 regalos tecnológicos que debes evitar en San Valentín si quieres sorprender a tu amigo

Obsequiar power banks genéricos a tu amigo en San Valentín puede dar la impresión de ser un regalo improvisado. (Imagen ilustrativa Infobae)

San Valentín se ha transformado en una celebración para todos los afectos, no solo para parejas románticas. Cada vez más personas aprovechan esta fecha para demostrar aprecio y cariño a sus amigos, buscando detalles originales que realmente sorprendan y diviertan. Sin embargo, la tecnología, que suele ser una opción práctica, puede convertirse en un arma de doble filo si se elige sin pensar en el significado detrás del obsequio.

Para ayudar a quienes desean acertar con sus regalos, consultamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, sobre cuáles son los peores gadgets para regalarle a un amigo el 14 de febrero. Según Gemini, “a veces, por ir a lo seguro con la tecnología, caemos en regalos que matan la diversión”.

5 regalos tecnológicos que no deberías dar en San Valentín

Gemini recomienda evitar aquellos artículos que, lejos de sorprender, pueden transmitir un mensaje equivocado o resultar impersonales. Aquí tienes la lista que no debes considerar si tu objetivo es dejar huella:

Regalar tecnología para limpiar puede sentirse más como una tarea que como un detalle. (Imagen ilustrativa Infobae)

Báscula inteligente

Por qué evitarla: Aunque mida grasa corporal y tenga diseño futurista, puede ser incómoda.

El mensaje que envías: “Necesitas bajar de peso”, advierte Gemini , quien la califica como “el matapasiones número uno”.

La excepción: Solo para atletas que la hayan pedido explícitamente.

Electrodomésticos de limpieza (robot aspirador)

Por qué evitarlo: Regalar tecnología para limpiar puede sentirse más como una tarea que como un detalle.

El mensaje que envías: “Aquí tienes algo para limpiar la casa mejor”.

Mejor opción: “Regálale un día de spa y contrata un servicio de limpieza”, aconseja Gemini, en lugar de una simple aspiradora.

Cables, cargadores o power banks genéricos

Por qué evitarlo: Son útiles, pero en San Valentín pueden parecer una compra de último minuto.

El mensaje que envías: “No puse ningún esfuerzo ni pensamiento en esto”.

La excepción: Cargadores inalámbricos de diseño exclusivo o personalizados.

San Valentín se ha transformado en una celebración para todos los afectos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tarjetas de regalo digitales (Amazon, Apple)

Por qué evitarlo: Aunque prácticas, carecen de emoción y sorpresa.

El mensaje que envías: “No te conozco lo suficiente para elegir algo”.

Cómo arreglarlo: “Si vas a regalar dinero o saldo, hazlo creativo. Esconde el código dentro de una caja de chocolates”, sugiere Gemini.

Suscripciones aburridas o de autoayuda

Por qué evitarlo: Un año de antivirus o una app de contabilidad pueden ser útiles, pero no transmiten diversión.

El mensaje que envías: “Eres un proyecto que necesita arreglarse”.

Mejor opción: Suscripciones de entretenimiento o experiencias divertidas.

Optar por regalos tecnológicos personalizados, creativos y pensados para disfrutar juntos hará que este San Valentín sea memorable para los amigos.

San Valentín no es exclusivo para las parejas; también es una ocasión perfecta para celebrar la amistad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de sorprender a tu pareja en San Valentín con ayuda de la tecnología

Para descubrir nuevas formas de hacer más romántico San Valentín gracias a la tecnología, consultamos a Gemini, una de las inteligencias artificiales más sofisticadas. Gemini compartió ideas originales y prácticas para quienes buscan sorprender a su pareja con creatividad este 14 de febrero. Aquí tienes algunas de sus recomendaciones, que demuestran cómo el celular, las apps y la IA pueden ser grandes aliados para el amor:

Búsqueda del tesoro con códigos QR: Cambia las clásicas notas en papel por pistas escondidas mediante códigos QR creados en internet. Algunas ideas para los códigos:

Un enlace a Google Maps que lleve al lugar donde fue el primer beso. Una canción en Spotify que represente a la pareja. Una fotografía antigua que indique dónde buscar el regalo.

Se puede regalar un proyector en San Valentín para disfrutar juntos de noches de cine en casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Modo romántico con el hogar inteligente: Si tienes bombillas inteligentes y un asistente de voz, programa una rutina especial. Al decir una frase clave, cambiarán las luces y comenzará a sonar una lista musical especial, logrando un ambiente único y memorable.

Regalos personalizados con IA: Crea ilustraciones de la pareja en estilos diferentes (como Pixar, anime o renacimiento) usando generadores de imágenes como Gemini o Midjourney. Luego imprime y enmarca el resultado para un obsequio exclusivo.

Playlist con Spotify Codes: Prepara una lista musical que cuente la historia de la relación y convierte el código de Spotify en un objeto físico, como una tarjeta, una taza o un llavero. Así, tu pareja podrá escanearlo y escuchar la playlist personalizada cuando quiera.