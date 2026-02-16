El futuro universitario es la inteligencia artificial, pero hay una baja histórica en carreras de computación

La inteligencia artificial desplaza a la informática tradicional en las universidades estadounidenses - (Imagen ilustrativa Infobae)

La matrícula en carreras de computación atraviesa una caída inédita en universidades de Estados Unidos. Por primera vez desde la crisis de las puntocom, los programas tradicionales de informática dejan de ser la primera opción para quienes inician su vida universitaria.

Aunque el interés general por la educación superior crece, las inscripciones en computación han bajado un 6% en el último año, según datos del San Francisco Chronicle y el National Student Clearinghouse Research Center. Este descenso coincide con el auge de carreras especializadas en inteligencia artificial, que empiezan a dominar la agenda académica y laboral.

Los nuevos programas centrados en inteligencia artificial superan expectativas y reflejan el cambio de prioridades de los jóvenes frente al miedo a la automatización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los jóvenes abandonan la informática tradicional

El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. En China, el panorama es radicalmente distinto: las universidades han integrado la inteligencia artificial como parte esencial de su formación, y en muchas instituciones los cursos de IA son obligatorios. Allí, casi el 60% de estudiantes y docentes utiliza herramientas de IA varias veces al día. Esta tendencia convierte la fluidez en IA en un requisito fundamental, mientras en Occidente las universidades apenas se adaptan.

Las preferencias de la Generación Z han cambiado. La estabilidad laboral y el propósito social influyen más en la elección profesional que la promesa de salarios altos en tecnología. De acuerdo con una encuesta de la Computing Research Association, el 62% de los departamentos de informática en Estados Unidos reportan menos alumnos de pregrado.

Los estudiantes ahora se sienten atraídos por programas que consideran menos vulnerables a la automatización y que ofrecen mayor impacto en la sociedad.

Cuál es la influencia de la IA en la oferta académica

El vacío dejado por la informática tradicional es ocupado por carreras de IA. Universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Buffalo y la Universidad del Sur de Florida han lanzado programas específicos que ya superan las expectativas de matrícula.

El auge de la inteligencia artificial redefine el futuro educativo y laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MIT, por ejemplo, tiene a “IA y toma de decisiones” como la segunda carrera más grande del campus. La Universidad del Sur de California, Columbia y otras instituciones planean inaugurar nuevos programas centrados en IA el próximo ciclo.

El proceso de transición no ha estado exento de resistencia. Algunos docentes ven la IA como una amenaza a la educación tradicional, mientras que otros impulsan su integración. El caso de UNC Chapel Hill ilustra el choque de perspectivas: una reciente reestructuración para crear una escuela centrada en IA generó rechazo entre parte del profesorado, aunque la administración apostó por un vicerrectorado exclusivo para esta área.

Nuevos sectores atractivos para los jóvenes

El giro de la Generación Z no solo afecta a la informática. Otros sectores tecnológicos y financieros han perdido atractivo. Según estudios de Handshake y la Sociedad Nacional de Académicos de Secundaria de EE. UU., los jóvenes priorizan ahora áreas como manufactura, servicios sanitarios, educación, agricultura, construcción y especialmente el sector público.

La salud y las energías renovables se destacan como nuevos polos de interés. El 33% de los jóvenes prefiere trabajar en el ámbito sanitario, con instituciones como el Hospital de Investigación Infantil St. Jude y la Clínica Mayo liderando los rankings de empleadores más deseados. La pandemia y la exposición a la inteligencia artificial han reforzado la búsqueda de empleos estables y menos expuestos a la automatización.

El miedo al reemplazo por inteligencia artificial y la búsqueda de propósito llevan a la Generación Z a reorientar su formación hacia sectores menos expuestos a la automatización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas tecnológicas pierden atractivo para trabajadores

El cambio de preferencias tiene impacto en la reputación de las grandes tecnológicas. Google, Amazon y Apple, que hace una década encabezaban los listados de empresas más atractivas para jóvenes profesionales, han caído posiciones. Google pasó del cuarto al séptimo lugar, Apple del octavo al noveno y Amazon del quinto al octavo, según la NSHSS. Microsoft y Netflix también descendieron en la lista.

Entre las razones principales se encuentran el temor al “burnout”, la dificultad para progresar en la carrera profesional y la preocupación por la estabilidad. El 76% de los encuestados por Handshake reconsideró sus prioridades laborales, dando más peso a la seguridad en el empleo y los valores corporativos que a la innovación tecnológica.

El descenso en la matrícula de carreras de computación y la migración hacia la inteligencia artificial y otras áreas reflejan un cambio profundo en el horizonte profesional de la Generación Z. Las universidades y empresas afrontan el reto de adaptarse a una nueva realidad en la que la IA, la estabilidad y el sentido de propósito marcan el rumbo del futuro laboral y educativo.