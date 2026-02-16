Amor real o trampa digital: señales de que la persona que conociste en redes solo quiere tu dinero

Las interacciones a distancia pueden ocultar peligros que pueden ser imperceptibles por los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las relaciones a través de internet ha transformado la manera en que las personas se conocen. Aplicaciones de citas, redes sociales y foros digitales facilitan encuentros entre desconocidos, algunos de los cuales evolucionan hacia vínculos sentimentales profundos.

Sin embargo, junto a las oportunidades de entablar una relación amorosa a través de los canales digitales, también aumentan los riesgos de ser víctima de engaños y fraudes emocionales.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte que las estafas de romance son cada vez más sofisticadas y pueden afectar a cualquier persona, sin importar su edad o experiencia digital.

Detectar las señales de alerta resulta clave para evitar daños económicos y emocionales, sobre todo en un contexto donde la inteligencia artificial y nuevas tecnologías amplían las posibilidades de engaño.

Por qué nunca es posible verse en persona

Los estafadores solo pretenden tener una relación a distancia hasta que puedan manipular a su víctima. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las señales más claras consiste en que la otra persona siempre encuentra un motivo para evitar un encuentro físico.

Los estafadores suelen afirmar que trabajan en el extranjero, prestan servicio militar o están en una plataforma petrolera, lo que dificulta cualquier reunión. Incluso pueden planificar encuentros y cancelarlos a último momento, prolongando indefinidamente la relación digital.

Este comportamiento busca generar confianza y dependencia emocional, mientras el estafador mantiene el control de la relación. La FTC advierte que cuando una persona se rehúsa sistemáticamente a una cita presencial, conviene sospechar de sus intenciones y tomar medidas preventivas.

Qué pasa si pide dinero con cualquier excusa

Solicitudes de ayuda económica, supuestas emergencias o promesas de reembolso suelen formar parte del engaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alerta mencionada por la FTC es la solicitud de dinero. Los estafadores suelen entablar conversaciones diarias, compartir detalles íntimos y construir una historia personal convincente.

No obstante, en algún momento solicitan ayuda económica para resolver una supuesta emergencia médica, pagar boletos de viaje o enfrentar problemas legales. Este tipo de solicitudes constituye una de las tácticas más recurrentes.

Las víctimas pueden llegar a enviar sumas importantes bajo la promesa de reembolso y reencuentro. La petición de dinero, bajo cualquier argumento, debe considerarse un signo de alerta, sobre todo si la relación solo ha existido en línea.

Cuáles métodos de pago prefieren los estafadores

Transferencias, criptomonedas y tarjetas de regalo son métodos elegidos para dificultar el rastreo del dinero enviado. (Imagen ilustrativa Infobae)

La FTC resalta que los estafadores prefieren métodos de pago que dificultan el rastreo y la recuperación del dinero. Suelen pedir que se utilicen transferencias a través de empresas como Western Union o MoneyGram, envío de dinero por aplicaciones, criptomonedas o tarjetas de regalo.

Una vez que la víctima entrega el código de la tarjeta o realiza la transferencia, recuperar el monto resulta prácticamente imposible.

Además, los ciberdelincuentes especifican exactamente cómo debe enviarse el dinero, evitando sistemas bancarios convencionales. Este patrón permite identificar rápidamente que la relación podría tratarse de una estafa, según la FTC.

Qué ocurre si la historia de la persona parece muy perfecta o similar a otras

Algunas víctimas descubren que la persona con la que interactúan utiliza una historia personal idéntica a la de otros perfiles sospechosos. La FTC sugiere buscar en internet el tipo de trabajo de la supuesta pareja junto con la palabra “scammer” o “estafador” en español. Si aparecen relatos similares, existe alta probabilidad de fraude.

Relatos repetidos, guiones idénticos y perfiles con información sospechosa pueden delatar a un estafador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los estafadores suelen copiar y pegar guiones enteros, adaptando nombres o detalles superficiales. Este método facilita el engaño a múltiples víctimas al mismo tiempo. Entonces, si la narrativa resulta muy perfecta o repetitiva, conviene realizar verificaciones adicionales.

Otra práctica sugerida por la FTC es realizar una búsqueda inversa de imágenes para comprobar si la foto del perfil corresponde realmente a la persona que dice ser. Si la imagen aparece asociada a otros nombres, ubicaciones o historias, podría tratarse de un caso de suplantación de identidad.

En muchos casos, una simple búsqueda en internet revela que la identidad es ficticia. La utilización de imágenes ajenas constituye una de las pruebas más contundentes de fraude.