De doctores a repartidores: el drama de la sobrecualificación que golpea a la Gen Z

Una generación con la mayor formación de la historia se encuentra frente a una paradoja mundial: el exceso de titulaciones no garantiza empleos acordes a las expectativas. La Generación Z se está viendo obligada a aceptar trabajos alejados de su perfil académico, una tendencia documentada en distintas regiones y que plantea un desafío para el mercado laboral contemporáneo.

Cuál es el problema laboral que afrontan las personas de la Generación Z

En países como China, es común encontrar graduados en física, filosofía o incluso titulares de doctorado ocupando empleos como repartidores, técnicos de mantenimiento o auxiliares de policía. Este fenómeno, lejos de limitarse a Asia, se desarrolla en paralelo en Europa y América.

La Generación Z ha crecido bajo el convencimiento de que invertir en educación es una prioridad social y personal. La democratización del acceso a la información y la proliferación de estudios universitarios y másteres han alimentado la percepción de que la formación abriría puertas laborales.

Sin embargo, la sobrecualificación no ha protegido a estos jóvenes de una realidad laboral restrictiva. La profesora Zhan Jun, de la Universidad de Hong Kong, sintetizó el sentimiento de su entorno: “La situación respecto al trabajo está siendo muy, muy desafiante en el continente chino, así que creo que muchos jóvenes tienen que reajustar sus expectativas”, recogió el medio BBC.

Uno de los ejemplos que ilustra la situación es el de Wu Dan, quien, de acuerdo a la BBC, se graduó en finanzas por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y, tras realizar un máster, terminó trabajando como masajista en una clínica deportiva. Wu Dan explicó que para muchos de sus compañeros de máster “es su primera vez buscando trabajo y muy pocos han conseguido uno”.

Esta experiencia refleja cómo millones de graduados en China y otros países se enfrentan a un mercado saturado, donde la oferta de empleos cualificados resulta insuficiente para la demanda.

La automatización y la inteligencia artificial como nuevas barreras

A la saturación de titulados se suma el avance de la inteligencia artificial y la automatización, factores que reconfiguran el acceso al empleo juvenil. Jon Hernández, divulgador de IA en España, advirtió en un pódcast de Uri Sabat que la automatización desplazará primero los empleos de nivel inicial, principales vías de ingreso al mundo profesional para los jóvenes.

Hernández precisó: “Esto no va a ser una crisis económica, esto va a ser una crisis social y, según cómo lo hagamos, una crisis de desigualdad, porque en la transición mucha gente se va a quedar por el camino”.

Un informe de Goldman Sachs amplió el diagnóstico al señalar que hasta 300 millones de empleos podrían verse afectados directamente por la automatización a escala internacional, con impacto especial en regiones como Europa y Estados Unidos.

Áreas administrativas y de oficina figuran entre las más vulnerables, mientras que los oficios manuales muestran mayor resiliencia, según especialistas como Geoffrey Hinton.

Un estudio de la Universidad de Stanford constató que, desde finales de 2022, la contratación de personas de 22 a 25 años en sectores expuestos a la automatización, como desarrollo de software y atención al cliente, ha caído de manera significativa. Entre los desarrolladores de software jóvenes, la caída llegó al 20% entre el pico de 2022 y julio de 2025, mientras que el empleo en ocupaciones menos expuestas se mantuvo o creció.

La demanda de competencias vinculadas a la inteligencia artificial se consolida como requisito para la empleabilidad joven. Hernández sostuvo que “en dos años, si no eres fluido en IA, estás fuera del mercado laboral”.

Las empresas priorizan la contratación de quienes integran IA en sus procesos por encima de quienes no incorporan este enfoque. El cambio cultural implica no solo acceso a tecnología, sino disposición y formación para usarla.

El fenómeno de la sobrecualificación también afecta a Europa. Una encuesta de Eurostat reveló que el 36% de los trabajadores en España está sobrecualificado, el valor más alto de la Unión Europea, cuya media se ubica en el 22%. Con una población donde más del 19% ha cursado estudios universitarios, la situación refleja una tendencia global que no muestra signos de revertirse a corto plazo.

La evolución del empleo juvenil exige un monitoreo constante y políticas activas que prevengan una brecha insalvable entre generaciones y perfiles profesionales.