Por qué no estudiar estas tres carreras universitarias, según la IA

Ciertas carreras universitarias deben enfocarse de manera específica para que generen dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha identificado tres carreras universitarias que, en la actualidad, podrían no ser la mejor opción debido a su baja empleabilidad, salarios poco competitivos, saturación del mercado o limitada alineación con las demandas laborales actuales.

Estas disciplinas son Filosofía, Artes plásticas o Bellas Artes y Administración de Empresas.

Aunque se trata de áreas de gran valor académico y cultural, resulta fundamental orientarlas hacia especializaciones concretas y nichos específicos.

La filosofía es una de las carreras que la IA no recomienda estudiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfocar estos estudios en campos emergentes, combinarlos con habilidades tecnológicas o empresariales, o buscar aplicaciones prácticas en sectores innovadores puede aumentar significativamente las oportunidades profesionales y reducir el riesgo de inversión de tiempo y dinero.

Por qué no estudiar estas carreras, según la IA

La inteligencia artificial advierte que algunas carreras no resultan recomendables actualmente debido a sus limitadas perspectivas laborales.

Filosofía enfrenta un mercado laboral muy restringido, donde las principales salidas profesionales son la docencia y la investigación, sectores con pocas vacantes y alta competencia. Por esta razón, muchos graduados terminan trabajando en áreas ajenas a su formación.

Algunas carreras universitarias pueden representar bajo acceso a la empleabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de artes plásticas o bellas artes, los ingresos suelen ser inestables y la demanda formal es reducida. El talento personal pesa más que el título universitario, dificultando encontrar oportunidades laborales acordes a los estudios realizados. Además, existe el riesgo de endeudarse sin garantías de una inserción profesional sólida.

Por último, la administración de empresas presenta un perfil muy generalista si no se acompaña de una especialización concreta. Esto complica la diferenciación en un mercado saturado, donde la competencia es alta y los salarios tienden a ser bajos sin habilidades adicionales o un enfoque específico.

La elección de estas carreras requiere una evaluación cuidadosa de las tendencias del mercado y la posibilidad de combinarlas con otras competencias para mejorar la empleabilidad.

Con el auge de la IA, es recomendable redireccionar muchas carreras universitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué carreras universitarias estudiar

Según la inteligencia artificial, las carreras recomendadas actualmente son ingeniería de prompts, ingeniería ambiental y psicología.

La ingeniería de prompts destaca como uno de los perfiles con mayor proyección, debido a la necesidad de optimizar el funcionamiento de la inteligencia artificial y su creciente demanda en distintos sectores.

Patricio Espinosa, gerente general de IBM para el norte de Sudamérica, resalta que el valor clave en este campo radica en la habilidad para formular preguntas precisas y efectivas.

La ingeniería de prompts se posiciona como una de las carreras con mayor proyección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la biotecnología está en pleno auge, combinando biología, química y tecnología para desarrollar soluciones innovadoras en salud, agricultura y energía. Los profesionales contribuyen en la creación de medicamentos, alimentos mejorados y procesos industriales sostenibles.

La psicología también experimenta un crecimiento relevante, impulsada por la mayor atención a la salud mental y el bienestar social.

Este campo abarca tanto la intervención clínica como el trabajo en entornos educativos y organizacionales, donde el análisis del comportamiento y el diseño de estrategias de apoyo resultan fundamentales.

Aunque la inteligencia artificial puede identificar patrones, la European School of International Education subraya que la terapia efectiva requiere empatía y una conexión humana genuina.

Figuras como Bill Gates invierten en trabajos que incluyen avances de biotecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la ingeniería ambiental cobra importancia por su papel en la gestión sostenible de los recursos, la reducción del impacto ambiental y el desarrollo de energías limpias, un sector que recibe inversiones estratégicas y es clave para el futuro.

Qué tener en cuenta al escoger una carrera universitaria

Al elegir una carrera universitaria, es fundamental analizar el panorama laboral, la proyección futura del sector y las tendencias de empleabilidad. Conviene investigar si la disciplina elegida responde a demandas actuales o emergentes y si ofrece oportunidades de especialización.

Es importante considerar las propias habilidades, intereses y aspiraciones, así como la posibilidad de combinar la formación con competencias tecnológicas o idiomas.

valuar la flexibilidad del campo profesional, la estabilidad financiera y las opciones de crecimiento personal y profesional ayuda a tomar una decisión informada y alineada con los objetivos a largo plazo.